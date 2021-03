Velika Rusija spet trepeta pred majhno Slovenijo

S sredino zmago so Jan Oblak in soigralci naredili majhen korak na poti do svetovnega prvenstva v Katarju, a velik korak za Slovenijo, če malce parafraziramo znamenite besede ameriškega astronavta Neila Armstronga, ko je leta 1969 kot prvi človek stopil na Luno.

Zgodovinska prva zmaga nad Hrvati, za katero so Slovenci potrebovali devet poizkusov, je poskrbela za velik optimizem. Tudi zaradi načina, na katerega so najboljši slovenski nogometaši prišli do polnega izkupička proti svetovnim podprvakom. Toda hkrati je jasno, da je to šele prvi od vsaj desetih korakov, ki ločijo Slovence do naslednjega svetovnega prvenstva.

Prekaljeni slovenski selektor Matjaž Kek dobro ve, kakšna je pot do uspeha. Foto: Guliverimage

Kek miril evforijo. Zgodovina pravi, da je ravnal pravilno.

"Veselje da, evforija nikakor ne," je takoj po tekmi v Stožicah evforijo začel 'gasiti' prekaljeni Matjaž Kek, ki dobro ve, da se v nogometu lahko stvari čez noč obrnejo na glavo. Ne nazadnje smo lahko to skupaj z njim izkusili v zadnjih neuspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020.

Po slabem začetku, zgolj dveh točkah s prvih treh tekem, je Slovenija nanizala tri zmage. Predvsem po sijajni predstavi proti Poljski in zmagi z 2:0 se je zdelo, da nas čaka nova pravljica, potem pa sta hitro prišla poraza proti Severni Makedoniji in Avstriji, kar naenkrat je bilo vsega konec.

Zdajšnja slovenska reprezentanca v zadnjem letu kaže zelo spodbudno podobo in je vse bolj takšna, kot je bila Slovenija vedno, ko je dosegala največje uspehe. Osredotočena, organizirana in predvsem – enotna. Pa tudi bogatejša za izkušnje zadnjih let, zato verjamemo, da bo podobno tudi danes, ko Slovence čaka izpit proti Rusiji.

Rusi so se od svetovnega prvenstva 2018 poslovili po nesrečnem porazu po enajstmetrovkah proti Hrvaški prav v Sočiju. Upajmo, da bo ta stadion zanje nesrečen tudi danes. Foto: Reuters

Ruske sanje na svetovnem prvenstvu so se končale prav v Sočiju

Rusija, nominalno druga najboljša reprezentanca kvalifikacijske skupine H, v drugi krog s Slovenijo vstopa na vrhu lestvice, v prvem krogu je namreč na Malti zmagala s 3:1.



Četrtfinalistka zadnjega svetovnega prvenstva, na katerem je bila domačinka, je na lestvici Fife trenutno na 39. mestu in kaže dobro podobo. V kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo je osvojila drugo mesto in se zanesljivo uvrstila na končni turnir. Dvakrat je izgubila proti Belgiji, vse preostale tekme, teh je bilo osem, proti Škotski, Cipru, Kazahstanu in San Marinu, pa je dobila.

Rusija je bila v času Sovjetske zveze nogometna velesila. Leta 1960 je bila tudi evropska prvakinja, kar trikrat pa je na evropskih prvenstvih osvojila srebro. Trikrat se je uvrstila tudi v četrtfinale svetovnega prvenstva. Kot Rusija je precej manj uspešna, štirikrat se je uvrstila na svetovno prvenstvo in le enkrat prišla iz skupine, na evropskih prvenstvih pa je zaigrala trikrat. Dvakrat se je od tekmovanja poslovila po prvem delu, enkrat, leta 2008, je bila presenečenje prvenstva in se dokopala vse do polfinala.

Slovenija je že dvakrat stresla Rusijo

Veselje strelca Zlatka Dedića po veliki zmagi v Mariboru leta 2009. Foto: Vid Ponikvar Rusija, v kateri po zadnjih podatkih živi skoraj 146 milijonov ljudi, je za dvomilijonsko Slovenijo velikan, a z njo, vsaj v nogometu, nima dobrih izkušenj. Pa tudi z zdajšnjim slovenskim selektorjem Kekom ne. Seveda se vsi spomnite zmagovitega gola Zlatka Dedića in rezultata 1:0 v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 v Mariboru, ki je po zmagi domačina z 2:1 v Moskvi razžalostila Ruse, na noge pa spravila Slovenijo.

