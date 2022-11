Po drami veliko slavje Senegalcev, Nizozemci rutinirano

SP 2022 v Katarju, 10. tekmovalni dan:

Lestvici:

Senegalcem uspelo prvič po 20 letih

Ekvador proti Senegalu. Na prvi pogled tekma, ki ne bi pritegnila veliko gledalcev, a se je odločalo o udeležencu osmine finala, čemur smo bili od prve minute priča tudi na igrišču. Zmage z 2:1 in napredovanja so se na koncu veselili nogometaši Senegala, ki so s šestimi točkami na koncu zasedli drugo mesto v skupini A, s točko manj od Nizozemske in dvema več od Ekvadorja.

These #Senegal fans have won the tournament so far. 😎 pic.twitter.com/pXxjRLbU4w — Judge (@F1inIndy) November 29, 2022

Odločilna tekma se je začela s prevlado Senegalcev, ki so v v 44. minuti prišli do vodstva, potem ko so bili v prvem polčasu veliko boljši nasprotnik od reprezentance iz južne Amerike. V 42. minuti je v kazenskem prostoru Ekvadorcev Piero Hincapie podrl Clementa Turpina, sodnik pa je pokazal na najstrožjo kazen. Z bele pike je nato z natančnim strelom v desni kot afriško reprezentanco v vodstvo povedel Ismaila Sarr.

Razočaranje Ekvadorcev je bilo veliko. Foto: Reuters

A Ekvadorci so se v drugem polčasu vrnili med žive. V 67. minuti je na 1:1 izenačil Moises Caicedo. A veselje Ekvadorcev je bilo res kratkotrajno, saj so Senegalci le tri minute kasneje spet povedli. Senegalci so v 70. minuti izvajali prosti strel, po katerem je v svojem kazenskem prostoru slabo izbijal Enner Valencia, najbolje se je znašel senegalski kapetan Kalidou Koulibaly in poskrbel za zmago Afričanov z 2:1. Senegal je tako dobil tudi tretjo medsebojno tekmo z Ekvadorjem, drugič v zgodovini svetovnih prvenstev se Senegalci veselijo uvrstitve v osmino finala, kjer so bili tudi leta 2002.

Nizozemci do najboljšega izhodišča, Katar v zgodovino kot najslabši

Prvo mesto v skupini A je pripadlo Nizozemski, ki je v tretjem krogu brez težav z 2:0 odpravila gostitelja prvenstva Katar, ki je domače prvenstvo sklenil brez osvojene točke in z razliko v golih 1:7, kar je najslabši izplen gostiteljev v zgodovini svetovnih prvenstev. S tem se je v zgodovino zapisal kot najslabši gostitelj svetovnih prvenstev in šele drugi po Južnoafriški republiki (2010), ki se ni prebil iz skupinskega dela.

Cody Gakpo je Nizozemsko popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Nizozemci so proti Katarju napadali od prve minute, v 26. minuti je premoč gostov kronal Cody Gakpo, ki je na tem prvenstvu še posebej vroč, saj je tudi svoj tretji strel pretvoril v gol, potem ko je bil natančen z roba kazenskega prostora s strelom po tleh v desni kot. Takoj na začetku drugega polčasa je rezultat na 2:0 povišal Frenkie de Jong, ki je odbito žogo v 49. minuti spravil v mrežo Katarja in postavil tudi končni izid tekme. Za člana Barcelone je bil to drugi gol v dresu Nizozemske. Ta je na svojih zadnjih 26 tekmah izgubila samo enkrat, devetič se je uvrstila v osmino finala SP, nazadnje ji je to uspelo 2014 v Braziliji, kjer je na koncu zasedla tretje mesto.

Nizozemci so z zmago ohranili neporažen niz v predtekmovanjih na svetovnih prvenstvih. V zadnjih šestnajstih tekmah so zmagali dvanajstkrat in štirikrat remizirali.

