''Slovenija je naredila veliko stvar, hkrati pa še nič''

Pa se je vendarle zgodilo. Slovenija je v devetem poskusu prvič premagala Hrvaško, ki spada med svetovne nogometne velesile. Izbranci Matjaža Keka so v sredo v Stožicah zmagali z 1:0 in na sončni strani Alp poskrbeli za navdušenje. Osrečili so tudi Nastjo Čeha in Mladena Dabanovića, nekdanja prekaljena nogometna asa, ki sta v preteklosti zastopala barve Slovenije na največjih tekmovanjih, proti Hrvaški pa bila vedno razočarana. Kako sta doživela odmevno zmago Kekove čete?

Pred zgodovinsko zmago Slovenije v praznih Stožicah je Hrvaška nazadnje v Ljubljani gostovala leta 2003. Takrat se je za Bežigradom odločalo o potniku za evropsko prvenstvo na Portugalskem. Slovenska reprezentanca je v povratni dvoboj dodatnih kvalifikacij vstopila s prednostjo, v Zagrebu je remizirala z 1:1, a ni izkoristila prednosti. Doma je pri rezultatu 0:0 imela tudi igralca več, a ji tudi to ni pomagalo do uspeha. Hrvaška je zmagala z 1:0, slovenski nogometaši so ostali brez velike nagrade. Razočaranje je bilo ogromno, nekateri so v solzah popadali na tla. Eden izmed njih je bil tudi Nastja Čeh.

Tako je po koncu povratne tekme dodatnih kvalifikacij za EP 2004 v solzah obležal Nastja Čeh. Foto: Reuters

Svetlolasi Ptujčan se dobro spominja bolečin, ki jih je čutil po tistem porazu, zato je bil še toliko bolj srečen, ko je v sredo kot navijač pred televizijskim zaslonom spremljal kvalifikacijsko uverturo za SP 2022 in se razveselil velikega uspeha Kekovih bojevnikov. ''Seveda sem vesel zmage, a čez nekaj dni je že nova tekma. Ne smemo pasti v evforijo. Veselje ja, evforija ne. Dobro je povedal Matjaž Kek po tekmi. Lahko mu zaupamo, poskrbel bo, da ta zmaga ne bo ponesla fantov. Ne bodo poleteli. So že toliko zreli, velika večina igra na najvišji ravni,'' je nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa, ki je s Slovenijo nastopil na svetovnem prvenstvu pred 19 leti, navdušen nad delom Keka in napredkom, ki ga je pokazala reprezentanca v zadnjih letih.

''Hitro moramo pozabiti, kaj je bilo, in se osredotočili na novo tekmo. Treba bo zbirati točko za točko. Tako bi se bilo tudi mogoče uvrstiti v Katar, zakaj pa ne,'' je 43-letni Štajerec prepričan, da bi se lahko Slovenija, če bo ponavljala takšne predstave, vmešala v boj za vodilni položaj v skupini H.

Nogomet lahko spet postane tisto, kar je že bil

Nastja Čeh je prepričan, da bo slovenski reprezentanci v Sočiju še težje, kot ji je bilo v sredo proti Hrvaški. Foto: Vid Ponikvar Po njegovem mnenju je odločilo tisto, kar je krasilo Slovenijo že v obdobju Katančeve zlate generacije in Kekovih južnoafriških junakov. ''Slovenija se je še na vsa velika tekmovanja uvrstila po zaslugi fanatične borbenosti in discipline. Kakovost posameznikov je šele na tretjem mestu. Na takšnih tekmah, kot je bila ta s Hrvaško, pa je bil prisoten tudi dodaten naboj. Fantje so hoteli dokazati, da se lahko konča tradicija, negativen slovenski niz. Zdaj bo treba to potrjevati, a bo v nadaljevanju veliko lažje, čeprav bo Slovenija pod večjim pritiskom. Smo na odlični poti, da nogomet spet postane tisto, kar je že bil. Da ljudje začutijo kakovost Slovenije,'' verjame, da bo navdušenje nogometnih navdušencev v Sloveniji po zgodovinski zmagi nad Hrvaško pomagalo k dvigu zanimanja za reprezentanco.

V soboto čaka slovensko reprezentanco gostovanje v Rusiji. Če bi vprašali Čeha, nekdaj enega od najbolj tehnično dovršenih izvajalcev prostih strelov v tem delu Evrope, Slovenijo v Sočiju čaka vse prej kot preprosta naloga. ''Z Rusi nam bo še težje kot s Hrvati. Že zaradi tega, ker je bila tisto prva tekma ciklusa. Obe ekipi sta se še malce lovili, nista natanko vedeli, kako, zdaj pa lahko pozabimo na podcenjevanje Rusov. Sebe smo postavili na seznam favoritov za najboljša mesta. Je pa Kek Rusom že dal po riti. Zakaj pa se ne bi ponovilo in ne bi Rusom prizadejali novega bolečega poraza,'' Čeh verjame, da lahko Slovenija nadaljuje izjemen niz. Zadnji poraz je doživela leta 2019.

