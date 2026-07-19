Svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP se zapleta. Na 12. od 19 dirk sezone je odstopil vodilni v skupnem seštevku Lucas Coenen, ki je sicer kljub poškodbi štartal v obeh vožnjah, a so bile bolečine prehude. Šesto zmago letos in že 118. v svetovnem prvenstvu je dosegel Jeffrey Herlings. Razlika med njima je zdaj samo še 11 točk! Tim Gajser je na veliki nagradi Velike Britanije osvojil tretje mesto, kar so njegove četrte stopničke z Yamaho. Jan Pancar je dopolnil slovenski uspeh z osmim mestom.

Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Yamaha) je imel prvi čas uradnega treninga in nedeljskega ogrevanja, a vmes tudi novo dramo. V oko mu je med treningom prišlo nekaj plastičnih delcev in potreboval je zdravniški poseg. Sobotne kvalifikacije je tako odpeljal z omejenim vidom, očitno na eno samo oko. Po solidnem štartu je bil peti, kratek čas četrti, zgodil se mu je manjši padec, a je vseeno končal na petem mestu. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 11. Kot peti oziroma enajsti tako izbirata štartno rampo.

Herlingsu prva vožnja tik pred Gajserjem, Pancar sedmi

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage V prvi vožnji je štart dobil Jeffrey Herlings (Honda). Zelo dobro sta z rampe potegnila tudi oba Slovenca, Gajser je bil drugi, Pancar pa šesti. Vodilni v skupnem seštevku sezone Lucas Coenen (KTM), ki je po odstopu na kvalifikacijah kot zadnji izbiral položaj na rampi, je bil sredi prvega kroga 12. Tim je v naslednjih krogih brez težav sledil vodilnemu Nizozemcu, Jan pa se je za šesto mesto boril z Andreo Adamom (KTM) in povratnikom Jeremyjem Seewerjem (Van Venrooy KTM). V petem krogu je v bokse zapeljal Coenen in odstopil. Bil je v prehudih bolečinah po sobotnem padcu. Držal se je za koleno. Šlo naj bi za poškodbo, ki jo je staknil ob grdem padcu teden dni prej na dirki v Ameriki.

S prednostjo treh sekund pred Gajserjem je prvo vožnjo dobil Herlings. Blizu jima je bil še tretji Romain Febvre (Kawasaki). Dolgo je na drugem mestu vozil Tom Vialle (Honda), a je po padcu nazadoval na 14. mesto. Pancar je zadržal za sabo Seewerja, ga je pa ob koncu prehitel Maxime Renaux (Yamaha) in tako je prvo vožnjo končal kot sedmi.

MXGP Velike Britanije:



1. Jeffrey Herlings (Honda) 50 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 42

3. Tim Gajser (Yamaha) 42

4. Ruben Fernandez (Honda) 36

5. Andrea Adamo (KTM) 32

6. Jeremy Seewer (Van Venrooy KTM) 27

7. Kevin Hormo (Motobluz Honda) 25

8. Jan Pancar (TEM Jp253 KTM) 24

Herlingsu 50 točk, Gajser po napaki tretji

Tim Gajser je osvojil tretje mesto. Foto: Yamaha Racing Ista četverica kot prvo je najboljše začela tudi drugi vožnjo: Herlings, Gajser, Vialle in Febvre. Na štartu se je kljub bolečinam pojavil tudi Coenen in bil po prvem krogu 12. Pancarju ni uspel tako dober štart kot v prvo, bil je 16. Lucas se je med vožnjo držal za levo koleno in po štirih krogih znova odstopil. V boksih sploh ni mogel stopiti na nogo. Prvenstvo bi se torej lahko postavilo na glavo.

Vožnja je v nadaljevanju potekala mirno, a Gajser je imel samo sekundo zaostanka za Herlingsom, Febvre pa je bil sekundo in pol za slovenskim asom. Pancar se je prebil na 12. mesto. Je pa v 12. krogu manjšo napako naredil Tim - pritiskal je na vodilnega - in tako izgubil eno mesto. V istem krogu je grdo padel Pauls Jonass (Kawasaki) in na progi potreboval zdravniško pomoč. V zadnjih krogih je na Herlingsa pritisnil še Febvre, a ostal za njim. Gajser je tako ciljno črto prečkal kot tretji, Pancar pa na 11. mestu.

Herlings je veliko nagrado osvojil s 50 točkami in zaostanek za vodilnim v prvenstvu Coenenom zmanjšal na vsega 11 točk. Febvre in Gajser sta imela na drugem in tretjem mestu po 42 točk. To so Timove prve stopničke po šestih dirkah. Pancarju je 24 točk zadoščalo za osmo mesto. Sezona se čez en teden nadaljuje na Češkem.

MXGP, skupni seštevek sezone (12/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 555

3. Romain Febvre (Kawasaki) 494

4. Tim Gajser (Yamaha) 452

5. Maxime Renaux (Yamaha) 392

6. Ruben Fernandez (Honda) 378

7. Andrea Adamo (KTM) 375

8. Tom Vialle (Honda) 317

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 181



Tretja zaporedna zmaga Farresa v MX2

Guillem Farres Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 z vrhunskimi vožnjami nadaljuje Guillem Farres (Triumph). Po Portugalski in Južni Afriki je polnim izkupičkom 50 točk dobil še Veliko Britanijo. Najhitrejši je bil v obeh vožnjah, enako v obeh drugi branilec lovorike Simon Längenfelder (KTM). Pred dirko nosilec rdeče številke Sacha Coenen (KTM) je bil v prvi vožnji po padcu samo 10., v drugi pa je končal na četrtem mestu. Tako je osvojil osmo mesto in predal rdečo številko. Farres ima zdaj 11 točk več.