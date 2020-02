Zadnji reški junak je bil Kek. V soboto lahko to postane Rožman.

Mladi slovenski trener z Amiensom čaka na zmago v francoskem prvenstvu vse od začetka novembra. V tem obdobju je nanizal 14 tekem brez zmage, na lestvici pa padel na predzadnje mesto, a pri predsedniku kluba še naprej uživa popolno podporo . V soboto bo doma pričakal Metz, na katerega ga vežejo prijetni spomini. Elsnerjeva četa je namreč 21. septembra 2019 v gosteh ugnala Metz (2:1), to pa je bila tudi prva in za zdaj edina zmaga slovenskega trenerja na gostovanju, odkar se dokazuje v Franciji. Obeta se derbi začelja, saj ima Metz le šest točk več od "samorogov" in zaseda 16. mesto.

Slovenski trener, ki je v začetku leta prevzel vodenje St. Truidna, bo zvečer na domačem igrišču v uvodni tekmi 28. kroga pričakal Mechelen, ki je v prejšnji sezoni igral v drugi ligi in prekrižal načrte Elsnerjevemu Unionu, v tej sezoni pa mu gre zelo dobro in zaseda sedmo mesto. St. Truiden je pet mest nižje.

Simon Rožman (Rijeka)

Hrvaška, 1. liga

Dinamo Zagreb - Rijeka, 17.30 (sobota)