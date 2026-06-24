Hrvaška si je oddahnila. Šov Portugalske, Angliji le točka.

Na svetovnem prvenstvu v nogometu so na sporedu še zadnje tekme drugega kroga skupinskega dela. Portugalska je napolnila mrežo Uzbekistanu (5:0), 41-letni kapetan Cristiano Ronaldo pa je dosegel dva zadetka in postal prvi Zemljan, ki je zatresel mrežo na šestih svetovnih prvenstvih . Hrvaška je po hudem boju ugnala Panamo z 1:0 in zadržala možnosti za napredovanje. Luka Modrić je vknjižil jubilejni 200. nastop za "ognjene", edini gol na srečanju je dosegel rezervist Ante Budimir. Na vrhu lestvice L ostajata Anglija in Gana, ki sta se v Bostonu razšli brez zadetkov. Trije levi so bili najbližje zadetku v 87. minuti, ko je Nico O'Reilly zadel prečko. V zadnji tekmi večera se bosta udarila Kolumbija in DR Kongo.

Hrvaška se je morala pošteno namučiti, da je v Torontu na polnem stadionu BMO Field premagala Panamo (1:0) in ostala v igri za napredovanje. Nogometaši Paname so se odlično zoperstavili slovenskim sosedom. V prvem polčasu, ki ni ponudil resnejših priložnosti, so bili nevarnejši, nekajkrat so zapretili tudi v nadaljevanju, ko je med vratnicama Hrvaške znova blestel vratar Dominik Livaković.

Selektor Zlatko Dalić je po slabem prvem polčasu s postopnimi menjavami le prebudil enajsterico, v 54. minuti je po prodoru Josipa Stanišića po desni strani in predložku pred vrata v polno zadel rezervist Ante Budimir. Tretji najboljši strelec la lige v sezoni 2025/26 (Osasuna) je takrat postavil končni rezultat. Kmalu zatem se je stoodstotna priložnost ponudila še Marcu Pašaliću, a je izgubil dvoboj ena na ena z vratarjem Orlandom Mosquero.

Panama, pri kateri je manjkal glavni igralec Adalberto Carrasquilla, je tako še drugič zapored izgubila z najbolj tesnim porazom (0:1), po porazu proti Hrvaški pa je že ostala brez možnosti za napredovanje.

Luka Modrić je vknjižil jubilejni 200. nastop za Hrvaško. Foto: Reuters

Dvoboj v Torontu je minil tudi v znamenju jubilejnega 200. nastopa Luke Modrića za "ognjene". Po zmagi si je celotna ekipa nadela spominske majice s številko 200, s katerimi so počastili izjemen dosežek 40-letnega Dalmatinca, ki je postal šele četrti nogometaš na svetu z vsaj 200 nastopi za izbrano vrsto.

Ronaldo se je vrnil, odjeknila je petarda

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je na srečanju proti Uzbekistanu hitro utišal kritike. Portugalci so od začetka pletli obroč okrog kazenskega prostora tekmecev, Ronaldo pa se je po asistenci Joaa Cancela vpisal na seznam strelcev že v 6. minuti. Podpisal se je pod veličastni rekord, saj je postal prvi nogometaš, ki je zadel v polno na šestih različnih svetovnih prvenstvih.

Veselje v portugalskem taboru po prvem zadetku Ronalda. Foto: Reuters

Da bo to drugačna tekma od tiste proti DR Kongo, kjer so Portugalci prav tako povedli v 6. minuti, a se morali nato po tekmi zadovoljiti le s točko (1:1), je pokazala 17. minuta. Takrat je prednost Portugalcev podvojil Nuno Mendes. Ko je sodnik dosodil prosti strel z roba kazenskega prostora, so vsi pomislili, da ga bo izvedel Ronaldo. Takrat pa je vskočil Mendes, se izkazal z natančnim strelom in popeljal Portugalsko v vodstvo z 2:0.

V 29. minuti so skočili na noge privrženci Uzbekistana. Azizjon Ganijev je s spektakularnim strelom z 20 metrov, to bi bil eden izmed kandidatov za najlepši gol skupinskega dela, premagal portugalskega vratarja. Veselje Uzbekov pa ni trajalo dolgo. Maroški sodnik Jajal Jayed je po VAR posredovanju zaradi prekrška v začetku akcije, takrat je prejel udarec v nogo Joao Cancelo, razveljavil.

