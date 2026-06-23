Slavko Vinčić znova v središču pozornosti: napaka ali sporočilo Fifi?

Slavko Vinčić je s svojima pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem sinoči opravil še z drugo nalogo na tem svetovnem prvenstvu. Po spektaklu med Brazilijo in Marokom je sodniški ekipi tokrat pripadel obračun med Jordanijo in Alžirijo, priznani slovenski delilec pravice pa se je v središču pozornosti tokrat znašel zaradi novosti, ki v svetu nogometa dviguje ogromno prahu.

Slavku Vinčiću in njegovi ekipi je že v prvem krogu skupinskega dela pripadla velika čast. Slovenci so odgovorno nalogo sojenja na eni najbolj atraktivnih tekem v prvi fazi tekmovanja opravili z odliko, po Braziliji in Maroku pa je Vinčić vlogo glavnega sodnika v drugem krogu prevzel na precej manj izpostavljenem obračunu. Alžirija se je veselila pomembne zmage v boju za napredovanje. Foto: Reuters

Srečanje Jordanije in Alžirije je prineslo preobrat, po katerem so se v drugem polčasu pomembne zmage v boju za napredovanje veselili Alžirci. Ti so zdaj v skupini J točkovno poravnani z Avstrijo, prvo mesto so si na krilih izjemnega Lionela Messija že zagotovili branilci naslova Argentinci, brez osvojene točke in teoretičnih možnosti za napredovanje pa ostaja Jordanija.

Jordancem je sicer odlično kazalo po prvem polčasu dvoboja v San Franciscu, ko so držali minimalno prednost po zadetku Nizarja Al Rašdana. Alžirija je v drugem polčasu po dveh podajah iz kota zrežirala popoln preobrat, odločilni zadetek je v 82. minuti dosegel Amine Gouiri, regularnost zadetka pa je potrdila tudi soba za VAR, ki je prikimala odločitvi slovenske sodniške ekipe.

Odmor za osvežitev z zamudo

Več prahu pa je dvignilo dogajanje ob prvem zadetku alžirske reprezentance. Ta je padel skoraj natanko po polovici igralnega časa v drugem polčasu, kot smo se zdaj že privadili, pa je to obdobje, ko po novih pravilih Fife glavni sodnik ekipi pošlje na drugi odmor za osvežitev. Slavko Vinčić je sicer svoje delo znova opravil brezhibno. Foto: Reuters

V Santi Clari sicer v teh dneh ni ekstremne vročine, ki bi nogometašem povzročala posebne težave; na dan tekme se temperature v kalifornijskem mestu niso dvignile čez 24 stopinj Celzija. Toda pravila, ki so v nogometni javnosti od začetka prvenstva dvignila že precej prahu, velevajo, da se dva odmora za osvežitev opravita na vsaki tekmi tega svetovnega prvenstva. Brez izjeme.

Toda drugega odmora na tekmi Jordanije in Alžirije pred zadetkom Alžircev ni bilo, Slavko Vinčić pa ekip proti robu igrišča ni poslal niti po izenačenju. Slovenski sodnik se je na odmor "spomnil" šele v 74. minuti, torej krepko v zadnji četrtini srečanja. Glede na število vpletenih sodnikov težko razumljiva, a še vedno manjša napaka, ki na potek srečanja ni imela posebnega vpliva. Ali pač?

Napaka ali zavestna odločitev?

Ena od številnih pripomb kritikov te novosti na mundialu je namreč temeljila na prepričanju, da triminutna odmora na sredini obeh polčasov škodujeta ritmu igre in da se za ekipo, ki ima v obdobju pred odmorom psihološko prednost, zaradi premora marsikaj začenja znova.

Psihološka prednost je bila po izenačujočem zadetku, razumljivo, na strani Alžircev, ki pa "podarjenih" minut niso uspeli izkoristiti za popoln preobrat. Na družbenih omrežjih so se vseeno pojavila ugibanja, ali je Vinčić dejansko pozabil na odmor za osvežitev ali po izenačenju ritma tekme zavestno ni želel zadušiti s triminutno prekinitvijo. Kar nekaj je tudi tistih, ki so prepričani, da je s tem Slovenec poslal jasno sporočilo Fifi in da je to prvi korak k prilagoditvi pravila, ki je razburilo toliko ljubiteljev nogometa.