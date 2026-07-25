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Avtor:
STA

Sobota,
25. 7. 2026,
18.06

Osveženo pred

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Natisni članek
Tim Gajser Tim Gajser MXGP motokros Jan Pancar Jeffrey Herlings

Sobota, 25. 7. 2026, 18.06

1 ura, 27 minut

MXGP, Loket, kvalifikacije

Gajser peti v kvalifikacijah Loketa, Pancar brez točk

Avtor:
STA

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Tim Gajser Foxhills Yamaha | Tim Gajser je bil peti. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je bil peti.

Foto: Yamaha Racing

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) je kvalifikacije za veliko nagrado Češke v Loketu končal na petem mestu. Drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP Jan Pancar (KTM) je bil 17. in ostal brez točk za skupni seštevek. Slavil je Nizozemec Jeffrey Herlings.

Herlings je ciljno črto prečkal 18 sekund pred Francozom Romainom Febvrom, ki po koncu sezone zapušča vrste Kawasakija. Tretji je bil Francoz Tom Vialle.

Vodilni v skupnem seštevku, Belgijec Lucas Coenen še naprej trpi za posledicami trčenja prejšnji teden v Veliki Britaniji. Danes je poskusil v lovu na pomembne točke, a po nekaj krogih v bolečinah zaradi ukleščenih živcev v predelu kolka zapeljal v bokse.

V skupnem seštevku ima tako le še točko prednosti pred Herlingson (566:565), tretji Febvre je zbral 503 točke, Gajser pa na četrtem mestu 458. Pancar je ostal na 15. mestu s 181 točkami.

V razredu MX2 je dirkal še tretji Slovenec. Jaka Peklaj (Husqvarna) je zasedel 33. mesto z zaostankom enega kroga. Slavil je Nemec Simon Längenfelder.

V nedeljo bosta dirki v razredu MXGP ob 14.15 in 17.10, v razredu MX2 pa po eno uro prej.

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