Norvežani so prvi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju 2022 začeli z lahko zmago proti Gibraltarju (3:0) in opozorilom na kršitve človekovih pravic v državi, ki bo gostila naslednji mundial. Foto: Reuters

Nogometaši norveške reprezentance so sinoči v prvem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju 2022 gladko, s 3:0, preskočili Gibraltar, pred obračunom pa z napisom na majici opozorili na (ne)spoštovanje človekovih pravic. Pomenljiv napis se nanaša na konstantno poročanje o kršitvah človekovih pravic v Katarju, predvsem pravic tujih delavcev, ki delajo v izredno slabih in nevarnih razmerah.

Protestu norveških nogometašev se je pridružil tudi zvezdnik Borussie Dortmund Erling Haaland.

Po nedavnem poročanju britanskega časnika The Guardian je od leta 2010 v Katarju umrlo več kot 6.500 delavcev iz Bangladeša, Indije, Nepala, Pakistana in Šrilanke, od tega jih je 37 življenje izgubilo med gradnjo nogometnih stadionov za potrebe svetovnega prvenstva prihodnje leto.

Analitiki se bojijo, da je mrtvih še več, saj podatki, ki so jih analizirali, ne vključuje delavcev iz Kenije in s Filipinov, ki množično odhajajo s trebuhom za kruhom v to zalivsko državo.

Norway players wore t-shirts before their opening 2022 World Cup qualifier against Gibraltar in protest of Qatar's human rights record pic.twitter.com/sfbNCUI5F1 — Football Daily (@footballdaily) March 24, 2021

Norvežani so imeli vsega dovolj

Problematika, na katero že vrsto let glasno opozarjajo tudi pri humanitarni organizaciji Amnesty International, se je očitno dotaknila tudi norveških nogometašev. Ti so sinoči himno pred obračunom z Gibraltarjem poslušali oblečeni v majice z napisom Človekove pravice – na in zunaj igrišča.

Kapetan norveške reprezentance Martin Ødegaard in selektor Ståle Solbakken sta akcijo napovedala že pred tekmo. "Pripravljamo nekaj konkretnega," je Solbakken namignil že na novinarski konferenci pred tekmo, ni pa hotel razkriti podrobnosti. "To je le delček tega, o čemer smo se pogovarjali zunaj igrišča. Fantje so si želeli tega (opozoriti na problematiko, op. a.) in jaz sem tu kot vzorčni primer tega," je dejal selektor Solbakken, ko se je v majici s pomenljivim napisom pojavil pred kamero norveške televizije TV2.

Norway national team manager Ståle Solbakken wearing a statement aimed at Qatar tonight: “RESPECT - on and off the pitch”. pic.twitter.com/k9jPb5VKaT — Arilas Ould-Saada (@arilasos) March 24, 2021

"Beseda dialog je zelo nejasna in zelo strahopetna. Treba je ustvariti pritisk. Treba je uvesti zelo neposredne ukrepe, ki bodo izboljšali razmere," je prepričan. "Gre za ustvarjanje pritiska na Fifo (Mednarodno nogometno zvezo, op. a.), da naj bo ta še bolj neposredna, naj še bolj ostro nastopi proti oblastem v Katarju, da bodo izboljšale razmere."

Kapetan Odegaard je prepričan, da problematika zanima številke igralce, ki si želijo prispevati svoj delež k izboljšanju razmer.

Razmišljajo celo o bojkotu SP

Razmere v Katarju očitno zelo motijo Norvežane, saj naj bi razmišljali celo o bojkotu prvenstva, če bi se nanj uvrstili. Po poročanju Guardiana se za to zavzema vse več norveških nogometnih klubov. Norveška nogometna zveza (NFF) bo odločitev o tem sprejela na posebnem srečanju junija. Norveški mediji ocenjujejo, da bi zveza v primeru bojkota izgubila okrog devet milijonov evrov prihodkov.

K bojkotu se po podatkih ankete, ki so jo izvedli pri norveškem časopisu Verdens Gang, nagiba kar 55 odstotkov Norvežanov, medtem ko jih 20 odstotkov ideji o bojkotu SP nasprotuje.

Iz Mednarodne nogometne zveze so medtem sporočili, da Norvežanov zaradi njihove akcije ne bodo disciplinsko preganjali. "Pri Fifi verjamemo v svobodo govora in v moč nogometa, ki lahko spodbuja dobro," so zapisali v sporočilu za javnost.

Že več kot 20 let brez velikega tekmovanja

Norveški se že vse od evropskega prvenstva leta 2000 ni uspelo uvrstiti na večje tekmovanje, na svetovnem prvenstvu pa je nazadnje igrala leta 1998 v Franciji.

V kvalifikacijski skupini G za SP v Katarju so njihovi tekmeci Nizozemci, ki so sinoči nepričakovano klonili pred Turki (2:4, Burak Yilmaz je dosegel "hat trick"), Črna gora, Latvija in Gibraltar, ki so ga sinoči premagali s 3:0. Za Norveško so zadeli Alexander Sørloth, Cristian Thorstvedt in Jonas Svensson.

