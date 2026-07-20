Motokros velja za enega najtežjih športov, motokrosisti pa za ene najbolj trdoživih športnikov. Dirkajo tudi poškodovani. Tim Gajser je letos že s počenima rebroma, trenutno pa z natrgano mišico ob kolenu. V bolečinah je na britanski veliki nagradi skušal nastopiti vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP Lucas Coenen, vendar je bilo tako hudo, da je v obeh vožnjah odstopil. Točne poškodbe ni razkril, vendar sporoča, da bo prihajajoči konec tedna znova poskušal. Na Češkem že lahko izgubi rdečo številko vodilnega v prvenstvu.

Herlings zaostanek 68 točk zmanjšal na vsega 11

Jeffrey Herlings in Lucas Coenen Foto: Guliverimage Pred dvema tednoma se je zdelo, da je 19-letni Lucas Coenen (KTM) na izvrstni poti do svojega prvega naslova svetovnega prvaka v MXGP. Imel je 68 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (Honda), Romain Febvre (Kawasaki) in Tim Gajser (Yamaha) pa sta za Belgijcem zaostajala že krepko čez sto točk. Na prvih 11 dirkah je petkrat zmagal, bil trikrat drugi in samo trikrat ostal brez stopničk. Nedavno je v Latviji in Južni Afriki osvojil vseh 60 točk. Medtem se Gajser že vso sezono bori z različnimi poškodbami in še prilagaja Yamaho svojemu načinu vožnje, Herlings pa je zaradi tehničnih okvar trikrat ostal brez ene same točke.

MXGP, skupni seštevek sezone (12/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 555

3. Romain Febvre (Kawasaki) 494

4. Tim Gajser (Yamaha) 452

5. Maxime Renaux (Yamaha) 392

6. Ruben Fernandez (Honda) 378

7. Andrea Adamo (KTM) 375

8. Tom Vialle (Honda) 317

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 181

Zdaj pa je Coenen ostal praznih rok. Odstopil je že na sobotni kvalifikacijski vožnji v Angliji, nato v petem krogu prve vožnje in še po štirih krogih druge. Herlings je tako z zmago zaostanek zmanjšal na vsega 11 točk. Gajser je osvojil tretje mesto, drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa je bil osmi. Glede na videno v Swindonu se zdi skoraj neverjetno, da bi bil Coenen pripravljen za nastop na dirki na Češkem prihodnji konec tedna. Kaj točno je z njim, ni jasno. Vemo, da se v motokrosu vselej gredo skrivalnice, kar se tiče poškodb. Belgijec je padel že pred tednom dni na dirki v ameriškem prvenstvu (enako je iz Amerike poškodovan prišel njegov brat dvojček Sacha Coenen, ki dirka v MX2).

V videu poglejte, kako je Lucas Coenen padel na sobotnih kvalifikacijah:

Coenen: Znova bom poskusil v Loketu

Lucas Coenen Foto: Guliverimage A poškodba, ki ga je prisila v odstope na legendarni progi Foxhills, se je zgodila prav tu, v soboto. Po dirki je vendarle kratko izjavil: "Imel sem smolo, ko sem v soboto zadel z Maximom Renauxem. Zapeljal sem na visok rob proge in padel čez krmilo. Poškodoval sem si nogo in potem nisem več mogel dirkati." V nedeljo je poskusil s startom v obeh vožnjah, vendar so bile bolečine prehude. Držal se je za koleno. V boksih ni mogel normalno hoditi, obremeniti kolena.

"Znova bom poskusil v Loketu," je še sporočil. Motokrosisti so res trdoživi. Težko jih kaj ustavi. Poglejmo samo primer Tima Gajserja: letos je že dirkal s počenima rebroma, na zadnjih dirkah vozi z natrgano mišico ob kolenu, v soboto pa je kvalifikacijsko vožnjo odpeljal z omejenim vidom, saj je imel pred tem manjši poseg na očesu, v katero je dobil koščke plastične folije z vizirja na čeladi.

Do konca sezone je še osem dirk, po Češki samo teden pozneje sledi še Belgija.

Lucas Coenen ni bil edini, ki se je poškodoval na legendarni progi Foxhills. V prvem krogu kvalifikacijske vožnje je padel tudi Alberto Forato (Fantic). Zlomil si je lopatico in bil v nedeljo že operiran.