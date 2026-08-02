Herlings ponižal tekmece, Gajser v zadnjem krogu na zmagovalni balkon

Lommel v svetu motokrosa velja za najtežjo dirko. Globoka belgijska mivka. In to je bila 14. letošnja dirka svetovnega prvenstva. Jeffrey Herlings je bil ob odsotnosti poškodovanega Lucasa Coenena edini favorit za zmago in je to tudi potrdil. Zmagal je s 50 točkami. Prvo vožnjo je dobil več kot 45 sekund pred najbližjima tekmecema, drugo pa kljub težavam z motorjem. Drugo mesto je osvojil še en Nizozemec Kay de Wolf, tretje pa Tim Gajser, potem ko je v zadnjem krogu druge vožnje odstopil Francoz Romain Febvre. Jan Pancar je bil 16. V šibkejšem razredu MX2 je prve štiri točke sezone osvojil Jaka Peklaj (20. mesto), v obeh vožnjah je premagal svetovno prvakinjo Lotte van Drunen.

Jeffrey Herlings je letos zmagal že sedemkrat. Foto: Guliverimage Čeprav Jeffrey Herlings velja za kralja mivke, pa je pravzaprav na belgijski veliki nagradi zmagal šele petič (četrtič v MXGP in enkrat v MX2). To je njegova 120. zmaga v svetovnem prvenstvu, s katero se je še približal šestemu naslovu svetovnega prvaka (tretjemu v MXGP). Večino je dosegel na motorju KTM, zadnjih osem zmag pa letos na Hondi. Na motorju, ki ga je več kot deset let razvijal Tim Gajser. Slovenskemu asu medtem na Yamahi ne gre tako dobro. Modri motor ni tako dober, pa še Tima so zdelale poškodbe (dvakrat počena rebra, natrgana mišica ob kolenu). Dosegel je peto uvrstitev na zmagovalni balkon (štiri tretja mesta in eno drugo). Za Tima smo včasih govorili, da v mivki ni tako dober, a temu že nekaj let ni več tako. Lommel je osvojil trikrat.

Herlings v prvi vožnji 45 sekund pred De Wolfom in Gajserjem

Pred več kot 40.000 navijači, kolikor jih na tem prizorišču še ni bilo, je štart prve vožnje dobil Herlings. Gajser je dobro potegnil z rampe, bil četrti za prvim zavojem, a nato v naslednjih dveh po zunanji liniji kot blisk švignil na drugo mesto. Se pa je štart ponesrečil Janu Pancarju (TEM JP253 KTM), ki je bil zadnji, 23. Herlings je imel izjemen ritem, bil je dve sekundi na krog hitrejši od Gajserja. Tima je hitro prehitel še en nizozemski mojster za mivko, Kay de Wolf (Husqvarna), in je po 10 minutah dirkanja na tretjem mestu zaostajal že 13 sekund.

Tim Gajser je bil v prvi vožnji tretji, a tik za De Wolfom. Foto: Yamaha Racing Herlings je v drugem delu vožnje ritem samo še dvignil, vozil je celo tri sekunde na krog hitreje od De Wolfa in Gajserja, ki sta po 20 minutah zaostajala že 30 sekund. Pancar je bil na 20. mestu, zaostajal pa je minuto in 50 sekund. Vodilni Nizozemec je zatem le nekoliko spustil tempo in po 30 minutah vodil "samo" za 40 sekund. Je pa aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki) ujel Gajserja in v zadnjih krogih smo spremljali lep dvoboj. Slovenec je zadržal tretje mesto in je v zadnjem krogu za krog prehitel 18. rojaka Pancarja. Da je Tim odpeljal dobro vožnjo, pove podatek, da je bil njegov ekipni kolega Maxime Renaux (Yamaha) debelo minuto za njim, na 11. mestu.

