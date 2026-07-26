Branje knjig ima močnejši vpliv na zdravje, kot si mislimo

Ko govorimo o dolgoživosti, največkrat pomislimo na zdravo prehrano, telesno aktivnost in kakovosten spanec. Vse več raziskav pa kaže, da je za dolgo, zdravo življenje pomembna tudi skrb za možgane. Ena najkoristnejših navad je prav redno branje knjig.

Psychology Today povzema raziskavo, objavljeno v reviji Social Science & Medicine, v kateri so več kot tri tisoč starejših odraslih spremljali kar 12 let. Ugotovili so, da so imeli ljudje, ki so redno brali knjige, približno 20 odstotkov manjše tveganje za smrt v primerjavi s tistimi, ki knjig niso brali.

Zanimivo je, da enakega učinka niso opazili pri branju časopisov ali revij. Raziskovalci menijo, da knjige od bralca zahtevajo bistveno globlje miselno sodelovanje.

Bralec namreč ne spremlja le zgodbe, temveč povezuje informacije, uporablja domišljijo, spomin in čustva ter razvija empatijo. Prav ta intenzivnejša miselna aktivnost naj bi dolgoročno prispevala k boljšemu delovanju možganov in s tem tudi k bolj zdravemu staranju.

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Dolgoživost ni odvisna le od telesa

Dodatne dokaze prinaša tudi 14-letna tajvanska raziskava, ki je spremljala skoraj dva tisoč starejših odraslih. Ugotovila je, da je bilo pogosto branje povezano z manjšim tveganjem za kognitivni upad, ne glede na stopnjo izobrazbe posameznikov.

Pregovor Zdrav duh v zdravem telesu še vedno velja, vendar naj bi poleg uravnotežene prehrane in zmerne telesne aktivnosti k uspešnemu staranju pomembno prispevali tudi družabno življenje, miselna aktivnost in kakovostno preživljanje prostega časa.

Redno branje knjig je tako ena najpreprostejših navad, s katero lahko hkrati treniramo možgane in po ugotovitvah raziskovalcev povečamo možnosti za daljše, bolj zdravo življenje.

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