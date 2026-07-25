Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
25. 7. 2026,
17.41

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odbojkarska liga narodov Brazilija Turčija

Sobota, 25. 7. 2026, 17.41

6 minut

Odbojkarska liga narodov (Ž)

V finalu lige narodov Brazilke in Turkinje

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Turčija odbojka | Turkinje se bodo v finalu pomerile z Brazilkami. | Foto Guliverimage

Turkinje se bodo v finalu pomerile z Brazilkami.

Foto: Guliverimage

V finalu ženske odbojkarske lige narodov bodo igrale Brazilke in Turkinje. Brazilke so v polfinalu zaključnega turnirja v Macau po ogorčenem boju s 3:2 (-21, 21, 24, -21, 12) premagale Italijanke in jih po dveh letih vrgle s prestola, Turkinje pa so bile s 3:0 (21, 15, 20) boljše od gostiteljic Kitajk.

Dvoboj med Brazilijo in Italijo je bilo praktično finale pred finalom, saj sta se merili prvi dve reprezentanci na svetovni lestvici, ki sta bili v finalu lani. Italijanke, branilke naslova, so bile rahle favoritinje, a tega na povsem enakovredni tekmi niso upravičile, tako da bodo prvič igrale tekmo za bronasto kolajno. Brazilija se je v finale uvrstila petič, a zmage še nima.

Ana Cristina Menezes je bila s 23 točkami najučinkovitejša igralka tekme, Luzia in Diana pa sta prispevali štiri bloke. Pri Italijankah sta 16 točk dosegli Stella Nervini in Paola Egonu, po štiri bloke pa sta v statistiko vpisali Anna Danesi ter Sarah Fahr.

Drugi polfinale je bil manj razburljiv. Gladko so ga dobile Turkinje, ki so si že zagotovile svoje četrto odličje v tem tekmovanju, v finalu pa bodo igrale tretjič, leta 2023 so ga tudi dobile, ko so v zaključnem boju premagale prav Kitajsko.

Tekmo je zagotovo odločil sprejem, pri katerem so bile Turkinje precej boljše, s tem so omogočale napadalne akcije za svoji zvezdnico Melisso Vargas, ki je na koncu prispevala 23 točk. Zelo dobro predstavo je pokazala tudi Ilkin Aydin, 16 točk je dosegla ob 68 odsotni uspešnosti napadov.

Preberite še:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Švedska, Fatoumatta Sillah
Sportal Slovenske odbojkarice začele priprave na evropsko prvenstvo
slovenska odbojkarska reprezentanca : Srbija
Sportal Slovenski odbojkarji odločno in pogumno v Ningbo
slovenska odbojkarska reprezentanca, Stožice, Slovenija : Kanada, Nik Mujanović, Tine Urnaut
Sportal Rusija takoj po umiku suspenza skočila pred Slovenijo
odbojkarska liga narodov Brazilija Turčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.