Tega Putin ni pričakoval. Samo molče je sklonil glavo.

Med obiskom Rusije je kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev javno pozval ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj zamrzne vojno v Ukrajini. "Sramota je, da umirajo mladi ljudje," je med drugim dejal Tokajev.

Kazahstan je zaveznik Rusije, vendar nikoli ni izrazil podpore ruskemu napadu na Ukrajine, piše nemški medij Die Welt. „Kako se izvleči iz te situacije? Nihče ne ve, ker obstajajo stališča na obeh straneh,“ je Kasim-Žomart Tokajev dejal v Omsku.

Kazahstanski predsednik za zamrznitev vojne

"Po drugi strani pa obstaja tudi trenutek in možnost, da vse to zamrznemo." Ob tem je dejal: "Sramota je, da mladi umirajo. (...) Vse to je treba ustaviti."

Vsak dogovor mora biti dosežen pod jamstvi velikih sil, vključno z Rusijo, in mora voditi do dolgo pričakovanega miru, je dejal Tokajev. Vendar kazahstanski predsednik ni šel tako daleč, da bi ponudil svojo pomoč pri pogajanjih o sporazumu.

Tokajev noče biti posrednik

"Zavračam vlogo posrednika, ker vem, da je Rusija velika država, rusko ljudstvo je veliko ljudstvo in, kot pravijo, se bodo znašli sami brez posrednika," je dejal Tokajev.

Putin je izjave svojega zaveznika poslušal s sklonjeno glavo, še piše Die Welt.