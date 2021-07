Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora so se s porazom (1:3) pred povratno evropsko tekmo znašli v nezavidljivem položaju. Foto: Guliverimage

"Brez dvoma nimamo najboljše popotnice za povratno tekmo. Privoščili smo si prelahke zadetke za to raven tekmovanja. A ni nobene predaje. Čaka nas zahtevna naloga, verjamem pa, da bo zgodba v Ljudskem vrtu povsem drugačna," je po porazu z 1:3 pri Hammarbyju na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo dejal trener NK Maribor Simon Rožman.

Nogometaši NK Maribor so v drugem krogu kvalifikacij za nastop v novoustanovljeni konferenčni ligi na prvi tekmi proti švedskem Hammarbyju izgubili z 1:3 in se pred povratnim domačim srečanjem znašli v nezavidljivem položaju. Vsi štirje zadetki so padli v drugem polčasu, junak gostiteljev, ki jih je s tribun stadiona Tele2 Arena spodbujalo skoraj 8.000 navijačev, je bil s hat-trickom Astrit Selmani.

Niso si želeli takšne popotnice

"Gotovo nimamo najboljše popotnice za povratno tekmo. Želja je bila prestati uvodne nalete, ko so bili gostitelji zelo evforični ob izjemnem ozračju. Imeli smo nekaj težav, a smo se uspešno ubranili. V drugem delu prvega polčasa smo počeli tisto, kar smo si želeli, in uspevali zadržati žogo dlje časa na nasprotnikovi polovici. Šli smo mirni v drugi polčas, s podobnim namenom, da onemogočimo njihove poskuse, a smo naredili dve napaki, kjer smo bili v številčni premoči v obrambi, pa smo dovolili protinapad. Žal moramo izpostaviti, da smo si privoščili prelahke zadetke za to raven tekmovanja," je po porazu v klubski mikrofon dejal glavni trener vijolic Simon Rožman.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Manjkala je mirnost v napadu, premalo izrazitih odkrivanj, pretoka žoge

Ob tem je dodal, da je tudi prilagajanje na umetno travo terjalo določen davek. "Nismo bili na svoji ravni, tudi igrišče nam je povzročalo preveč preglavic. Toda bolj kot podlaga pa je bila težava ta, da smo imeli pri hitrem prenosu žoge preveč dotikov, tako da se je tekmecem uspelo zgostiti pri postavitvi. Res škoda zaradi razpleta, saj smo po prejetem zadetku ostali mirni in prišli do izenačenja. Gledano v celoti pa nam je manjkala mirnost v kontinuiranem napadu, imeli smo premalo izrazitih odkrivanj, premalo pretoka žoge na njihov prvi pritisk, posledično smo bili predolgo v fazi obrambe pod prevelikim pritiskom. Ni steklo, kot smo si želeli, ampak pred nami je še povratni dvoboj."

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Verjame, da bo v Ljudskem vrtu drugače

Ta bo na sporedu prihodnji četrtek ob 20.45. Rožman pred domačim evropskim srečanjem verjame, da bo na Štajerskem zgodba drugačna. "Ni nobene predaje, prav nasprotno. Videli smo, da imamo opravka z res kakovostnim nasprotnikom. Napovedovali smo, da naša ekipa v izgradnji ne more držati energije in kakovosti na vseh tekmah. Opazna je bila določena mera impresioniranosti na vročem gostovanju, ki je privedla do nesproščenosti v igri. Vračamo se na naravno travo, kar pa bo zdaj naša prednost. Tudi energija s tribun bo zdaj naša gonilna sila. Čaka nas zahtevna naloga, verjamem pa, da bo zgodba v Ljudskem vrtu povsem drugačna."