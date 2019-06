Avstrijski zvezdnik ni pozabil, kako so jo Slovenci zagodli njegovemu očetu

Kdo bi si mislil? Slovenija in Avstrija sta sosedi, ki ju povezuje bistveno več od le Alp in Karavank, a sta se članski reprezentanci v 27 letih, odkar se je Slovenija pojavila na mednarodnem nogometnem zemljevidu, pomerili vsega skupaj le dvakrat. Prvič so se veselili Slovenci, drugič pa Avstrijci. Danes se bosta sosedi udarili tretjič, posebnega motiva pa bo deležen as RB Leipziga Marcel Sabitzer.

Slovenija se je z ostalimi sosedami pomerila bistveno večkrat. S Hrvaško denimo že osemkrat, z Italijo sedemkrat, z Madžarsko, čeprav je s Slovenijo ni združil noben žreb za kvalifikacijski ciklus za veliko tekmovanje, pa štirikrat. Z Avstrijo se bo danes pomerila šele tretjič, za nameček še tretjič zapored na avstrijskih tleh.

Vse ostale sosede so Slovenci že gostili na sončni strani Alp, izjema so le Avstrijci. A tudi oni bodo prišli na vrsto, saj bodo jeseni (13. oktobra) v kvalifikacijah za EP 2020 gostovali v Ljubljani.

Verdeniku šlo bolje na prijateljskih tekmah

Edina selektorja Slovenije, ki sta se do danes pomerila z Avstrijo. Tomaž Kavčič je vknjižil visok poraz, Zdenko Verdenik pa je pred 22 leti presenetil severne sosede. Foto: Vid Ponikvar Zgodovina medsebojnih slovensko-avstrijskih obračunov je tako nepričakovano kratka in siromašna. Vezana je zgolj na dva datuma. Prvi je 18. marec 1997, ko sta se soseda pomerila v Linzu. Avstrijci so takrat v evropskem nogometu kotirali visoko, saj so leta 1998 nastopili na svetovnem prvenstvu v Franciji, Sloveniji pa v kvalifikacijah za omenjeno tekmovanje ni šlo prav nič po načrtih. Po osmih tekmah so jo končali zgolj z eno točko, prepričljivo na zadnjem mestu.

Selektor dr. Zdenko Verdenik se je soočal s kritikami. Ko je šlo zares, ko so tekme štele za točke, je ostal neporažen le na nepozabnem gostovanju v Splitu, ko je Primož Gliha s tremi zadetki poskrbel za veliko točko proti Hrvaški (3:3), vse ostale dvoboje pa izgubil. Na prijateljskih tekmah mu je šlo neprimerno bolje. To je potrdil tudi v Avstriji, kjer je v Linzu presenetil gostitelje in zmagal z 2:0.

Sabitzerja povezana s Slovenijo tako ali drugače

Leta 1997 sta se v Linzu pomerila eden proti drugemu, pozneje pa kot nekdanja soigralca sodelovala pri graškem Gaku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zanimivo je, da je takrat za Avstrije igral tudi Herfried Sabitzer. Nekdanji napadalec Gaka je za izbrano vrsto igral šestkrat, zadnjo tekmo pa je odigral prav leta 1997 proti Sloveniji. Dan pred srečanjem je njegov sin Marcel praznoval tretji rojstni dan. Oče mu je želel čestitati z zmago avstrijske reprezentance, a mu ni uspelo.

Ostal je praznih rok proti Sloveniji, za katero je igral tudi njegov dober prijatelj in klubski soigralec Aleš Čeh. Pozneje sta sodelovala v Gradcu tudi v trenerskih vlogah. Ljubljančan, zdajšnji pomočnik Srečka Katanca v izbrani vrsti Iraka, je kratek čas vodil graški klub, Sabitzer, ki bo jeseni srečal Abrahama, pa mu je pomagal.

Aleš Čeh je bil pred slabim desetletjem trener graškega Gaka, Sabitzer pa njegov pomočnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kariera ga je posredno povezala tudi z Matjažem Kekom. Mariborčan je igral za graški GAK do leta 1995, ravno takrat pa se je graškemu klubu pridružil Sabitzer. Danes, 24 let pozneje, bo njegov sin Marcel Kekov tekmec na kvalifikacijskem obračunu. Ni kaj, nogometni svet je majhen.

Gliha in Šiljak za odmevno zmago

Marcel Sabitzer in Kevin Kampl sta si delila že slačilnico Red Bull Salzburga. Foto: Sportida Marcel je šel torej po stopinjah očeta. Ogromen talent je pretopil v vrhunsko kariero. Pri 25 letih je tako dober, da si RB Leipzig, ki se je s pomočjo Kevina Kampla iz močne nemške bundeslige uvrstil v ligo prvakov, brez njega ne zna zamisliti udarne enajsterice. Marcel Sabitzer bo eden izmed adutov avstrijskega selektorja Franca Fode tudi danes. Lani proti Sloveniji zaradi zdravstvenih težav ni nastopil, letos pa ne bo zamudil priložnosti in se skušal maščevati Slovencem za zmago, s katero so leta 1997 spravili v slabo voljo njegovega očeta.