Podobno je bilo tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2002. Prvo, na katerem je Slovenija nastopila. V Moskvi je bilo 1:1, za Bežigradom pa je z golom Milenka Ačimovića v 94. minuti z enajstih metrov Slovenija zmagala z 2:1. Leta 1996 sta reprezentanci odigrali prijateljsko tekmo. S 3:1 je Rusija zmagala na Malti.

Olimpijski stadion Fisht v Sočiju, na katerem bo slovenska reprezentanca gostovala danes. Foto: Reuters

Stadion, zgrajen za olimpijske igre in poimenovan po gori

Tokrat bo tekma, ki se bo začela že ob 17. uri po lokalnem oziroma še dve uri prej po našem času, odigrana na stadionu Fisht v Sočiju, ki je bil odprt leta 2013 in zgrajen za zimske olimpijske igre leto pozneje. Gostil je otvoritveno in zaključno otvoritev. Na tem stadionu je bilo odigranih tudi šest tekem svetovnega prvenstva 2018. Tudi četrtfinalna med Rusijo in Hrvaško, po kateri so se domačini po nesrečnem porazu po enajstmetrovkah poslovili od prvenstva.

Objekt je dobil ime po istoimenskem 2.868 metrov visokem vrhu in spominja na skalno pečino, kar se odlično ujema s panoramo velikega sivega Kavkaza, ki se razprostira v ozadju. Sprejme 44 tisoč gledalcev, danes pa bo lahko nekaj manj kot 30 odstotno zapolnjen. Na njem naj bi se zbralo 13 tisoč gledalcev.

Novost za številne slovenske nogometaše, ki že več kot leto dni igrajo pred praznimi tribunami, a ne za poveljnika slovenske obrambe Miha Mevljo, ki na tem stadionu redno igra v klubskem dresu. "Večina ruskih reprezentantov prihaja iz domače lige, tako da jih dobro poznam. Imajo kakovostno ekipo, kar so pokazali tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Imajo dobro miselnost. So uigrani, tako da nas čaka težka tekma," je povedal izkušeni branilec, ki že leto in pol igra za Soči v ruski premier ligi.

Na igrišče naj bi pritekla ista enajsterica kot na sredini tekmi proti Hrvaški. Foto: Grega Valančič/Sportida

Točka bi bila uspeh, tri točke pa štiri metre višje od Triglava

Že skoraj leto in pol skupaj s soigralci v slovenski obrambi Mevlja ne prejema zadetka in ne doživlja porazov. Zadnjih devet tekem Slovenija, ki nima težav z odsotnostmi in bo zato najverjetneje zaigrala v isti postavi kot v sredo, ni izgubila, prejela pa je le en sam gol.

Seveda si želimo, da bi trend nadaljevala tudi v Sočiju. Že točka bi bila uspeh, tri točke pa bi bile, kot je opisal primerjavo, "visoke, ne kot Triglav (2.864 metrov), ampak višje od njega". Neprecenljive. 'Velike', kot je od najvišjega slovenskega vrha, za štiri metre višji Fisht, pod katerim bodo Kekovi nabriti varovanci danes igrali.

Naj bo po zadnjem sodnikovem žvižgu Italijana Marca di Bella, ki bo delil pravico, pogled v daljavo za slovenske nogometaše prijeten, ne samo zaradi panoramske slike Kavkaza, ki se razprostira v ozadju modernega stadiona, ampak predvsem zaradi števila točk, ki naj bodo po sobotni tekmi zapisane ob ekipi Slovenije na lestvici skupine H. Res bo sanjsko, če bo tako bilo.

Rusija – Slovenija (ob 15. uri)

Kvalifikacije za SP 2022, skupina H, 2. krog. Stadion Fisht v Sočiju (tokrat kapaciteta 13 tisoč). Sodnik: Marco di Bello (Italija).



Verjetni začetni enajsterici:

Rusija: Shunin; Fernandes, Semenov, Dzjikiya, Karavaev; Ozdoev, Akhmetov; Kuzyaev, Golovin, Miranchuk; Dzyuba. Selektor: Stanislav Cherchesov.

Slovenija: Oblak; Balkovec, Blažič, Mevlja, Stojanović; Bijol, Kurtić, Lovrić; Bohar, Iličić, Šporar. Selektor: Matjaž Kek.