Zahović Rusom sporoča slabo novico

Rusija, gostitelj zadnjega svetovnega prvenstva, kjer se je uvrstila v četrtfinale in tam po izvajanju kazenskih udarcev izpadla proti poznejšim podprvakom Hrvatom, je v nov kvalifikacijski ciklus vstopila z načrtovano zmago nad Malto. V gosteh je upravičila vlogo favorita, premagala otoško državico s 3:1 in se povzpela na vrh kvalifikacijske skupine H. S tem si je kupila mir, saj je prekinila niz šestih tekem brez zmage, med katerimi je zlasti bolel zadnji poraz v Srbiji (0:5) v sklepnem dejanju lanskoletne lige narodov.

Čerčesov opozarja, kako nevarna je Malta

Rusi so si lahko oddahnili šele v zadnji minuti, ko je Aleksandr Sobolev, nogometaš moskovskega Spartaka, dosegel gol za 3:1. Foto: Reuters V soboto čaka Rusijo v kvalifikacijah za SP 2022 neposreden obračun za prvo mesto proti Sloveniji. Kekova četa je z zgodovinskim uspehom proti zvezdniški hrvaški zasedbi (1:0) poskrbela za odmevno presenečenje, ki ga želi nadgraditi še s pozitivnim izkupičkom v Sočiju. Ravno na stadionu, kjer so Rusi leta 2018 na mundialu proti Hrvaški ostali brez polfinala.

Ruski nogometaši so na Malti prikazali boljšo predstavo v prvem polčasu, ki so ga dobili z 2:0. V drugem so gostitelji v 56. minuti znižali na 1:2, navijači gostov pa so za zmago trepetali vse do zadnje minute, ko je Aleksandr Sobolev zadel za končnih 3:1. Brkati selektor Stanislav Čerčesov je po poročanju Sport Ekspress po uvodni zmagi izpostavil, kako bodo imeli številni tekmeci v skupini v tem ciklusu še težave z Malto. Podobno je pred leti opozarjal že nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, ki se je z Malto meril v kvalifikacijah za SP 2018. Napovedi so se izkazale za resnične. Slovenija je v gosteh zmagala z 1:0, doma pa, to je bila tudi poslovilna tekma Milivoja Novakovića, z 2:0.

V Sočiju se obeta obračun Dzjuba – Mevlja

Bo Artem Dzjuba proti Sloveniji zaigral sam v konici napada? Foto: Reuters Čerčesov ni bil zadovoljen s predstavo v drugem polčasu in pojasnil, da so imeli kar nekaj težav pri organizaciji igre. Proti Sloveniji bi lahko bilo boljše, saj bosta glavna zvezdnika Aleksandr Golovin (Monaco) in Aleksej Mirančuk (Atalanta), podobno velja za branilca Fjodorja Kudrjašova (Antalyaspor) in Aleksandra Žirova (Sandhausen), do takrat opravila več skupnih treningov z ekipo. Pred tekmo z Malto jih nista.

Ruska reprezentanca bi lahko po napovedih Čerčesova proti Sloveniji podobno kot proti Malti zaigrala le z enim napadalcem v postavitvi 4-2-3-1. Tega bi predstavljal Artem Dzjuba, ki je na stadionu v Ta'Qaliju tudi načel malteško mrežo. To je bil že 27. zadetek napadalca Zenita v državnem dresu, s čimer se je na večni ''sovjetsko-ruski'' lestvici prebil na četrto mesto. V vodstvu ostaja legendarni Oleg Blohin, Ukrajinec, ki je v prejšnjem stoletju nastopal za Sovjetsko zvezo in dosegel za reprezentanco 42 golov. Naslednji na lestvici, Rus Aleksander Keržakov, jih je dal 30.

Veselje slovenskih nogometašev po zgodovinski zmagi nad sosedi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dzjubo odlično pozna zlasti obrambni steber slovenske reprezentance Miha Mevlja. Z njim si je delil slačilnico pri Zenitu, v zadnjih letih pa ima z njim pogosto opravka v ruskem prvenstvu. Primorec odlično pozna olimpijski stadion Fišt, saj nosi dres prvoligaša iz Sočija. Tribune bodo zasedene tretjinsko, tako da prireditelji konec tedna pričakujejo proti Sloveniji okrog 15 tisoč navijačev.