Takrat sta bila najbolj spoštovana avstrijska nogometaša napadalec Anton Polster ter dirigent zvezne vrste, zdajšnji selektor Izraela, Andreas Herzog, ki je v prejšnjem krogu kvalifikacij vodil Izraelce do velikega preobrat proti izbrani vrsti njegove domovine (preobrat v Haifi od 0:2 do 4:2). Čeprav so imeli Avstrijci leta 1997 na papirju močnejšo ekipo, Slovenija pa ni računala na vse najboljše legionarje, med drugimi je manjkal tudi Zlatko Zahović, so se v Linzu veselili gostje.

Najprej je v 74. minuti po podaji Amirja Karića avstrijsko mrežo zatresel Primož Gliha, deset minut pozneje pa je končni rezultat po akciji Vladimirja Kokola postavil rezervist in povratnik Ermin Šiljak. Slovenija je zmagala z 2:0, oba zadetka pa dosegla iz protinapadov. Zmaga ji je okrepila samozavest, kar je bilo vidno na naslednji tekmi, ko je v kvalifikacijah za SP 1998 gostovala v Splitu in pokvarila načrte Hrvatom (3:3). To je bila žal tudi prva in zadnja točka v kvalifikacijah za SP 1998.

Avstrija : Slovenija 0:2 (0:0) - 18. marec 1997 Strelca: Gliha 74., Šiljak 84. Za Slovenijo so v Linzu igrali: Bošković (od 89. Strajnar), Englaro, Križan, Srebrnič (od 89. Milinović), A. Čeh (od 89. Poljšak), Jermaniš, D. Gajser (od 66. Karić), Novak, Udovič (od 59. Sešlar), Gliha (od 80. Kokol), Florjančič (od 46. Šiljak).

Belec rešil Slovenijo še višjega poraza

Marko Arnautović je lani dvakrat premagal Vida Belca. Danes bo na slovenskih vratih stal Jan Oblak. Foto: Reuters Drugi slovensko-avstrijski dvoboj, ponovno odigran na severni strani Karavank, je sledil šele 21 let pozneje. Lani sta se soseda pomerila v Celovcu, spomin na stadion ob Vrbskem jezeru, kjer se bosta ekipi udarili za točke tudi danes, pa za slovensko reprezentanco ni prijeten.

To je bila prva tekma po tem, ko je selektorski stolček zapustil Srečko Katanec. Njegov donedavni pomočnik Tomaž Kavčič je dočakal velik trenutek, a ni navdušil. Slovenija je izgubila z 0:3, večji del srečanja pa jezila navijače z nič kaj spodbudno igro.

Za nameček je pred tekmo nepričakovano ostala brez Jana Oblaka, ki zaradi manjše poškodbe ni stopil med vratnici, nato pa ostal brez reprezentančnih nastopov vso leto 2018. Nadomestil ga je Vid Belec, prejel tri zadetke, a tudi z nekaterimi imenitnimi obrambami rešil Slovenijo še hujšega poraza.

Med srečanjem je večkrat zavrela kri Josipu Iličiću, edinemu Slovencu, ki je 23. marca 2018 resneje ogrozil domača vrata, a je žoga po njegovem strelu zadela okvir vrat. Belca sta premagala dolgoletni as Bayerna David Alaba in dvakratni strelec Marko Arnautović, 30-letni sin Srba in Avstrijke, ki brani barve West Hama ter je pred današnjim srečanjem zelo optimističen.

Bo Marcel Sabitzer maščeval poraz očeta?

Sabitzer in Kampl zdaj sodelujeta v Leipzigu. Če bi Slovenec, rojen v Solingenu, vztrajal v državnem dresu, bi se danes pomerila za kvalifikacijske točke. Foto: Guliver/Getty Images Od takrat se je v slovenski reprezentanci spremenilo ogromno stvari. Novo je strokovno vodstvo, med vratnicama je spet Jan Oblak, Valter Birsa in Kevin Kampl sta se poslovila od državnega dresa, med vpoklicanimi ni Nejca Skubica, Martina Milca, Rajka Rotmana in Romana Bezjaka, ki so še lani igrali v Celovcu, zaradi zdravstvenih težav pa bo Rene Krhin zvečer le navijač Slovenije. Spremembe so velike, nekaj pa jih je bilo tudi v Avstriji.

Takrat denimo ni igral Marcel Sabitzer, za katerega je bila le nekaj dni pred tekmo usodna poškodba na derbiju z Bayernom. Bo pa 25-letni zvezni igralec nared za današnji spopad, ko bo skušal Avstrijo popeljati do prvih točk v teh kvalifikacijah in se tako maščevati Sloveniji za bridko usodo, ki je na zadnji reprezentančni tekmi dočakala njegovega očeta. Ko je v Linzu nepričakovano izgubil proti Sloveniji z 0:2.

Sabitzer podobno kot Kampl spada med najboljše zvezne igralce nemškega prvenstva. Foto: Guliver/Getty Images

Danes se bo Avstrija tretjič pomerila z južnimi sosedi, tudi tokrat na svojih tleh. Bo pa to prvič, da bo avstrijsko-slovenska tekma štela za točke. Ker so jih Avstrijci v uvodnih dveh krogih zbrali manj od Slovencev, jim lahko danes v Celovcu prede trda, če ne bodo uresničili svojega cilja. To je voda na slovenski mlin ...