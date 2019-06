Kek: Igrali bodo le tisti, ki so stoodstotno pripravljeni

V skupini G po dveh krogih vodi Poljska s šestimi točkami, Severna Makedonija in Izrael jih imata po štiri, Slovenija dve, Avstrija in Latvija pa sta še brez točk. "Zavedamo se, kako težka tekma je pred nami. Zavedamo se tudi položaja nas in Avstrije v skupini, ampak razmišljamo o svojih zadevah in so naša pričakovanja povezana s pozitivnim rezultatom," je na novinarski konferenci v Celovcu dejal selektor Matjaž Kek.

Ta poudarja, da so kvalifikacije še dolge in da pri tej tekmi ne gre za obračun, ki bi mu prisodili pridevnik "odločilen". "Razmišljati že zdaj v tretjem krogu, da je tekma odločilna ali ne, je malo prehitro, je pa jasno, da obe ekipi potrebujeta točke. Je pa še dolgo do konca. Domačini, ki so brez točk, so pod določenim pritiskom, a nič manjši ni na nas," je še povedal Kek, ki ne bo mogel računati na poškodovanega Reneja Krhina, vsaj v začetni enajsterici verjetno ne bo niti prav tako dolgo poškodovanega Benjamina Verbiča, "ki ni bil že dva meseca pošteno na igrišču". "Igrali bodo le stoodstotno pripravljeni," pravi Kek.

V slovenski vrsti največ upov polagajo na strelsko formo Andraža Šporarja, kreativnost Josipa Iličića pa tudi zanesljivost vratarja Jana Oblaka, ki ga čakajo obračuni z Markom Arnautovićem, Guidom Burgstallerjem, Valentinom Lazarom, Davidom Alabo in drugimi.

V slovenski vrsti največ upov polagajo na strelsko formo Andraža Šporarja. Foto: Reuters

Ob Oblaku bodo tekmo najverjetneje začeli še branilci Petar Stojanović, Miha Mevlja, Aljaž Struna in Bojan Jokić, vezisti Domen Črnigoj, Miha Zajc, Jaka Bijol in Jasmin Kurtić, za napadalne naloge pa bosta najbolj zadolžena Iličić in Šporar (ali Robert Berić).

"Avstrijci so favoriti"

"Predvsem se moramo osredotočiti na nas same in stati na igrišču tako, kot je treba. Treba je zapreti prostor, če bomo to dobro opravili, potem nevarnost ne bi smela biti prevelika," meni Oblak, ki je po lažji poškodbi ob koncu sezone zdaj že povsem nared.

Kapetan Bojan Jokić je na novinarski konferenci v Celovcu izpostavil, da so Avstrijci favoriti. "Vemo, da nas čaka težka tekma, Avstrijci so kakovostni z izjemnimi posamezniki, dobrim trenerjem, vemo, da so favoriti. Po drugi strani bo veliko slovenskih navijačev, zato imamo dodaten naboj, da pokažemo všečno igro, in da osvojimo točko ali tri," je dejal Jokić in poudaril, da lanska prijateljska tekma nima prav veliko primerjav s petkovo, da pa se bodo napadalnim Avstrijcem poskusili zoperstaviti s strnjeno igro v obrambi in nato iskali svoje priložnosti.

"Vemo, da nas čaka težka tekma," pravi slovenski kapetan Bojan Jokić. Foto: Vid Ponikvar

Avstrija je trenutno na lestvici Mednarodne nogometne zveze 34., Slovenija pa 63.

Tekmo v Celovcu, ki jo bo obiskalo tudi približno 2000 slovenskih navijačev, doslej pa so organizatorji od 30.000 prodali približno 18.000 vstopnic, bodo sodili Belorusi na čelu z Aleksejem Kulbakovom.

V ponedeljek Slovenijo čaka četrta tekma, in sicer gostovanje v Rigi pri Latviji Slaviše Stojanovića.

