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Avtor:
Š. L.

Torek,
23. 6. 2026,
13.08

Osveženo pred

42 minut

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Pauline Kana SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Lionel Messi Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca navijači

Torek, 23. 6. 2026, 13.08

42 minut

Pauline Kana

Posebna Messijeva oboževalka navdušila splet #video

Avtor:
Š. L.

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Ross Smith, Pauline Kana | Ross Smith, Pauline Kana | Foto Guliverimage

Ross Smith, Pauline Kana

Foto: Guliverimage

Argentina je v ponedeljek z 2:0 premagala Avstrijo in si že zagotovila mesto v izločilnih bojih svetovnega prvenstva. Pod oba zadetka se je podpisal Lionel Messi, ki je s skupno petimi zadetki prvi strelec turnirja. S svojima predstavama je navdušil navijače, med njimi pa je v ponedeljek izstopala stoletna babica Pauline Kana.

Lionel Messi na letošnjem svetovnem prvenstvu, čeprav bo v sredo dopolnil 39 let, dokazuje, da še zdaleč ni za odpis. Nasprotno, s petimi goli je trenutno najboljši strelec mundiala in eden najboljših posameznikov turnirja. Argentinski nogometaš je poskrbel za pravo evforijo med argentinskimi navijači in tudi navijači po vsem svetu. Eno izmed teh je bilo v ponedeljek zvečer težko prezreti, potem ko so jo ujele kamere v prenosu srečanja.

To je bila Pauline Kana, ki je na družbenih omrežjih znana kot gangsterska babica in je pri stotih letih ena od velikih Messijevih oboževalk. Kana s svojim vnukom Rossom Smithom snema komične vsebine. Na profilu na Instagramu imata že več kot štiri milijone sledilcev, na TikToku pa že skoraj 25 milijonov. Kamere so jo tako ujele na srečanju Argentine in Avstrije, ko je s tribun spodbujala Messija z napisom: "100-letna Messijeva oboževalka" in "Messi, ljubim te". Pozorno spremlja tudi Inter Miami, kjer sicer igra Argentinec, in tudi tam ga je že večkrat spremljala s tribun in ga večkrat presenetila s komičnimi napisi. Med drugim ga je v šali večkrat zaprosila za roko in ob tem podala napis: "Leta so samo številka."

Argentinski nogometni zvezdnik je v ponedeljek postal najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na SP in na večni lestvici za en zadetek prehitel Nemca Miroslava Kloseja. V izdihljajih tekme je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:0 in 18. gol na SP. Prvič je Messi na SP nastopil že leta 2006 v Nemčiji, ko je z 18 leti debitiral na tekmi s takratno Srbijo in Črno Goro ter v 88. minuti tudi dosegel gol za končnih 6:0.

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