V živo: Španija drži žogo, a je bil bližje prvemu golu Maroko

Znana bosta še zadnja četrtfinalista svetovnega prvenstva v Katarju. Kdo se bo pridružil Argentini, Nizozemski, Franciji, Angliji, Hrvaški in Braziliji? Najprej se merita Maroko in Španija (16.00), v večernem terminu pa Portugalska in Švica (20.00). Portugalski navijači bi kapetana Cristiana Ronalda najraje posadili na klop.

SP 2022 v Katarju, 17. tekmovalni dan, osmina finala:

Španija držala žogo, prvi pa v okvir gola streljal Maroko

Maroški navijači, ki so bili glasnejši in številčnejši, so verjeli, da gre Španija domov. Foto: Reuters Maroko je v skupini s Hrvaško, Belgijo in Kanado osvojil sedem točk in bil trd oreh tudi za favorizirano Španijo. Pa čeprav je bila to za Maroko prva tekma osmine finala na svetovnih prvenstvih po letu 1986. Prve pol ure je zaznamovala popolna premoč v posesti žoge Španije (70 odstotkov igralnega časa in enkrat več podaj), ki je držala žogo, Maroko pa je bil stisnjen v bunker. A zares nevarnega strela si Španci niso ustvarili, v 27. minuti je Marco Asensio sprožil mimo leve prečke. Tako so prvi znotraj okvira gola celo streljali Maročani. V 33. minuti je s 30 metrov poskusil Noussair Mazraoui, a je bil vratar Unai Simon na pravem mestu. Pred koncem prvega polčasa so Afričani še enkrat zapretili. Sofiane Boufal je natančno podal v kazenski prostor, Nayef Aguerd pa je z glavo le za las streljal prek gola. Po 45 minutah je tako ostalo 0:0.

Navijači Portugalske ne zaupajo več Ronaldu

Cristiano Ronaldo ne more biti preveč zadovoljen z rezultatom ankete časnika A Bola. Foto: Reuters Zvečer bo znan še zadnji udeleženec četrtfinala. V evropskem spopadu se bosta na Lusailu, največjem stadionu v Katarju, pomerili Portugalska in Švica. Oči bodo uprte zlasti v Cristiana Ronalda, portugalskega rekorderja, ki bo po poročanju španske Marce prihodnji mesec nadaljeval kariero v Savdski Arabiji in pri Al Nassru prejemal ogromno plačo. Ravno v sosednji državi Katarja, kjer verjetno nastopa na zadnjem svetovnem prvenstvu.

Na njem je poskrbel za imeniten rekord, se vpisal med strelce proti Gani in postal prvi Zemljan, ki mu je to uspelo na kar petih zaporednih mundialih. S svojimi predstavami pa v skupinskem delu ni navdušil. Še več, bil je tako nepreprečljiv, da je pridobil skromne ocene. Kar 70 odstotkov navijačev je v anketi, ki jo je opravil portugalski športni dnevnik A Bola, dalo vedeti, da bi raje videli, da bi Ronaldo ostal na klopi in priložnost za nastop v udarni enajsterici ponudil nekomu drugemu.

Bo CR7 proti Švici začel dvoboj od prve minute? Foto: Reuters

V domovini ne manjka kritik na račun Ronalda, nekateri ga po tem, kako se je razšel z Manchester Unitedom, sploh ne bi povabili na SP. Na Otoku ni veliko igral, če mu bo selektor Fernando Santos dal priložnost, pa se mu danes ponuja ogromna priložnost, da utiša kritike in se izkaže proti neugodni Švici, s tem pa pomaga Portugalski do preboja med najboljših osem. Če 37-letni superzvezdnik ne bo zaigral od prve minute, to možnost je naznanil selektor Santos, bi lahko namesto njega priložnost dočakala Andre Silva in Goncalo Ramos. Zaradi poškodb bosta odsotna Nuno Mendes in Danilo, nastop Otavia je pod vprašajem.

To bo že tretji letošnji portugalsko-švicarski dvoboj. Portugalska je bila doma v ligi narodov boljša s 4:0, Švica pa na svoji zelenici z 1:0, a so takrat manjkali nekateri najboljši portugalski igralci. "Ne bomo prvič igrali proti Švicarjem, vemo, da bo zelo zahtevno. Švica je zelo dobro organizirana ekipa z vrhunskimi igralci. Dobro so usklajeni. Imeli bomo opravka z discipliniranim tekmecem," napoveduje Santos, ki lahko Portugalsko po 16 letih popelje med najboljših osem. Portugalska je dvakrat zaigrala v četrtfinalu SP (1966 in 2006).

Yakin: Lepa priložnost za pisanje zgodovine

Pri Švici bi lahko znova med vratnicama manjkal Yann Sommer, ki je izpustil dvoboj s Srbijo zaradi bolezni. Gregor Kobel je s soigralci proslavljal pomembno zmago s 3:2. Foto: Reuters Švica bi lahko po letu 1954 prvič zaigrala med najboljših osem. "Pripravljeni smo, vse igralce imam na voljo, komaj čakamo na začetek dvoboja. To je lepa priložnost za pisanje zgodovine. Zavedamo se evforije v Švici, želimo, da bi navijačem podarili še eno tekmo," razmišlja selektor Murat Yakin in dodaja, da je Portugalska favoritinja, a je v izločilnem delu tako velikega tekmovanja mogoče prav vse.

Švica ima priložnost, da doseže rekord in na enem svetovnem prvenstvu vsaj tri zmage. Do zdaj se je lahko v najboljšem primeru pohvalila z dvema. Na tem prvenstvu je premagala Kamerun in Srbijo, izgubila pa proti Braziliji, ki je njeno mrežo zatresla šele v zadnjih minutah.