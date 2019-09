Najbolj vroče vprašanje: v sredo boj za vstopnice

Po zmagah nad Bolgarijo in Rusijo v izločilnih tekmah evropskega odbojkarskega prvenstva slovensko izbrano vrsto pred selitvijo v Pariz čaka še ena tekma v navijaškem kotlu Stožic. V četrtek ob 20.30 se bodo kapetan Tine Urnaut in soigralci udarili z izbrano vrsto Poljske. O tem, da bo največja športna dvorana v državi razprodana, ne gre dvomiti, čeprav je bila prodaja v ponedeljek zaustavljena. Nadaljevala se bo v sredo. Koliko vstopnic bo na voljo, še ni znano.

"Organizacijski odbor ljubljanskega dela prvenstva je danes sklenil, da bo preostanek vstopnic v prosti prodaji na voljo jutri, v sredo, natančno uro pa bomo sporočili potem, ko se danes v poznih popoldanskih urah vodstvo OZS uskladi z vodstvom Evropske odbojkarske zveze (CEV) o načinu prodaje in številu vstopnic, ki bodo na voljo za naše zveste navijače. Ne gre namreč pozabiti na dejstvo, da tudi na Poljskem vlada ogromno zanimanje za tekmo, vodstvo OZS pa mora pri razporeditvi vstopnic upoštevati smernice CEV, pri čemer je glavno vodilo OZS, da skuša jutri v prodajo sprostiti kar največ vstopnic za vse tiste, ki so v minulih dneh zvesto in bučno podpirali naše moštvo na poti proti boju za kolajne," sporočajo organizatorji evropskega prvenstva.

V Stožicah bo znova vroče v četrtek zvečer. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Spomnimo, organizatorji so v ponedeljek zvečer zaustavili prodajo. Zaznali so namreč močan pritisk poljskih navijačev, ki so po gladki zmagi nad Nemčijo (3:0) že vedeli, da jih čaka pot v Ljubljano. danes je je nato vnovič sestal organizacijski odbor in odločil, da bo prodaja zamrznjena tudi v torek. Vstopnice, katerih cena se sicer giblje od 18 do 30 evrov (70 evrov za VIP-ložo), bo torej mogoče kupiti šele dan pred tekmo.