Vse bolj se pozna podpis selektorja Keka

Prvo slovensko zmago nad Hrvaško je z ogromnim nasmeškom pozdravil tudi Mladen Dabanović. Ko je Slovenija proti južnim sosedom ostala brez nastopa na Euru 2004, je bil označen kot eden od največjih krivcev za takratni poraz z 0:1. Manj prepričljivo posredovanje po strelu Dada Prša je zaznamovalo njegovo kariero. Slabih 18 let pozneje so hrvaški zvezdniki doživeli nepričakovan udarec. V slovenski prestolnici so ostali brez točk in jo prvič v devetem medsebojnem obračunu odnesli z dolgimi nosovi.

Sandi Lovrić je v 15. minuti s pomočjo sreče premagal Dominika Livakovića in poskrbel za nogometno senzacijo večera. Foto: Grega Valančič / Sportida

''Vesel sem vsake zmage naše reprezentance, če je pa to proti sosedom iz Hrvaške, pa je to zaradi rivalstva še toliko slajše. Najbolj pa je pomembno, da je bila to prva tekma v kvalifikacijah. Dala nam je zagona in optimizma. Fantje so se pokazali v pravi luči. Čeprav smo premagali Hrvaško, top reprezentanco, svetovno podprvakinjo, kar ima svojo težo, ni bilo prevelikih čustev. Bili smo bolj motivirani od Hrvatov, morda nam je šlo tudi na roko, da se je igralo brez gledalcev. Ne vem, ali bi lahko govorili o tem, da smo imeli hrvaški urok. V zadnjem obdobju so bili uspešnejši od nas, ta tekma pa je pokazala, da se mogoče niti ne zavedamo, kako velik korak smo naredili v napredku reprezentančnega nogometa. O prihodnosti. Vse bolj se pozna podpis selektorja, od tega, kaj zahteva od igralcev, kako jih motivira, pripravlja. Vse je pragmatično, tekmovalno,'' je 49-letni Štajerec pohvalil delo slovenskega selektorja Matjaža Keka, ki je po tekmi prejemal čestitke z vseh strani. Tudi iz Hrvaške, kjer je kot trener Rijeke pustil ogromen pečat in še danes velja za enega od najbolj spoštovanih Slovencev.

Oblak v reprezentanci dokazuje, da ni tako

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je spravil v slabo voljo madridskega znanca Luko Modrića. Foto: Grega Valančič/Sportida Zelo pa je spoštovan, to je sredina tekma le še potrdila, tudi kapetan Jan Oblak. Dabanović kot nekdanji čuvaj mreže je nad mlajšim rojakom, ki ni v državnem dresu prejel zadetka že 549 zaporednih minut, fasciniran. ''Nekateri dvomljivci, ki niso njegovi privrženci, zlasti tujci, komentirajo, da mu je lažje braniti v klubu, kot je Atletico, ki ima trdno obrambo in tako naravnano igro, in zato ne dobiva veliko zadetkov. No, v reprezentanci pa dokazuje, da ni tako. Je najboljši vratar. Dobro, da ne bom preveč subjektiven, spada med pet najboljših vratarjev na svetu. Spet je pokazal svojo kakovost. Ne le obrambe, ampak tudi gotovost delovanja. Kako vpliva na obrambo. Vse skupaj je zaslužno za to, da Slovenija ne prejema zadetkov,'' je poln hvale na račun Oblaka.

Nova postojanka slovenske reprezentance bo sobotna tekma v Sočiju. Bi lahko Rusi podobno kot leta 2009 spet podcenjevali Slovenijo? ''Če smo imeli na Hrvate slabe spomine, pa imamo na Ruse zelo pozitivne. Verjetno bodo po naši zmagi nad Hrvaško bolj pozorni in nas ne bodo podcenjevali, a pri Rusih nikoli ne veš, kaj se jim plete po glavi. Imajo slovansko mentaliteto,'' opozarja na nepredvidljivost Rusije, ki je nazadnje zablestela na domačem SP in se prebila med osem najboljših.

Mladen Dabanović je s Slovenijo nastopil na dveh velikih tekmovanjih. Foto: Guliverimage/Getty Images

Bi se lahko na SP v Katarju uvrstila Slovenija? ''Kek je odlično povzel vse skupaj v enem stavku. Veselje da, hkrati pa nobene evforije. To vse pove. Naredili smo veliko stvar, hkrati pa nismo naredili še nič. Imamo le temelje za optimizem in dobro reprezentanco, ki deluje kot moštvo. Ekipa ima kemijo. Prišli bodo tudi slabi trenutki, a sem prepričan, da bo znal to Kek s fanti dobro uravnotežiti. Da bomo velikokrat veseli, tudi na koncu. Slovenci potrebujemo tisto, kar so fantje pokazali. Željo, homogenost, disciplino. Če je to, potem pridejo tudi rezultati. Potem ni nihče nezadovoljen,'' je Dabanović navedel tisto najboljše, kar krasi slovensko nogometno reprezentanco in združuje srca navijačev od Pirana do Lendave. Tako kot v časih največjih nogometnih evforij, kar jih je Slovenija že občutila.