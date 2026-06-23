Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
19.44

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Paragvaj FIFA

Torek, 23. 6. 2026, 19.44

22 minut

Komentator besnel nad sodnikom in izgubil akreditacijo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sodnik Ivan Barton | Sodnik Ivan Barton je Miguelu Almironu pokazal rdeč karton in si prislužil bes Paragvajcev. | Foto Reuters

Sodnik Ivan Barton je Miguelu Almironu pokazal rdeč karton in si prislužil bes Paragvajcev.

Foto: Reuters

Komentator paragvajske televizije ABC Jorge Vega je ostal brez akreditacije za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko se je med prenosom tekme Paragvaj - Turčija po izključitvi Miguela Almirona besedno znesel nad sodniki, je poročala agencija Reuters.

Curacao
Sportal Piše se ena najlepših zgodb, Nemci do norega preobrata

Almiron si je v končnici prvega polčasa z roko prekril usta, ko je nekaj govoril nasprotnemu igralcu Mertu Müldürju. Po novih pravilih Mednarodne nogometne zveze Fife pa se takšne geste kaznujejo z rdečim kartonom.

Glavni sodnik je tudi izključil Almirona, kar je izzvalo bes Vege, ki se je besedno znesel nad predsednikom Fife Giannijem Infantinom ter sodnike označil za lopove in jih obtožil ubijanja nogometa.

Pozneje se je Vega opravičil, a kljub temu ostal brez akreditacije. "Med prenosom tekme Paragvaj - Turčija sem imel izpad zaradi frustracije po izključitvi igralca iz moje države. Ker sem čutil, da se je reprezentanci zgodila krivica, sem uporabil žaljiv in nesprejemljiv besednjak proti sodnikom in Fifi," je pojasnil Vega.

"Dvom v pravilo ali nestrinjanje s sodniško odločitvijo nikoli nista opravičilo za izgubo nadzora, kot sem ga jaz. Padel sem pri nečem osnovnem, to je ohranjanje umirjenosti in spoštovanja, ki ju zahteva moj poklic," je še dodal Vega.

Slavko Vinčić
Sportal Slavko Vinčić znova v središču pozornosti: napaka ali sporočilo Fifi?
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Paragvaj FIFA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.