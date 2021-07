Z enakimi cilji v boj za evropsko slavo

V senci olimpijskih iger se bodo danes nadaljevali boji za evropsko slavo v nogometu. Na delu bodo tudi trije slovenski prvoligaši. Prvi bodo na igrišče stopili nogometaši Domžal in Olimpije, ki jih ob 18. uri čakata povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij. Domžale bodo gostovale na Finskem pri Honki, Olimpija pa bo istočasno gostovala na Malti pri Birkirkari. Ob 20.45 bodo v Ljudski vrt zakorakali še nogometaši Maribora, ki bodo lovili zaostanek proti švedskemu Hammarbyju.

Domžalčani z jasnim ciljem

Djuranović ima jasna pričakovanja. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani bodo v Helsinkih iskali pot do zmage, saj so na domačem terenu prejšnji teden iztržili remi (1:1). Honka je med koncem tedna odigrala prvenstveno tekmo, na kateri je prišla do točke proti Lahtiju, a je večino tekme igrala z drugo postavo kot v evropskem tekmovanju. Domžalčane čaka na Finskem še ena ovira več, saj se bodo s finsko ekipo pomerili na umetni travi. Domžalčani bodo kljub temu storili vse, da se prebijejo v naslednji krog tekmovanja. Konec tedna so sicer varovanci Dejana Djuranovića izgubili proti Mariboru (1:3).

"Pričakovanja so jasna. Tekma je za obe strani finale, tisti, ki bo zmagal, se bo uvrstil naprej. Naš cilj je, da tekmo zmagamo in se uvrstimo v naslednji krog. Na tekmeca smo se dobro pripravili, na prvi tekmi smo bili v nekaterih zadevah malce slabši, nekatere taktične zadeve niso bilo najboljše v fazi obrambe. Na drugi strani pa smo si ustvarili nekaj dobrih priložnosti z vztrajnostjo in potrpežljivostjo. Verjamem, da bomo odigrali dobro tekmo in da bomo uspešni," je pred tekmo dejal Djuranović, ki ne bo mogel računati na pomoč Daria Kolobarića, ki je poleg govoric o tem, da bo zapustil klub, za nameček še zbolel.

Ob morebitnem uspehu bodo Domžale v 3. krogu igrale proti islandskemu Hafnarfjördurju ali norveškemu Rosenborgu, ki je prvo tekmo v gosteh dobil z 2:0.

Olimpija na Malti brani prednost

Tako kot Domžalčani bodo svojo priložnost za uspeh iskali tudi nogometaši Olimpije, ki bodo na Malti proti Birkirkari branili minimalno prednost s tekme v Ljubljani, kjer so Zmaji slavili z 1:0. Ljubljanska ekipa je v preteklem tednu razdrla pogodbo z vratarjem Žigo Frelihom, danes pa je ljubljanski klub predstavil okrepitev v obliki branilca Đorđeta Crnomarkovića, ki je v preteklosti že nosil zeleno-bel dres.

"Pokazati moramo, da smo boljši od njih, in si zagotoviti napredovanje," je pred tekmo dejal branilec ljubljanske ekipe. Foto: Nik Moder/Sportida

Ljubljančani so sicer konec tedna odigrali tudi svojo prvo tekmo v prvi ligi, na kateri so proti Radomljam remizirali z rezultatom 1:1. Varovanci Sava Miloševića so zdaj popolnoma osredotočeni na en sam cilj, napredovanje. "Pričakovanja so visoka. Prvo tekmo smo dobili z zadetkom prednosti in na Malto smo seveda prišli po napredovanje. Igrali bomo na igrišču z umetno travo, kar bo zagotovo izziv, a na jutrišnjo tekmo smo dobro pripravljeni," je pred tekmo dejal branilec Olimpije Eric Boakye.

"Igrišče ima umetno travo, a to smo vedeli že prej in morali se bomo prilagoditi. Pokazati moramo, da smo boljši od njih, in si zagotoviti napredovanje," je pred tekmo še dejal branilec ljubljanske ekipe. Olimpija pa bo v primeru napredovanja igrala proti makedonskemu Škupiju ali portugalski Santa Clari. Po prvem polčasu bolje kaže slednji ekipi, ki je že v gosteh na prvi tekmi slavila s 3:0.

Maribor pred izjemno težko nalogo

Kot zadnji od slovenske trojice bo danes na igrišče stopil še slovenski podprvak Maribor, ki bo na povratni tekmi kot edini od slovenskih predstavnikov igral pred domačimi navijači. Maribor je na prvih tekmi na Švedskem proti Hammarbyju klonil z 1:3 in bo doma pred težko nalogo. Če Mariborčanom uspe izločiti Hammarby, bo tekmec v 3. krogu kvalifikacij bodisi srbski Čukarički bodisi azerbajdžanski Sumgait. Prva tekma med tema tekmecema se je končala z 0:0.

Mariborčani upajo na pomoč s tribun. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Nimamo najboljšega izhodišča, toda z energijo Ljudskega vrta, s pomočjo navijačev verjamemo, da nam lahko uspe. Ta naboj pred evropskimi tekmami je v Mariboru vedno opazen. Kar se dogaja zadnje dni, je le še eden v nizu dokazov, da mesto živi s klubom. Da si vsi skupaj močno želimo, da nam uspe. Očitno se tudi navijači zavedajo, da smo na novi poti. S pozitivno naravnanostjo nam stojijo ob strani in verjamejo v ekipo," je pred tekmo prepričan Aleks Pihler, ki upa, da bodo navijači mariborski 12. igralec na terenu.

Podobno razmišlja tudi športni direktor Maribora Marko Šuler. "Vemo, kakšne zgodbe so se že dogajale tukaj. Ljudski vrt ima svojo moč, ima neko posebno energijo. Pričakujem dobro tekmo, predvsem pa tekmovalni Maribor, ki si želi v naslednji krog. Vsi skupaj verjamemo, da lahko naredimo ta preobrat in si priigramo napredovanje. Smo v zaostanku, vendar bomo šli na igrišče kot evropski Maribor, ki ve, kakšen cilj je pred nami. Če bomo takšni, kot smo bili proti Domžalam, se lahko zgodi marsikaj," je še prepričan Šuler.

Preberite še: