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Avtor:
R. P.

Torek,
23. 6. 2026,
22.40

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
Didier Deschamps Francoska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Torek, 23. 6. 2026, 22.40

37 minut

Francoskemu selektorju umrla mati

Didierja Deschampsa dan po zmagi pretresla tragična izguba. Vrača se v Francijo.

Avtor:
R. P.

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Didier Deschamps | Foto Reuters

Foto: Reuters

Selektor francoske reprezentance Didier Deschamps je doživel bolečo izkušnjo. Dan po tekmi z Irakom je izvedel za smrt svoje matere. Ker se bo vrnil v Francijo na njen pogreb, v petek ne bo mogel voditi varovancev na tekmi SP 2026 proti Norveški. Nadomeščal ga bo pomočnik Guy Stephan.

Francoska nogometna reprezentanca, ena izmed največjih favoritinj za naslov prvaka, bo zadnjo tekmo skupinskega dela SP 2026 odigrala brez selektorja Didierja Deschampsa. Francoskemu strategu, ki bo po koncu SP 2026 zapustil selektorski stolček, je umrla mati. Za žalostno novico je izvedel le dan po zmagi Francije nad Irakom (3:0) v Filadelfiji. Francoska nogometna zveza (FFF) je sporočila, da bo Deschamps po smrti mame zapustil reprezentančni tabor v ZDA in se vrnil v Francijo na njen pogreb. V petek tako v Bostonu ne bo mogel voditi Francije proti Norveški. Takrat bo galske peteline vodil njegov pomočnik Guy Stephan, na tej tekmi pa Francozom za zagovitev prvega mesta v skupini zadošča že točka.

Deschamps, ki vodi Francijo vse od leta 2012, je tako izgubil oba starša. Maja 2022, ravno med reprezentančno tekmo, je ostal brez očeta. Francoska nogometna zveza v tem težkem času zaproša za zasebnost. "V tem izjemno bolečem trenutku računamo na vsakega od vas, da boste pokazali največjo diskretnost in zadržanost," so zapisali v izjavi.

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