Lani ponižal Slovenijo, zdaj mu gori pod nogami

Pred gostovanjem nogometašev Slovenije na petkovi kvalifikacijski tekmi za EP 2020 v Celovcu (20.45) je največ oči avstrijskih ljubiteljev nogometa uprtih v Marka Arnautovića. Zvezdnik West Hama si je pred dobrim letom privoščil slovensko obrambo, jo dvakrat premagal in popeljal Avstrijo do visoke zmage (3:0). Sin Srba in Avstrijke je poln optimizma tudi tokrat.

Bilo je pred dobrim letom. Slovenija se je mudila na stadionu Wörthersee v Celovcu in vstopila v novo reprezentančno obdobje. Prvič po dolgih letih na selektorskem stolčku ni sedel Srečko Katanec. Izbrano vrsto je prvič vodil njegov donedavni pomočnik Tomaž Kavčič, a se na prijateljskem dvoboju, ki je potekal ravno med planiškim večdnevnim spektaklom v smučarskih poletih, ni proslavil.

Slovenija je proti severnim sosedom po slabi, na trenutke anemični predstavi izgubila z 0:3. Slovensko mrežo sta zatresla zvezdnika Bayerna David Alaba - vratar Vid Belec je bil nemočen po vrhunsko izvedenem prostem strelu - in Marko Arnautović.

To je nekaj povsem drugega

Naredil bo vse, da pred začetkom dvoboja dvigne motivacijo soigralcem. Foto: Sportida Avstrijec srbskih korenin, ki se dokazuje na Otoku v dresu West Hama, je dvakrat prelisičil slovensko obrambo. Takrat je bil najboljši mož na igrišču, avstrijski navijači pa od njega pričakujejo, da bo tako tudi v petek. Bo ponovno mešal Slovencem in Avstriji, ki ji gori pod nogami, pomagal, da se čim prej vključi v boj za najvišja mesta?

"Moramo osvajati točke, o tem ni nobenega dvoma, in jih tudi bomo," je po poročanju avstrijskega časnika Wiener Zeitung odločen Arnautović. Vseeno se dobro zaveda, da med omenjenima sosedskima spopadoma v Celovcu obstaja velika razlika.

"Tisto je bila prijateljska tekma, zdaj se bodo igrale kvalifikacije. To je nekaj povsem drugega. Slovenci imajo zelo dobro ekipo. Moramo biti previdni. Možnosti za ugoden rezultat imamo le, če bomo na tekmi dali od sebe sto odstotkov. V petek, ko bomo odšli na igrišče, bom dal vsem vedeti, da je to kvalifikacijska tekma. Da je vložek velik in da ni lepšega kot nastopiti na Euru. Poskrbel bom, da bo ekipa vroča, motivirana, lačna zmage. Sem velik optimist," sporoča izkušeni napadalec, ki dobro ve, kako je nastopiti na velikem tekmovanju. Leta 2016 se je z Avstrijo predstavil na Euru v Franciji.

Slovenija bogatejša za Oblaka

Lani je dvakrat premagal slovensko obrambo, v petek pričakuje povsem drugačen dvoboj. Foto: Sportida Arnautović opozarja na močno enajsterico Slovenije, zlasti na Jana Oblaka, enega najboljših vratarjev na svetu, ki se je lani s Kavčičevo četo že pripravljal na srečanje v Celovcu, a nato zaradi zdravstvenih težav ni hotel tvegati z nastopom. To bo tudi največja slovenska pridobitev glede na lansko predstavo v Avstriji.

Za primerjavo, gostitelje tako kot lani še vedno vodi selektor Franco Foda, a se mu stolček po skromnem vstopu v kvalifikacijski ciklus pošteno trese.

Avstrijska nogometna reprezentanca se dobro počuti na stadionu ob Vrbskem jezeru. Lani je v začetku junija v prijateljskem obračunu premagala Nemčijo (2:1) in nakazala, da elf morda ni v formi, ki jo zahteva tako veliko tekmovanje, kot je začetek svetovnega prvenstva. Domneve so se izkazale za upravičene, saj je nekaj tednov pozneje sledilo veliko razočaranje ob hitrem izpadu Nemčije, takratnih branilcev naslova, na SP 2018 v Rusiji.

Spoštovanja vredna selekcije nemške bundeslige, a …

Avstrija v uvodnih dveh nastopih v kvalifikacijah ni osvojila niti ene točke. Foto: Sportida Arnautović je najbolj izkušen reprezentant v vrstah Avstrije. Zbral je največ nastopov, kar 79, dosegel pa 22 zadetkov. Na lestvici nastopov mu od vpoklicanih igralcev sledijo kapetan Julian Baumgarlinger (Bayer Leverkusen), zvezdnik Bayerna David Alaba (oba 68), branilec Eintrachta iz Frankfurta Martin Hinteregger (39) ter zvezna igralca RB Leipziga Marcel Sabitzer (35) in Stefan Islanker (34).

Proti Sloveniji se bo tako predstavila kopica uglednih avstrijskih legionarjev na začasnem delu v Nemčiji. A tudi takšna Avstrija, ki ima vsaj na papirju imenitno zasedbo, v uvodnem delu kvalifikacij ni zmogla osvojiti niti ene točke.

Praznih rok je ostala proti Poljski (0:1 na Dunaju) in Izraelu (2:4 v Haifi). "Ne smemo si privoščiti napak, ki smo jih delali v Izraelu. Tam je gostiteljem uspel čudež, mi pa nismo imeli sreče. Izraelci so štirikrat streljali na naša vrata in dosegli štiri gole. Brutalno. To lahko uspe le nekaj reprezentancam, zato si Izrael zasluži spoštovanje," je poudaril 30-letni sin Srba in Avstrijke, ki ga pred začetkom poletnega prestopa povezujejo z morebitno vrnitvijo v vrste milanskega Interja. Sam o tem ne ve nič in poudarja, da ima sklenjeno pogodbo z Londončani.

Lani je bil razigran le Iličić

Josip Iličić je lani povzročal največ preglavic Avstriji. Foto: Mario Horvat/Sportida Avstrija tako v kvalifikacijah za EP 2020 za zdaj ostaja brez točk, Kekova četa pa je na drugi strani na krilih dveh remijev pri dveh, zato bi avstrijske navijače v petek povsem zadovoljila le zmaga. Pričakuje jo tudi Arnautović, a hkrati opozarja, da bo na drugi strani stala povsem drugačna Slovenija, kot je dobro leto prej.

Takrat je bil edini nevaren Slovenec na igrišču Josip Iličić. Zatresel je tudi okvir vrat. Zdaj prihaja v Celovec kot eden najbolj vročih igralcev serie A, v napadu mu bo pomagal najboljši strelec in nogometaš slovaškega prvenstva Andraž Šporar, med vratnicama pa bo že četrto sezono zapored najmanjkrat premagani vratar v španskem prvenstvu Jan Oblak.

Lani je v Celovcu za Slovenijo igral tudi Kevin Kampl, ki se je nato jeseni poslovil od državnega dresa. Foto: Mario Horvat/Sportida

Seveda pa ima selektor Matjaž Kek na razpolago še druga orožja, s katerimi namerava v petek na drugi strani Karavank pokazati sosedom, zakaj bi morali med resne kandidate za odhod na EP 2020 uvrščati tudi Slovenijo. Po petkovi tekmi ga le tri dni pozneje čaka nov preizkus, gostovanje v Rigi pri Latviji, ki jo vodi nekdanji selektor Slovenije Slaviša Stojanović.