Matjaž Kek po točke pred navijači: Hvala bogu!

"Po eni strani bo to majhna prednost za domačo ekipo, a po drugi strani bo tudi za nas dodatna motivacija. Ko ti navijači žvižgajo, iz sebe iztisneš še več. Predvsem bo lepo, da bomo spet igrali pred navijači. Čaka nas dobro vzdušje, kar je vsekakor nekaj pozitivnega in lepega," pravi Sandi Lovrić pred tekmo v Sočiju, kjer bodo tribune tamkajšnjega olimpijskega stadiona, ki sprejme 44 tisoč gledalcev, 30-odstotno zasedene.

Novopečeni reprezentant, ki je, potem ko je pred tem igral za mlado avstrijsko reprezentanco, za Slovenijo prvič zaigral lani, je bil veliki junak sobotne zmage z 1:0 nad Hrvaško. Zanj, ima namreč hrvaške korenine, je bila še bolj posebna, a mladi vezist pravi, da se njegovo življenje po golu za zgodovinsko zmago nad Hrvati ni spremenilo.

"Ne, še vedno sem isti. Bilo je veliko čestitk, lep občutek je, a moj fokus in fokus cele ekipe je zdaj zgolj na tekmi z Rusijo. Kar je bilo, je bilo," osredotočen ostaja 23-letni nogometaš švicarskega Lugana, ki, seveda, pričakuje težko tekmo.

"Zelo težko bo. Rusija ima dobro ekipo. Mi moramo biti spet na maksimumu. Moramo biti kompaktni in zelo osredotočeni. Pripravljeni, da se borimo od prve do zadnje minute," je na virtualni novinarski konferenci v Sočiju, kamor so najboljši slovenski nogometaši pripotovali v četrtek, še povedal Lovrić.

Matjaž Kek upa, da bo na klopi Slovenije neporažen ostal še na deseti tekmi v nizu. Foto: Guliverimage

Po dobrem štartu obeh pričakuje kakovostno, zanimivo tekmo

Potem je do mikrofona prišel njegov nadrejeni in govoril zelo podobno. "Zavedamo se kakovosti nasprotnika, ki nas čaka. Po Hrvaški nas čaka še en velik izziv. Po pozitivnih rezultatih obeh reprezentanc na prvi tekmi pričakujemo dobro, kakovostno in zanimivo tekmo. Naše želje so seveda, da spet pridemo do dobrega rezultata," je dejal selektor Matjaž Kek, ki prav veliko časa za priprave na naslednjo tekmo ni imel. Trening, na katerega se je z nogometaši odpravil po virtualnem druženju s sedmo silo, je bil edini pravi po sredini tekmi. Četrtek je namreč minil v znamenju regeneracije in dolge poti v Rusijo.

"V tem strnjenem ritmu je težko govoriti o kakovostni pripravi na tekmo. Bolj ali manj gre le za regeneracijo. Pot do Sočija je trajala kar nekaj časa, a tudi domačini so bili na Malti, tako da tudi njim ne bo lahko. Skušali bomo narediti vse, da bomo do jutrišnje tekme čim bolje pripravljeni," je sporočil Kek.

Slovenskega selektorja prvič po novembru 2019 čaka vodenje tekme, na kateri bodo gledalci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Navijači so lahko samo dodaten motiv

Selektor Slovenije poraza ne pozna že devet tekem v nizu. Na vseh teh tekmah je Slovenija igrala pred praznimi tribunami. Tokrat bo drugače. Čeprav bodo gledalci seveda navijali za Rusijo, se tudi selektor Slovenije zasedenih sedežev na tribunah veseli.

"Hvala bogu, da bomo igrali v pravem nogometnem ambientu. To je za nas lahko samo dodaten motiv in spodbuda, da odigramo dobro tekmo. Kot sem dejal, zavedamo se kakovosti domačina. To je reprezentanca, ki je bila na zadnjem svetovnem prvenstvu. Čaka nas težka tekma," je za konec še povedal Kek.

Tega, da je Rusija na zadnjem mundialu nastopila kot domačinka, ni omenil. Je pa pozabil omeniti tudi to, da se je, in to precej zanesljivo, uvrstila na evropsko prvenstvo, ki je pred nami. Zanesljiva je bila Rusija tudi na uvodu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Malto je v gosteh premagala s 3:1 in je skupaj s Slovenijo trenutno na vrhu kvalifikacijske skupine H.