Rusija nič posebnega, a doma ne izgublja

Pred Kekovo četo, ki je sanjsko odprla kvalifikacije in naredila prvi korak na poti v Katar, je nova visoka ovira. Vsaj na papirju še zdaleč ne tako zveneča kot Hrvaška, a Rusija je ekipa, ki ne slovi po posameznikih, odlikuje jo skupek nepopustljivih delavcev, ki lahko vsakega presenetijo. Tega se zavedajo tudi v slovenskem taboru, vedo namreč, da jim v Sočiju sredi sobotnega popoldneva še zdaleč ne bo lahko.

Matjaž Kek in ekipa sta se takoj po zmagi nad Hrvati z mislimi usmerila k Rusom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Le štirje, ki igrajo v tujini Brkati ruski selektor Stanislav Čerčesov je na marčevsko akcijo povabil 28 nogometašev, zanimivo pa je, da le četverica igra v tujini. Branilec Aleksandr Žirov igra v drugi nemški ligi, njegov soimenjak Golovin, pa igra za Monaco. Tretji je Aleksej Mirančuk, soigralec Josipa Iličića pri Atalanti, četrti pa je branilec Fjodor Kudrjašov, ki igra za turški Antalyaspor.

Mučenje proti Malti, a štejejo točke

Rusi so svoje zadnje štiri tekme odigrali v gosteh in premagali le Malto. Vodili so že z 2:0, a so domačini na začetku drugega polčasa znižali na 2:1. Gostje so trepetali za zmago vse do 90. minute, ko je prve tri točke v kvalifikacijah za SP Rusiji zagotovil napadalec Spartaka Aleksandr Soboljev. Povsem drugačna forma krasi rusko reprezentanco na domačih zelenicah.

Rusi so na Malti komaj odnesli celo kožo. Odločilni zadetek je padel v 90. minuti. Foto: Reuters

Na zadnjih 12 tekmah so izgubili le dvakrat. Lani jih je v ligi narodov z 2:1 premagala Švedska, v kvalifikacijah za Euro 2021 pa ena najboljših reprezentanc na svetu Belgija. Bilo je kar 4:1. Pri rdečih vragih sta takrat blestela Hazarda, en zadetek je dodal še Romelu Lukaku, edini zadetek za sobotne slovenske tekmece pa branilec Georgi Džikija.

Kako se bo razpletla tekma med Rusijo in Slovenijo v soboto v Sočiju? Z zmago Rusije. 26 +

Z remijem. 62 +

Z zmago Slovenije. 182 + Oddanih 270 glasov

Najbolj znan Dzjuba, najbolj vroč Soboljev

Kot rečeno. Rusi ravno izstopajočih zvezdnikov nimajo. Še najbolj znan je kapetan Artem Dzjuba, ki je s 27 zadetki tudi prvi strelec ruske reprezentance. Ruski voz je vlekel tudi proti Malti. Dosegel je zadetek za 1:0 in podal za prednost 2:0.

Dzjuba je za Zenit v tej sezoni odigral 28 tekem in dosegel 15 zadetkov. Nasprotnikove mreže zatrese vsakih 152 minut. Zadetki pa niso edina vrlina izkušenega 32-letnega napadalca. Zelo rad tudi podaja. V tej sezoni jih je vknjižil že sedem.

Aleksandr Soboljev, ruska devetica, je v odlični formi. Foto: Reuters

Slovenski branilci bodo morali biti pazljivi tudi na vročega Aleksandra Soboljeva, napadalca moskovskega Spartaka. Na 18 tekmah v tej sezoni je dosegel 11 zadetkov. Njegov števec zadetkov se obrne vsakih 100 minut, kar je odlična statistika. Po tem podatku gre še za bolj nevarnega igralca od Dzjube, da je v formi, pa je z odločilnim zadetkom dokazal tudi proti Malti.

Tretji napadalec Rusije je Anton Zabolotni, ki ga odlično pozna tudi naš Miha Mevlja. Skupaj igrata za Soči. Zabolotni, ki proti Malti ni igral, skoraj zagotovo pa tudi ne bo proti Sloveniji, je za ekipo Sočija v tej sezoni na 22 tekmah dosegel osem zadetkov.

Aleksej Mirančuk se je lansko poletje iz Moskve za 15 milijonov evrov preselil v Bergamo. Ruski napadalni vezist je do zdaj za Atalanto dosegel pet zadetkov. Foto: Reuters

Kaj lahko pokaže Mirančuk?

Ruska nevarnost pa ne preti le v napadu. Ob pogledu na spisek na sredini izstopajo še soigralec Iličića pri Atalanti Mirančuk, ki je za Italijane po prihodu iz Rusije na 23 tekmah dosegel pet zadetkov. Tukaj je še Aleksandr Golovin, za katerega je Monaco poleti 2018 CSKA plačal kar 30 milijonov evrov. Ruski vezist je za ekipo iz kneževine v tej sezoni odigral le 16 tekem in dosegel štiri zadetke. Omenimo še 24-letnega igralca Dinama iz Moskve Daniila Fomina. Gre za defenzivnega vezista, a vseeno je v tej sezoni dosegel šest zadetkov.

Seznam ruskih kandidatov za tekmo s Slovenijo: Vratarji: Anton Šunin (Dinamo Moskva), Andrej Lunjov (Zenit St. Peterburg), Jurij Djupin (Rubin Kazan); Branilci: Jurij Žirkov (Zenit St. Peterburg), Fjodor Kudrjašov (Antalyaspor, Tur), Igor Smolnikov (Krasnodar), Georgi Džikija (Spartak Moskva), Mario Fernandes (CSKA Moskva), Andrej Semjonov (Ahmat Grozni), Roman Neustädter (Dinamo Moskva), Ilja Kutepov (Spartak Moskva), Vjačeslav Karavajev (Zenit St. Peterburg), Ilja Samošnikov (Rubin Kazan), Aleksandr Žirov (Sandhausen, Nem); Zvezni igralci: Aleksandr Golovin (Monaco, Fra), Aleksej Jonov (Krasnodar), Daler Kuzjajev (Zenit St. Peterburg), Aleksej Mirančuk (Atalanta, Ita), Magomed Ozdojev (Zenit St. Peterburg), Ilzat Ahmetov (CSKA Moskva), Andrej Mostovoj (Zenit St. Peterburg), Danil Fomin (Dinamo Moskva), Rifat Žemaletdinov (Lokomotiv Moskva), Reziuan Mirzov (Himki), Maksim Muhin (Lokomotiv Moskva); Napadalci: Artem Dzjuba (Zenit St. Peterburg), Anton Zabolotni (Soči), Aleksandr Soboljev (Spartak Moskva).

Preberite še: