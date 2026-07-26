Spektakel! Joshua preživel dva nokavta in premagal Albanca, a ... #video

Dvakratni svetovni prvak v težki boksarski kategoriji, Britanec Anthony Joshua, je v Džedi v Saudski Arabiji preživel dva zgodnja nokavta in sam nato na ta način v drugi rundi premagal Albanca Kristiana Prengo. Njegova zmagovita vrnitev v ring odpira pot do spektakularnega britanskega dvoboja z rojakom Tysonom Furyjem. Vse skupaj je močno presenetilo znanega komentatorja Simona Jordana, ki močno dvomi o razpletu obračuna.

Dvoboj v dvorani Superdome je bil za Anthonyja Joshuo prvi po prometni nesreči v Nigeriji decembra lani, v kateri sta življenje izgubila njegova tesna prijatelja, Sina Ghami in Latif Ayodele.

Šestintridesetletnika so ob vprašanju v ringu o prijateljih in čustvih v zadnjih sedmih mesecev premagale solze, a je dejal, da je bila njegova vrnitev v drugi rundi posledica nečesa več kot le surove moči. "To je bil duh, to sta bila Latz in Sina. To je bila družina," je dejal.

The moment Anthony Joshua knocked out Kristian Prenga! 😳#JoshuaPrenga ▪️ pic.twitter.com/ozAV5r3wJI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026

Do tragične nesreče je prišlo le nekaj več kot teden dni po tem, ko je Joshua decembra v kontroverznem dvoboju pod okriljem Netflixa premagal spletnega vplivneža in boksarja Jakea Paula. Joshuov zadnji tekmovalni nastop pred tem je bil poraz s prekinitvijo v peti rundi proti svetovnemu prvaku po verziji IBF Danielu Duboisu na stadionu Wembley septembra 2024.

Svojo statistiko je v Saudski Arabiji izboljšal na 30 zmag in štiri poraze, od tega ima 27 zmag z KO. S tokrat pot do zmage v dvoboju s Prengo ni bila brez drame.

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Udaren začetek Albanca

Albanec Kristian Prenga, znan po tem, da nasprotnike pogosto premaguje predčasno, saj je na 21 prejšnjih borbah zabeležil 20 zmag pred iztekom časa, je Joshuo z desnim aperkatom na tla spravil že po 20 sekundah dvoboja. Joshuo je stisnil ob vrvi, ta pa je komaj stal na nogah, preden ga je tekmec proti koncu prve runde še drugič podrl na tla.

Vendar se je Joshua v drugi rundi zbral. S pomočjo udarcev z levo roko je Prengo potisnil v kot, dodal še nekaj močnih udarcev in nato sam z levo roko prvič resneje ogrozil Albanca.

Brutalna kombinacija udarcev, ki jo je nato zaključil z močnim udarcem z desnico, je Prengo končno poslala v vrvi ringa in dvoboj se je končal pri času dveh minut in 43 sekund druge runde.

Joshuo in Furyja čaka "obračun za Britanijo"

Zdaj se zdi, da sta Joshua in Fury pripravljena na njun "obračun za Britanijo" novembra, prizorišče pa še ni znano. Fury, ki je tako kot Joshua nekdanji dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji, je prispeval svoj delež k uresničitvi dolgo pričakovanega dvoboja, saj je v petek v tajskem letovišču Pattaya v manj odmevnem obračunu premagal Mariusza Wacha.

Sedemintridesetletni Fury je v tajskem mestu povsem nadvladal Wacha in neusmiljeno napadal 46-letnega nasprotnika, dokler ga ni v sedmi rundi iz boja umaknila njegova ekipa v kotu ringa.