Krvavo koleno Fernandesa

Rusija bo najverjetneje zaigrala proti Sloveniji v najmočnejši zasedbi. Po dvoboju na Malti je zaradi prejetega udarca v koleno šepal Mario Fernandes, strelec drugega gola, a je selektor namignil, da bi bil do srečanja s Kekovimi izbranci lahko že nared.

Pogled na koleno Maria Fernandesa po tekmi z Malto:

Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой pic.twitter.com/40JAIlTEgq — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

Zahović prepričan v zmago Slovenije

Zlatko Zahović verjame, da lahko Kekova četa nadaljuje zmagoviti niz. Foto: Matjaž Vertuš Rusi se zadnjega srečanja proti Sloveniji spominjajo z veliko bolečino. Kekova zasedba jim je z zmago v Mariboru leta 2009 na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za SP 2010 zaprla vrata južnoafriškega spektakla. Ruski Sport Ekspress je spomine na to tekmo obujal tudi s pomočjo Zlatka Zahovića. Legendarni Mariborčan jim je v pogovoru dal vedeti, da jo bodo Rusi odnesli kratkih rok tudi v soboto in da bo Slovenija še enkrat po letu 2009 premagala največjo državo na svetu. S tem bi se zasidrala na prvem mestu v kvalifikacijski skupini H in dokazala, da se lahko meri z vsemi najboljšimi. Po zmagi nad Hrvaško bi bil to enkraten podvig, nova bomba samozavesti pred nadaljnjimi boji za SP 2022.

''Sem Slovenec. Verjamem, da je lahko naša ekipa prva v skupini in se uvrsti v Katar,'' je Rusom zagotovil Zahović, tudi oče aktualnega reprezentanta Luke Zahovića, ki proti Hrvaški ni dočakal priložnosti za nastop. ''Številka ena v ekipi je Jan Oblak, med napadalci bi izpostavil Josipa Iličića in Andraža Šporarja, a največja moč leži v moštvu. Naš selektor Matjaž Kek odlično vodi ekipo,'' je Zahović predstavil slovensko ekipo Rusom ter dodal, kako bodo gostitelji v Sočiju kot velika ekipa z velikimi igralci in velikim selektorjem favoriti, a jim tudi to ne bo pomagalo. Ruse je zmedel s trditvijo, da bo tokratna zmaga Slovenije nekoliko manj samoumevna in preprosta kot tista pred 12 leti.

Leta 2009 je Rusom prekrižal načrte strelec zlatega zadetka v Ljudskem vrtu, Zlatko Dedić. Foto: Vid Ponikvar

''Takrat smo vsi vedeli, da bomo zmagali. In zlahka nam je uspelo. Tokrat ne bo tako. Tudi tokrat bomo zmagali, a ne bo šlo tako gladko. A končni rezultat bo podoben tistemu iz Maribora. Zmagali bomo za gol razlike. To bo dovolj. Bo pa težje, saj je Rusija zrasla kot nogometna reprezentanca. Zlasti po SP 2018, ki jih je učvrstilo in naredilo psihološko močnejše,'' je pojasnil najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov.

Obožuje Rusijo in njenega predsednika, a ...

Matjaž Kek ima lepe spomine na Rusijo. Jo bo skoraj 12 let po pravljici v Mariboru še enkrat zagodel slovanskemu velikanu? Foto: Grega Valančič/Sportida Ruski novinar ga je med pogovorom spomnil na besede, ko je Zahović pred play-offom leta 2009 modroval, kako so Rusi boljši v hokeju na ledu kot v nogometu. ''Tisto je bila šala. Rad imam Ruse, Rusija je moja priljubljena država. Smo Slovani, obožujem vašega predsednika. Je pravi vodja, spoštujem ga. A razumite, sem Slovenec in na tekmah, na katerih igra naša reprezentanca, bom vedno podpiral svoje rojake,'' je še dejal 50-letni Mariborčan, ponosen na dosežke someščana Matjaža Keka in slovenske reprezentance, ki je v sredo prvič v zgodovini premagala Hrvaško, aktualne svetovne podprvake.

Danes bo slovenska odprava odpotovala na jug Rusije, kjer jih v Sočiju čaka nov izziv. Slovenski ljubitelji športa imajo na to mesto prelepe spomine. Na zimskih olimpijskih igrah so slovenski športniki osvojili kar osem medalj. Bodo zdaj nase opozorili še nogometaši?