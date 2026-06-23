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Avtor:
R. Sp.

Torek,
23. 6. 2026,
8.22

Osveženo pred

13 minut

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Jeremy Doku Belgija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Torek, 23. 6. 2026, 8.22

13 minut

Ekspresen let v London in vrnitev v ZDA

Jeremy Douku je med svetovnim prvenstvom postal oče

Avtor:
R. Sp.

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Jeremy Doku | Jeremy Douku se je z ženo razveselil prvega otroka. 24-letni Belgijec se bo ekspresno vrnil na prizorišče svetovnega prvenstva. | Foto Reuters

Jeremy Douku se je z ženo razveselil prvega otroka. 24-letni Belgijec se bo ekspresno vrnil na prizorišče svetovnega prvenstva.

Foto: Reuters

Za krilnim nogometašem belgijske reprezentance Jeremyjem Dokujem so pestri dnevi. Ne le da z Belgijo igra na svetovnem prvenstvu, v ponedeljek je postal oče. Vodstvo reprezentance mu je prižgalo zeleno luč, da je odpotoval na Otok, že danes pa se vrača v ZDA.

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Belgijska nogometna zveza je v ponedeljkovem sporočilu za javnost naznanila, da sta Doku in njegova žena Shireen postala starša. Na Otoku sta se razveselila sina Praisa.

V Londonu je bil prisoten tudi zvezdnik Manchester Cityja, ki mu je vodstvo reprezentance prižgalo zeleno luč, da tik pred tekmo skupinskega dela proti Iranu zapusti pripravljalno bazo reprezentance in prisostvuje prelomnemu trenutku.

"Jeremy je pred tekmo prejel sporočilo, da je porod tik pred vrati. Po posvetovanju z zdravniškim osebjem Rdečih vragov je prišlo do odločitve, da mu začasno dajo možnost, da se pridruži ženi v Londonu," so zapisali na družbenem omrežju.

Doku se bo ekspresno vrnil čez lužo, rojakom naj bi se pridružil že danes zvečer v Seattlu. Belgijce po dveh remijih (z Iranom in Egiptom) v petek čaka ključna tekma skupinskega dela z Novo Zelandijo. Trenutno so v skupini tretji. 

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