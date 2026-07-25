V finalu lige narodov Brazilke in Turkinje

V finalu ženske odbojkarske lige narodov bodo igrale Brazilke in Turkinje. Brazilke so v polfinalu zaključnega turnirja v Macau po ogorčenem boju s 3:2 (-21, 21, 24, -21, 12) premagale Italijanke in jih po dveh letih vrgle s prestola, Turkinje pa so bile s 3:0 (21, 15, 20) boljše od gostiteljic Kitajk.

Dvoboj med Brazilijo in Italijo je bilo praktično finale pred finalom, saj sta se merili prvi dve reprezentanci na svetovni lestvici, ki sta bili v finalu lani. Italijanke, branilke naslova, so bile rahle favoritinje, a tega na povsem enakovredni tekmi niso upravičile, tako da bodo prvič igrale tekmo za bronasto kolajno. Brazilija se je v finale uvrstila petič, a zmage še nima.

Ana Cristina Menezes je bila s 23 točkami najučinkovitejša igralka tekme, Luzia in Diana pa sta prispevali štiri bloke. Pri Italijankah sta 16 točk dosegli Stella Nervini in Paola Egonu, po štiri bloke pa sta v statistiko vpisali Anna Danesi ter Sarah Fahr.

Drugi polfinale je bil manj razburljiv. Gladko so ga dobile Turkinje, ki so si že zagotovile svoje četrto odličje v tem tekmovanju, v finalu pa bodo igrale tretjič, leta 2023 so ga tudi dobile, ko so v zaključnem boju premagale prav Kitajsko.

Tekmo je zagotovo odločil sprejem, pri katerem so bile Turkinje precej boljše, s tem so omogočale napadalne akcije za svoji zvezdnico Melisso Vargas, ki je na koncu prispevala 23 točk. Zelo dobro predstavo je pokazala tudi Ilkin Aydin, 16 točk je dosegla ob 68 odsotni uspešnosti napadov.

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