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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
14.37

Osveženo pred

52 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu stampedo

Torek, 23. 6. 2026, 14.37

52 minut

V Jordaniji v stampedu med gledanjem tekme z Alžirijo umrla ena oseba

Avtor:
STA

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Amman | Ena oseba je izgubila življenje, osem pa jih je bilo ranjenih v stampedu navijačev danes zjutraj v središču Amana. | Foto Guliverimage

Ena oseba je izgubila življenje, osem pa jih je bilo ranjenih v stampedu navijačev danes zjutraj v središču Amana.

Foto: Guliverimage

Ena oseba je izgubila življenje, osem pa jih je bilo ranjenih v stampedu navijačev danes zjutraj v središču Amana. Do množične panike, ki jo je povzročilo nenadzorovano gibanje množice ljudi, je prišlo med javnim gledanjem tekme med Jordanijo in Alžirijo na svetovnem prvenstvu v nogometu v San Franciscu, je poročala jordanska tiskovna agencija.

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Stampedo navijačev je izjemno nevarna množična panika ali nenadzorovano gibanje večje skupine ljudi. Najpogosteje se sproži na športnih in drugih javnih prireditvah zaradi velike gneče in neustreznega ravnanja varnostnih služb, kar pripelje do paničnega ravnanja ljudi.

Do incidenta je prišlo na sicer prostornem Hašemitskem trgu, na katerem se je v središču prestolnice zbrala velika množica, da bi si ogledala reprezentančno akcijo Jordanije. Ta prvič sodeluje na prvenstvu, v arabskem derbiju turnirja v San Franciscu pa je izgubila proti Alžiriji z 1:2.

Reševalci so devet ranjenih odpeljali v bolnišnico. Eden od ranjenih je kasneje umrl, drugi pa so utrpeli lažje do zmerno težke poškodbe.

Po zmagi Alžirije si je posledično prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je v ponedeljek ugnala Avstrijo z 2:0. Dvoboj v San Franciscu je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem.

Jordanija je v prvem krogu izgubila proti Avstriji (1:3), Alžirci pa so po hat-tricku Lionela Messija ostali praznih rok proti Argentini (0:3).

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