Norvežani po koncu tekme navdušili s posebno gesto, Haaland sijal od navdušenja

Norveška nogometna reprezentanca je v noči na torek na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva s 3:2 premagala Senegal in si že zagotovila mesto v izločilnih bojih. A bolj kot zgolj predstava prvega zvezdnika Erlinga Haalanda in njegovih soigralcev so po koncu srečanja spletna omrežja preplavili posnetki posebnega slavja nogometašev skupaj z navijači v East Rutherfordu.

Norveški navijači na letošnjem svetovnem prvenstvu izstopajo, kjerkoli se pojavijo. Za to je zaslužen zdaj že njihov precej prepoznaven navijaški slog, saj vselej uprizorijo "vikinško vrsto," kar pomeni, da se v vrsti usedejo v formacijo vikinških čolnov in nato veslajo ob ritmu bobna v slogu znamenite islandske vzklike "Viking Clap" iz leta 2016.

Posnetki tega so zaokrožili že iz Bostona in New Yorka, še posebej opaženi so bili v Velikem jabolku, kjer so zavzeli Times Sqaure, podzemno železnico in tudi številne tekoče stopnice. Proslavljanje navijačev je hitro postalo uspešnica, po ponedeljkovi tekmi in zmagi nad Senegalom pa so se številnim navijačem pridružili tudi nogometaši.

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

🚨 WATCH: Viking Row at MetLife Stadium during Norway vs Senegal looks absolutely incredible. 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/oqU28vOIOP — Sports on Predict (@predictdotsport) June 23, 2026

Norveški navijači na Times Squaru:

All of Norway has taken over Times Square pic.twitter.com/0pEHrEeFbE — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

Na podzemni železnici:

Imagine you’re on your morning commute in NYC and you meet the Viking Row head on pic.twitter.com/GVNUlMaEF3 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

Haaland navdušen nad navijači

Erling Haaland je sicer že večkrat poudaril, kako ponosen je na svojo državo, po ponedeljkovi predstavi, v kateri je dosegel dva gola, pa je povedal, da je tudi velik oboževalec navijačev norveške izbrane vrste. "Videl sem posnetke njihovega navijanja na spletu, postali so viralni," je Haaland povedal za Fox Sports. "Martin Odegaard me je pred tekmo vprašal: 'Ali misliš, da bi se jim morali pridružiti?' Rekel sem: 'Če zmagamo, dajmo, zakaj pa ne?'"

Foto: Reuters

Po tekmi in drugi zmagi na prvenstvu so tako Haaland in soigralci s selektorjem Stalejem Solbakkenom na čelu poiskali svoje navijače, se usedli in ob udarjanju na boben Odegaarda in Haalanda skupaj proslavili veliko zmago.

Ponedeljkova zmaga pomeni, da bo Norveška v skupini I končala vsaj na drugem mestu, petkov obračun s Francijo v Foxboroughu v Massachusettsu pa bo odločil, katera ekipa se bo uvrstila na seznam zmagovalcev skupin. Haaland je zdaj že pri štirih zadetkih, tako kot Kylian Mbappe, v boju za zlati čevelj pa ima le en gol manj od Lionela Messija.

Veselje Haalanda Foto: Reuters

Na vprašanje o možnostih svoje ekipe proti Franciji je Haaland odgovoril: "Zdaj me ta tekma ne zanima preveč, komaj je konec tega obračuna. Verjetno pa nas bodo premagali, verjetno bodo osvojili celoten turnir," je bil neposreden Haaland, ki je za Norveško od oktobra 2024 zadel prav na vsaki uradni tekmi, kar pomeni niz 12 tekem, na katerih je dosegel že 24 zadetkov. "Zelo uživam," je še dodal norveški nogometaš.

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