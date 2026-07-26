Pogačar v klub nesmrtnih, Hauptmana pa skrbi, da bo poskušal dirkati

Danes se na Elizejskih poljanah v Parizu končuje 113. Dirka po Franciji. Kolesarji so od starta 4. julija v Barceloni zdaj že opravili z vsemi pastmi in izzivi, najtežje etape so za njimi. Danes bo del procesije po pariških ulicah namenjen proslavljanju. V zaključnih krogih skrajšane etape naj bi bilo tudi nekaj dirkanja s tremi vzponi na Montmartre, kjer je Pogačarja lani premagal Wout van Aert. Športnega direktorja moštva UAE Emirates – XRG Andreja Hauptmana malo skrbi, da bi si Pogačar prav zadnji dan privoščil kakšno tvegano akcijo, peti naslov prvaka francoske pentlje bo namreč slavil le, če rumeno majico varno pripelje v cilj. Zaključna etapa dirke se bo začela ob 17.50.

Tadej Pogačar je tik pred svojo peto zmago na dirki vseh dirk in z njo se bo včlanil v klub nesmrtnih šampionov Toura ter se pridružil legendam Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu in Miguelu Indurainu. Po 20 napornih dneh dirkanja ima v skupnem seštevku 6:26 prednosti pred Remcom Evenepoelom, tretji pa je Pogijev moštveni kolega Isaac del Toro. Slovenski as mora danes rumeno majico le še varno pripeljati v cilj na Elizejskih poljanah.

Če je bila zadnja etapa Toura že tradicionalno bolj ali manj procesija šampionov in so jo le v zadnjih nekaj kilometrih začinila sprinterska moštva v boju za prestižno etapno zmago, so prireditelji lani zaradi uspeha olimpijske kolesarske dirke iz leta 2024 v zaključne kroge v francoski prestolnici umestili še vzpon na Montmartre.

Lani je ta klanec po tlakovani ozki ulici zamikal tudi Pogačarja, vendar je nato izgubil spopad z Woutom van Aertom ter v cilju zaostal še za Davidejem Ballerinijem in Matejem Mohoričem. Letos gredo kolesarji na Montmartre sicer po drugi poti, po širši, manj strmi ulici, zato naj bi imeli čisti sprinterji več možnosti, da preživijo skoke favoritov in se nato v bolj tradicionalni maniri spopadejo v klasičnem sprintu.

A mikavnost Montmartra ob dejstvu, da je na njem lani doživel poraz, skrbi Pogačarjevega športnega direktorja Andreja Hauptmana. Pogačar si je zaželel lep zaključni dan in tudi "malo dirkanja". "To me skrbi," se je na to odzval Hauptman. Remco Evenepoel je na Montmartru pred dvema letoma tlakoval pot do dveh olimpijskih naslovov, prestižna zmaga v Parizu lahko zamika še kakšnega kolesarja, ki v zadnjih treh tednih ni docela izpolnil ciljev. Zaključna, nekoč dokaj mirna parada šampionov se tako lahko sprevrže tudi v pravo klasično dirko, ki prinaša tveganja za padce in s tem lahko vpliva tudi na končni vrstni red.

Profil skrajšane 21. etape, ki bo potekala zgolj po pariških ulicah:

Etapa bo zaradi številnih požarov, ki divjajo v Franciji, skrajšana in omejena na pariške ulice. Namesto prvotno načrtovanih 133 kilometrov od Thoiryja do Pariza bodo kolesarji opravili le 89 kilometrov po ulicah mesta luči. Predstavitev tekmovalcev in podpis startne liste bosta v Thoiryju, nato pa bodo kolesarje z avtobusi odpeljali na startno ciljno črto v središču Pariza. Odpeljali bodo pet krogov po Elizejskih poljanah, zaključek pa bo nespremenjen s tremi krogi po Montmartru.

Francosko ministrstvo za notranje zadeve je moralo zaradi obsežnega gozdnega požara aktivirati dodatne policijske sile in del policistov bodo z dirke premestili v krizno območje. Jugozahod Francije v teh dneh doživlja enega največjih gozdnih požarov v zgodovini ter veliko evakuacijo prebivalstva in turistov, pri čemer so nujno potrebni policisti.

Skupni vrstni red (20/21): 1. Tadej Pogačar (Slo / UAE Team Emirates – XRG) 72:53:44

2. Remco Evenepoel (Nem / Red Bull – BORA – hansgrohe) + 6:26

3. Isaac del Toro (Meh / UAE Team Emirates – XRG) 9:42

4. Paul Seixas (Fra / Decathlon CMA CGM) 11:56

5. Lenny Martinez (Fra / Bahrain Victorious) 13:02

6. Mattias Skjelmose (Dan / Lidl-Trek) 14:59

7. Juan Ayuso (Špa / Lidl-Trek) 17:48

8. Richard Carapaz (Ekv / EF Education-EasyPost) 20:00

9. Tom Pidcock (VBr / Pinarello Q36,5) 29:28

10. Jordan Jegat (Fra / TotalEnergies) 33:21

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83. Jan Tratnik (Slo / Red Bull – BORA – hansgrohe) 4:34:24

92. Matej Mohorič (Slo / Bahrain Victorius) 4:44:30

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