MXGP Belgije, Lommel:



1. Jeffrey Herlings (Honda) 50 točk

2. Kay de Wolf (Husqvarna) 44

3. Tim Gajser (Yamaha) 38

4. Tom Vialle (Honda) 36

5. Andrea Adamo (KTM) 31

6. Ruben Fernandez (Honda) 29

…

9. Romain Febvre (Kawasaki) 26

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 9 točk

Dramatična druga vožnja, Gajser do petih stopničk letos

Jeffrey Herlings je dosegel osmo zmago letos. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Druga vožnja se je začela podobno kot prva. Herlings je povedel in že v prvem krogu pobegnil tekmecem. Gajser je bil zaprt v prvem zavoju, a nato prvi krog odpeljal zelo agresivno in se prebil na tretje mesto, za Febvra. Pancarju je štart uspel bolje, bil celo v deseterici, a že po drugem krogu zdrsnil na 19. mesto. Po slabšem štartu se je De Wolf že v tretjem krogu prebil na četrto mesto in točkovni troboj za drugo mesto na veliki nagradi med Febvrom, Gajserjem in De Wolfom se je razplamtel. Je pa Tim v petem krogu naredil manjšo napako in mladi Nizozemec ga je prehitel.

V 25. minuti vožnje je Gajserja prehitel še Tom Vialle (Honda). Bil je že 40 sekund za vodilnim Herlingsom, ki sicer v drugi vožnji ni bil tako hiter kot v prvi. Imel je nekaj težav z motorjem in ni smel uporabljati sklopke. Febvre je bil samo 15 sekund za njim. Je pa svoj ritem popravil Pancar, ki se je prebil na 15. mesto. V predzadnjem krogu je De Wolf ujel Febvra, nakar je Francoz grdo padel. A se je uspel pobrati in nadaljevati. Imel je tolikšno prednost, da je ostal pred Viallom in Gajserjem. A dirke ni konec, dokler je ni ni konec. In Febvru je nekaj zavojev pred ciljem odpovedal motor.

Tako je Tim drugo vožnjo končal na četrtem mestu, kar mu je v točkovnem seštevku prineslo tretje mesto, zmagovalni balkon na domači dirki njegove ekipe. S 50 točkami je grand prix osvojil Herlings. De Wolf je bil drugi. Pancar je osvojil 16. mesto.

MXGP, skupni seštevek sezone (14/19):



1. Jeffrey Herlings (Honda) 675 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 571

3. Lucas Coenen (KTM) 566

4. Tim Gajser (Yamaha) 534

5. Andrea Adamo (KTM) 450

6. Ruben Fernandez (Honda) 446

7. Maxime Renaux (Yamaha) 425

8. Tom Vialle (Honda) 409

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 213

Prve točke za Jako Peklaja, premagal je Lotte van Drunen

Lotte van Drunen Foto: Guliverimage V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Camden McLellan (Triumph), pa ni dobro štartal, a je imel najboljši ritem. Drugi je bil aktualni svetovni prvak Simon Längenfelder (KTM), tretji pa vodilni v letošnji sezoni Guillem Farres (Triumph). Sacha Coenen (KTM) je v prvem zavoju padel, a se iz začelja prebil na šesto mesto. Samo 11 voznikov je bilo v istem krogu z zmagovalcem, tako velike razlike se naredijo v globoki mivki. Čeprav je imel krog zaostanka, je Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna) osvojil prvi dve točki sezone. Bil je 19., potem ko je v cilj prišlo 21 od 25 voznikov. Za las je premagal svetovno prvakinjo Lotte van Drunen (Yamaha), ki ta konec tedna nastopa v moški konkurenci.

McLellan je bil najboljši tudi v drugi vožnji in je tako belgijsko veliko nagrado osvojil z maksimalnimi 50 točkami. Za Južnoafričana je to druga zmaga v sezoni in v MX2. Drugi je bil Farres in tretji Längenfelder, tako v drugi vožnji kot na dirki. Sacha Coenen je bil v drugi vožnji sedmi, skupno pa na dirki z 29 točkami šesti. Po poškodbi ključnice še ni 100-odstoten. Tako zdaj za Farresom zaostaja 47 točk. Peklaj je bil tudi v drugi vožnji 19., tri mesta pred Van Drunen. Tako je mladi Slovenec s štirimi točkami osvojil 20. mesto.

Čez dva tedna se sezona nadaljuje na Švedskem, na eni od Gajserjevih ljubših prog.