Zmaga za Slovence, ki letujejo na hrvaški obali

Andraž Šporar in Petar Stojanović

Andraž Šporar in Josip Iličić sta "zakuhala" edini slovenski gol na tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ogromno, ta zmaga mi pomeni ogromno. Nenazadnje smo premagali svetovne podprvake. Nogometaše, ki igrajo na najvišji ravni. Pokazali smo, da znamo igrati," je bil po tekmi nasmejan Andraž Šporar, ki je na tiskovno konferenco po zmagi z 1:0 nad Hrvaško na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju prišel odlično razpoložen.

Petar Stojanović, najbolj srečen človek na svetu

Dobro voljo pa sta s prijateljem Petrom Stojanovićem, oba sta Ljubljančana, sejala kar skupaj. "V preteklosti sem poslušal o tem, da smo država smučarjev. Danes smo pokazali, da smo veliki tudi kot nogometaši. Naj si to zapomnijo vsi," je Hrvatom, kjer si služi nogometni kruh, sporočil bočni branilec Dinama Zagreba, ki je v sredo zvečer v Stožicah premagal tudi nekatere soigralce, s katerimi je prejšnji teden iz lige Europa izločil londonski Tottenham.

"Trenutno sem najbolj srečen človek na svetu. Za mano so neverjetni dnevi. Nekaj posebnega je, ko zmagaš v reprezentanci, v kateri so ljudje, ki se med seboj spoštujejo. Delamo eden za drugega. Ko je tako, potem je tudi na igrišču, kot je bilo danes," je bil vesel Stojanović. Podobno iskreno je pogovor s sedmo silo nadaljeval tudi Šporar.

Petar Stojanović v boju z zvezdnikom londonskega Chelseaja Mateom Kovačićem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Briga ga, če ne zabije niti enega gola. Bo pa zadel v Katarju.

"Hrvatom nismo dopustili veliko priložnosti. Res je, da so imeli žogo več v svojih nogah, a po drugi strani smo mi imeli nekaj priložnosti, da bi zabili za 2:0. Dali smo vse od sebe, kar se je na koncu obrestovalo," je povedal napadalec lizbonskega Sportinga, ki igra kot posojen za Brago. Čeprav je ostal brez zadetka, po tekmi seveda ni bil nezadovoljen.

"Naj bo tako, da zmagamo z 1:0, jaz pa ne zabijem gola, na vsaki tekmi do konca kvalifikacij. To bi pomenilo, da bomo šli na svetovno prvenstvo," je povedal Šporar, takoj za tem pa ga je dopolnil 25-letni Stojanović. "Da, potem bo pa gol zabil tam," je dejal Stojanović. "Tako je," je njegovo misel potrdil dve leti starejši Šporar.

Podobno uigrana sta bila soigralca, tako kot vsi domači reprezentanti, večji del tekme tudi na igrišču. Razen v prvih desetih minutah, ko so bili Hrvati zelo nevarni in bili dvakrat blizu vodstva. Oba sta se strinjala, da se že na naslednji tekmi kaj takega ne sme ponoviti.

Slovenija poraza ne pozna že devet tekem v nizu. Zdaj je prvič v zgodovini premagala še Hrvate. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sanjski večer z napako, ki se ne sme ponoviti

"Za začetek tekme si zaslužimo kritike. Kljub temu da smo premagali veliko Hrvaško, je treba pogledati tudi teh deset minut. Ni res, da smo se ustrašili, saj se nikogar ne bojimo, smo pa do Hrvatov pokazali preveliko spoštovanje. Ampak … Kot sem rekel že pred tekmo. Hrvaška je velika reprezentanca, toda igrali smo doma, imamo veliko srce in se nikogar ne bojimo," je povedal Stojanović, ki se je, tako v obrambi kot v napadu, odlično znašel na desni strani zadnje slovenske vrste.

"Na začetku je bilo nekaj strahospoštovanja. Uvod v tekmo z naše strani ni bil dober, tega se zavedamo. Ne sme se nam ponoviti, a na koncu teh deset minut niti ni tako pomembnih. Prvič v zgodovini smo 'maznili' Hrvate. Slovenija danes lahko uživa," je bil iskreno vesel Šporar, ki sicer ni zadel, a je imel prste vmes pri edinem golu.

Najprej je s Sandijem Lovrićem in Josipom Iličićem poskrbel za odlično tranzicijo po izgubljeni žogi Hrvatov na sredini igrišča, potem je ob borbi na desni strani pomagal, da se je žoga odbila do strelca za edini gol za edino slovensko zmago nad Hrvati do zdaj.