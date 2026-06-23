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Avtor:
R. P.

Torek,
23. 6. 2026,
21.01

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Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Portugalska nogometna reprezentanca SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Torek, 23. 6. 2026, 21.01

24 minut

Cristiano Ronaldo pisal zgodovino

Saj ni res, kaj vse je uspelo Ronaldu!

Avtor:
R. P.

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Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo je poskrbel za kopico statističnih sladkorčkov in novih mejnikov. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo je poskrbel za kopico statističnih sladkorčkov in novih mejnikov.

Foto: Reuters

Neuničljivi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je na dvoboju SP 2026 z Uzbekistanom dokazal, da še zdaleč ne sodi v "staro šaro". Pri dobrih 41 letih je postavil veličasten dosežek, ki ga bo v prihodnosti težko izboljšati. Postal je namreč prvi Zemljan, ki je zadel v polno kar na šestih svetovnih prvenstvih. Podpisal pa se je še pod kopico novih rekordov. Predstavljamo jih nekaj!

Cristiano Ronaldo
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Portugalski kapetan Cristiano Ronaldo je bil po uvodnem nastopu na SP 2026 in skromnem remiju proti DR Kongo (1:1) deležen kritik, po drugi tekmi pa se mu je že smejalo. Vse bližje je tako želenemu mejniku tisočih zadetkov. V profesionalni karieri jih je v klubskih in reprezentančnih dresih dosegel že 975. Dva sta padla na tekmi z Uzbekistanom na SP 2026. Na tem dvoboju je pisal zgodovino, saj je postal prvi nogometaš, ki se je vpisal med strelce kar na šestih zaporednih svetovnih prvenstvih.

Niz je začel na SP 2006 v Nemčiji, ko je zadel proti Iranu z bele točke, na SP 2010, kjer je nastopila tudi Slovenija, je bil uspešen proti Severni Koreji, na SP 2014 je zatresel mrežo Gane, na SP 2018 pa se je veselil štirih zadetkov – kar tri je dosegel proti Španiji. Strelski niz je nadaljeval na SP 2022, kjer je z bele točke zatresel mrežo Gane, štiri leta pozneje pa nadaljeval imeniten niz proti Uzbekistanu. Proti izbrani vrsti, ki je v kvalifikacijah za SP 2026 osvajala najbolj dragocene točke pod taktirko Srečka Katanca – nato pa je moral nekdanji slovenski selektor zaradi zdravstvenih težav zapustiti odgovoren položaj – je dosegel dva gola.

Skupno je tako Ronaldo na mundialih že pri desetih zadetkih. S tem je postal novi portugalski rekorder, saj je na večji lestvici prehitel Eusebia, ki je vseh devet golov zabil na SP 1966. Portugalska je tako kar 60 let čakala na novega junaka, ki bo popravil podvig Črnega panterja.

Od njega je bil starejši le Roger Milla

S tem pa še zdaleč ni konec rekordov, ki močno odmevajo v nogometnem svetu. Ronaldo je po novem najstarejši evropski strelec na SP. Zadetkov se je veselil pri 41 letih in 138 dneh. Starejši od njega je bil le nepozabni Afričan Roger Milla. Kamerunec je na SP 1994 zatresel mrežo Rusije pri 42 letih in 39 dneh. 

Cristiano Ronaldo | Foto: Reuters Foto: Reuters

Le trije nogometaši so za svojo reprezentanco na svetovnih prvenstvih postali tako najmlajši kot tudi najstarejši strelec. To so Danec Michael Laudrup, Argentinec Lionel Messi in … kdo drug kot Ronaldo.

Ronaldo je proti Uzbekistanu prekinil strelski post na velikih tekmovanjih, kjer je imel pred tem na zadnjih desetih tekmah prazno strelsko statistiko. V zgodovino se je vpisal kot najstarejši strelec na tekmi svetovnega prvenstva, na kateri je dosegel več kot zadetek.

Za Portugalsko je nastopil na 230 tekmah in dosegel 145 zadetkov. V obeh rubrikah je svetovni rekorder. | Foto: Reuters Za Portugalsko je nastopil na 230 tekmah in dosegel 145 zadetkov. V obeh rubrikah je svetovni rekorder. Foto: Reuters

Postal je prvi nogometaš, ki je dosegel vsaj deset zadetkov tako na evropskem kot tudi svetovnem prvenstvu. Euro (2016) je za razliko od mundiala tudi osvojil. Letos – to je najverjetneje njegov zadnji nastop na največjem tekmovanju – želi osvojiti še mundial. Na zadnji tekmi skupinskega dela, kjer se Portugalski nasmiha napredovanje, se bo pomeril s Kolumbijo.

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