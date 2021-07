Nukić upa, da bo še kdaj razveselil Olimpijine navijače

Nogometaši Olimpije so na prvem uradnem testu v novi sezoni z 1:0 ugnali malteško Birkirkaro in si pred povratnim srečanjem na Malti priigrali prednost. Junak srečanja je bil napadalec Mustafa Nukić, ki je zabil edini zadetek na srečanju.

Nukić, ki se je pred aktualno sezono prav s stadiona v Šiški (igral je namreč za Bravo) preselil k zeleno-belemu mestnemu tekmecu, je zabil v 77. minuti in poskrbel, da so zmaji sezono odprli z zmago. Po srečanju je napadalec dejal: "Občutki so čudoviti. Res sem vesel, da smo zmagali in da sem dosegel zadetek. Mislim, da nam bo ta tekma olajšala vstop v sezono tako v Evropi kot v prvenstvu. Lahko bomo bolj samozavestno vstopili v naslednje tekme. Zadeti pred Dragonsi in gledalci je bilo nekaj posebnega. Zelo sem ponosen in upam, da bom še velikokrat razveselil navijače."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Bila je težka tekma, sedaj pa nekaj počitka in proti Radomljam po novo zmago"

Nato se je ozrl tudi na celotno srečanje: "Bila je zelo težka tekma, saj je bila naša prva uradna v sezoni. Prijateljska in uradna srečanja so popolnoma nekaj drugega. Poskušali smo čim hitreje igrati. Naš cilj je bila zmaga in to smo izpolnili, zato sem zadovoljen."

Za konec je pogled usmeril tudi proti nedeljski tekmi proti novincu v prvi ligi Radomljam in dejal, da je ključno, da se sedaj spočijejo, nato pa jih čaka nov boj, prvi za točke državnega prvenstva.