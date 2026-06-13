Hladen tuš za Brazilijo in Neymarja, velik dan za Slavka Vinčića

Vse tri gostiteljice so opravile z otvoritvenimi tekmami na domačih tleh, s tretjim dnem svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki pa se bo urnik zgostil. Po slovenskem času bo nocoj sicer na sporedu le ena tekma, Katar se bo v Kaliforniji pomeril s Švico, pestra pa bo noč na nedeljo, ko bodo odigrane kar tri tekme. Ob polnoči bodo prvič na delu tudi Brazilci, ki pa so za zdaj ostali brez zvezdnika Neymarja. Na obračunu z Marokom bo sodil Slavko Vinčić.

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je moč Švice na lastni koži izkusila tudi slovenska nogometna reprezentanca. Septembra lani je četa Murata Yakina v Baslu povsem nadigrala Slovenijo in slavila s 3:0. Kekovi varovanci so se nato bolje odrezali na domačih tleh, kjer sta se reprezentanci razšli brez zadetkov. Švicarji so kljub temu suvereno osvojili kvalifikacijsko skupino B, že to jesen pa jih bomo znova spremljali tudi na sončni strani Alp, saj jih je s Slovenijo znova soočil žreb lige narodov. Švicarji so se na svetovno prvenstvo uvrstili kot zmagovalci slovenske kvalifikacijske skupine B. Foto: Guliverimage

V Švici trenutno ni prostora za razmišljanje o jesenskih izzivih. Pred njimi je prvi izziv na svetovnem prvenstvu, pričakovanja pa so precej visoka. Vlogo favorita bodo najprej upravičevali proti Katarcem, ki so odločeni, da popravijo slab vtis z mundiala, ki so ga gostili pred štirimi leti. Pri tem računajo tudi na pomoč prekaljenega španskega stratega Julena Lopeteguija.

Vinčić sodi prvi derbi prvenstva

Prvi obračun skupine C bo poskrbel za enega od vrhuncev skupinskega dela prvenstva. Ob polnoči se bosta na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer bo odigran tudi veliki finale, pomerila Brazilija in Maroko. To bo edina tekma v skupinskem delu, na kateri se bosta pomerili reprezentanci, ki sta mundial dočakali med prvimi desetimi na lestvici Fife, Brazilija je šesta, Maroko pa sedmi.

Slavka Vinčića in njegovo ekipo je na svetovnem prvenstvu takoj doletela velika čast, a tudi odgovorna naloga. Foto: Guliverimage

Čast sojenja na prvem derbiju prvenstva bo pripadla slovenski sodniški ekipi. Slavko Vinčić bo s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delil pravico petkratnim svetovnim prvakom in aktualnim afriškim prvakom, ki so se na zadnjem svetovnem prvenstvu prebili vse do polfinala.

Dvoboj je sicer tik pred zdajci izgubil nekaj zvezdniškega blišča, s tem pa se nekoliko lažje delo obeta tudi Vinčiću. Zaradi poškodbe mečne mišice bo namreč uvodno tekmo Brazilije izpustil Neymar. "Trdo dela, da bi si čim prej opomogel," brazilsko javnost miri selektor Carlo Ancelotti.

V nadaljevanju noči oziroma zgodnjega jutra po slovenskem času bo na sporedu še druga tekma skupine C, Haiti se bo pomeril s Škotsko. Sledi še druga tekma skupine D, v Vancouvru bosta prve točke lovili Avstralija in Turčija.

SP 2026, 3. tekmovalni dan:

13. junij, sobota (+ še tri jutranje tekme):

14. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine B

Lestvica skupine C

Lestvica skupine D