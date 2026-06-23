Komentator besnel nad sodnikom in izgubil akreditacijo

Komentator paragvajske televizije ABC Jorge Vega je ostal brez akreditacije za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko se je med prenosom tekme Paragvaj - Turčija po izključitvi Miguela Almirona besedno znesel nad sodniki, je poročala agencija Reuters.

Almiron si je v končnici prvega polčasa z roko prekril usta, ko je nekaj govoril nasprotnemu igralcu Mertu Müldürju. Po novih pravilih Mednarodne nogometne zveze Fife pa se takšne geste kaznujejo z rdečim kartonom.

Glavni sodnik je tudi izključil Almirona, kar je izzvalo bes Vege, ki se je besedno znesel nad predsednikom Fife Giannijem Infantinom ter sodnike označil za lopove in jih obtožil ubijanja nogometa.

Pozneje se je Vega opravičil, a kljub temu ostal brez akreditacije. "Med prenosom tekme Paragvaj - Turčija sem imel izpad zaradi frustracije po izključitvi igralca iz moje države. Ker sem čutil, da se je reprezentanci zgodila krivica, sem uporabil žaljiv in nesprejemljiv besednjak proti sodnikom in Fifi," je pojasnil Vega.

"Dvom v pravilo ali nestrinjanje s sodniško odločitvijo nikoli nista opravičilo za izgubo nadzora, kot sem ga jaz. Padel sem pri nečem osnovnem, to je ohranjanje umirjenosti in spoštovanja, ki ju zahteva moj poklic," je še dodal Vega.