Američani želijo biti kot Iran leta 1998

Gregg Berhalter želi, da bi njegovi nogometaši igrali z miselnostjo, kot jo je imel Iran proti njim leta 1998. Foto: Reuters Še bolj izenačeno je v skupini B, ki igra ob 20.00. Anglija ima štiri točke, Iran tri, ZDA dve in Wales eno. Iran ima priložnost za sploh prvo uvrstitev v osmino finala. Po debaklu z Anglijo (2:6) so presenetljivo premagali Wales, sploh prvič eno od evropskih reprezentanc. Zdaj pa jim nasproti stoji ZDA, ki so jo leta 1998 na svetovnem prvenstvu že premagali (2:1). Če Wales ne premaga Anglije, bi Irancem pravzaprav zadoščal že remi.

Američani po dveh remijih (0:0 in 1:1) za napredovanje potrebujejo zmago. Imajo eno od najmlajših ekip na prvenstvu in so prikazali zelo solidno igro. "Ne gledamo nazaj. Ne govorimo več o Walesu in Angliji. Osredotočeni smo samo na Iran, kako smo lahko uspešni proti njemu. Osredotočeni smo, želimo si zmagati," pred odločilno tekmo razlaga ameriški selektor Gregg Berhalter. In v mislih imajo tudi tisto tekmo iz leta 1998, ko je bil Berhalter še nogometaš. "Od prvega sodnikovega žvižga si je ena ekipa zares želela zmage, druga pa si je ni želela. Iran si je želel zmage. Igrali so predano, osredotočeno. Če želimo napredovati, moramo imeti to miselnost zdaj mi. Ne želimo ponoviti napake iz preteklosti." Kar nekaj selektorjevih varovancev se tiste tekme sicer ne spominja. Kapetan Tyler Adams takrat ni bil še niti rojen.

Verjetni začetni postavi: Iran: H Hosseini; Rezaeian, M Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Ali Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi, Azmoun

ZDA: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams, Musah, McKennie; Pulisic, Weah, Wright

Bratski dvoboj za osmino finala, ki ga običajno dobijo Angleži

Prvi zvezdnik Anglije Harry Kane v Katarju še ni zadel. Na drugi strani je Gareth Bale streljal samo dvakrat. Foto: Guliverimage Anglija je prikazala eno blestečo in eno podpovprečno tekmo. Po zmagi nad Iranom so navijači že sanjali o pokalu, po remiju z ZDA pa vrgli puško v koruzo. Za preboj v izločilne boje zdaj Anglija potrebuje vsaj remi proti sosedu, Walesu. Nogometaši se med sabo dobro poznajo, tudi reprezentanci pogosto igrata druga proti drugi. Pred dvema letoma so Angleži prijateljsko tekmo dobili s 3:0, pred tem so trikrat med sabo igrali na evropskih prvenstvih oziroma evropskih kvalifikacijah in vse tri so dobili Angleži. Na dosedanjih 12 uradnih medsebojnih tekmah so Valižani zmagali le enkrat.

Wales mora nujno zmagati. Težje mu bo tudi zato, ker bo brez prvega vratarja. Wayne Hennessey je postal sploh prvi nogometaš na tem prvenstvu, ki je dobil rdeči karton in nima pravice nastopa na tej tekmi. Valižani so trenutno v nizu sedmih tekem brez zmage (dva remija, pet porazov), kar se jim ni zgodilo že 19 let.

Rob Page Foto: Reuters "To prvenstvo je že pokazalo, da je prav vsaka ekipa premagljiva. Res verjamem v to. Seveda, tudi Anglija je premagljiva," sebe in svoje igralce hrabri selektor Walesa Rob Page. "Na izbiro imajo veliko dobrih igralcev. Kogarkoli bo selektor poslal v igro, bo to za nas velik izziv. Seveda bodo favoriti te tekme. Mi se moramo samo osredotočiti nase." Pravi, da so preveč garali, da bi se uvrstili na svetovno prvenstvo, zato zdaj ne smejo še tretje tekme odigrati slabo kot prvih dveh.