Deset minut pozneje pa je občinstvo, na tribunah so prevladovali navijači Portugalske, spravil v delirij Ronaldo. Bruno Fernandes, Šeškov kapetan pri Unitedu, ga je imenitno zaposlil, napadalec Al-Nassra pa je mojstrsko s strelom po tleh v daljši vratarjev kot povišal prednost na 3:0. To je bil njegov deseti zadetek na svetovnih prvenstvih, s čimer je na nacionalni večni lestvici prehitel slovitega rojaka Eusebia (9).

Končni rezultat 5:0 je postavil Rafael Leao. Foto: Reuters

Strelski šov Portugalske se je nadaljeval tudi v drugem polčasu. Največ oči je bilo uprtih v Ronalda, ki si je silno prizadeval, da bi dosegel "hat-trick", a je zapravil nekaj zrelih priložnosti. So si pa Uzbekistanci po prefinjenem strelu s peto Joaa Felixa sami zatresli mrežo, lastno mrežo je nesrečno zadel vratar Abduvahid Nematov,.v 86. minuti pa je končni rezultat 5:0 postavil Rafael Leao. Portugalci so se tako oddolžili navijačem za slabšo predstavo na prvi tekmi, Ronaldo pa je po tekmi vzhičeno dejal pred kamerami, kako se je vrnil.

Cristiano Ronaldo velja v očeh nekaterih portugalskih navijačev kar za nogometnega svetnika. Foto: Reuters

Uspavanka v Bostonu, Gana ustavila Anglijo

V Bostonu sta se pomerili vodilni ekipi v skupini L, Anglija in Gana. Navijači Otočanov so po dopadljivi predstavi proti Hrvaški (4:2) pričakovali novo poslastico, a so bili lahko tokrat zelo razočarani. Gana se je junaško branila. V prvem polčasu ni niti enkrat ogrozila vrat evropskih podprvakov. Bolj je bila osredotočena na nizko postavljeno in zgoščeno obrambo, s katero je ponagajala favoritom in jim ni dovolila prostora za pravi zaključni strel.

Nogometaši Gane so osvojili pomembno točko v boju za napredovanje. Foto: Reuters

V drugem polčasu je bilo najbolj razburljivo v zadnjih minutah. Gana je nekajkrat zapretila v protinapadih, v obrambi pa z disciplinirano in borbeno igro onemogočala angleško igro. Afričani so imeli v 79. minuti dotlej najlepšo priložnost tekme, ko je Prince Adu stekel v kazenski prostor, streljal v padcu, a zadel soigralca Antoina Semenya, ki je tako nesrečno preprečil vodstvo Gane.

Trije levi so si vendarle priigrali zaključno žogico za zmago. Nico O'Reilly je v 87. minuti po strelu z glavo zatresel prečko, nato se je žoga odbila do najboljšega strelca Harryja Kana, ki je poslal žogo visoko čez vrata. To je bila najlepša priložnost na dvoboju. Le minuto pred tem je vratarja Gane namučil s strelom še Bukayo Saka. Razmerje strelov je bilo v korist Angležev (19:2), a to Gani ni preprečilo, da se je razveselila pomembne točke.

Za konec Kolumbija in DR Kongo

Na zadnji tekmi dneva si bosta nasproti stala Kolumbija in DR Kongo. Slednji je na prvi tekmi remizirala s Portugalsko, kar je bila njihova zgodovinska prva točka in hkrati tudi prvi gol na svetovnih prvenstvih. To bo prva medsebojna tekma omenjenih reprezentanc. Kolumbija je zmagala na vseh zadnjih treh tekmah svetovnega prvenstva proti afriškim nasprotnikom, medtem ko je Kongo v začetku meseca na zadnjem srečanju z južnoameriško reprezentanco izgubil proti Čilu z 1:2.

Najboljši strelci: 5 – Messi (Argentina)

4 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija)

3 – David (Kanada), Undav (Nemčija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Oyarzabal (Španija), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vinicius Junior (Brazilija)

...

SP 2026, 13. tekmovalni dan:

23. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

24. junij, sreda (+ še štiri jutranje tekme):

Lestvica skupine K

Lestvica skupine L

Preberite še: