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Avtor:
M. P.

Nedelja,
26. 7. 2026,
11.00

Osveženo pred

21 minut

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MXGP motokros Loket Tim Gajser Tim Gajser Yamaha Romain Febvre Kawasaki Lucas Coenen KTM Jan Pancar Jeffrey Herlings Honda

Nedelja, 26. 7. 2026, 11.00

21 minut

MXGP Češke

Gajser in Pancar pred množico Slovencev, rdeča tablica bo menjala lastnika

Avtor:
M. P.

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Tim Gajser Loket Yamaha | Tim Gajser je bil na sobotnih kvalifikacijah peti. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je bil na sobotnih kvalifikacijah peti.

Foto: Yamaha Racing

Češki Loket, ki vsako leto privabi več kot tisoč slovenskih ljubiteljev motokrosa, gosti 13. letošnjo dirko svetovnega prvenstva. Ko je Tim Gajser tu nazadnje nastopil (leta 2024), je zmagal. Pričakovati je, da bo rdeča tablica vodilnega na prvenstvu MXGP zamenjala lastnika, saj ima poškodovani Lucas Coenen samo še točko prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom. Prva vožnja se začne ob 14.15, druga bo sledila ob 17.10.

Tim Gajser Loket Yamaha
Sportal Gajser peti v kvalifikacijah, Coenen znova odstopil

Slovenci v Loketu vedno pripravijo odlično vzdušje. | Foto: Matej Podgoršek Slovenci v Loketu vedno pripravijo odlično vzdušje. Foto: Matej Podgoršek Tim Gajser (Yamaha) sicer pravi, da mu proga v Loket ni posebej všeč, vendar ima dirko zaradi številne podpore s tribun zelo rad. Enako se je veseli Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Sobota zanju ni bila najboljša. Na uradnem treningu je bil Gajser drugi, Pancar pa 13., nato sta bila na kvalifikacijski vožnji peti in 17. Dobil jo je Jeffrey Herlings (KTM), poškodovani Lucas Coenen (KTM) je poskusil nastopiti, vendar je v bolečinah še na četrti zaporedni vožnji odstopil. Pred nedeljsko prvo vožnjo 13. letošnje velike nagrade ima tako samo še točko prednosti pred Herlingsom.

MXGP, skupni seštevek sezone po kvalifikacijski vožnji (12/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 565
3. Romain Febvre (Kawasaki) 503
4. Tim Gajser (Yamaha) 458
5. Maxime Renaux (Yamaha) 393
6. Andrea Adamo (KTM) 382
7. Ruben Fernandez (Honda) 380
8. Tom Vialle (Honda) 325
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 181

Ob 13.15 in 16.10 dirkajo v razredu MX2, v katerem slovenske barve zastopa Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna). Na kvalifikacijski vožnji je bil s krogom zaostanka 33.

Ob robu dirke svetovnega prvenstva v Loketu poteka še finale svetovnega prvenstva do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Maticu Mačku in Maksu Sedlašku se v MX65 ni uspelo uvrstiti na dirko najboljše štirideseterice, v MX85 pa je to kot 40. uspelo Timu Repniku. Slovenski mladenič je bil nato v prvi vožnji 38., v drugi pa z minuto in 16 sekundami zaostanka 25. To mu je prineslo 29. mesto. Svetovni prvak v MX85 je postal Avstralec Blake Bohannon.

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