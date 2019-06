Avstrijski selektor: Tekma s Slovenijo bo imela značaj finala

Petkova kvalifikacijska tekma med Avstrijo in Slovenijo na stadionu ob Vrbskem jezeru v Celovcu bo seveda pomembna za obe ekipi, a morda za odtenek bolj za avstrijsko. Igra doma, poleg tega je po prvih dveh krogih še brez točke in si še enega poraza pravzaprav ne sme privoščiti.

Zahtevnega položaja pred petkovo tekmo v Celovcu se dobro zaveda tudi selektor Avstrije Franco Foda. "Vsi vemo, za kaj gre. Tekma ima značaj finala, oboji bomo imeli velike vložke," pravi selektor rdeče-belo-rdečih in dodaja, da bržčas povsem zadovoljni najbrž niso niti slovenski sosedje, čeprav imajo po dveh tekmah dve točki več.

V Avstriji bi lahko še en poraz pomenil ne le resne krize na reprezentančni ravni, ampak bi lahko posledice občutil tudi Foda sam. Njegov selektorski stolček bi se namreč po morebitnem tretjem porazu lahko precej zamajal. "S takšnimi scenariji se v svoji trenerski karieri nikoli nisem ukvarjal. Vedno je v ospredju moje delo in prepričan sem, da bo tako tudi jutri. Skupaj lahko pripravimo dobro tekmo, skupaj z igralci bomo dali vse od sebe," je o tej temi na današnji novinarski konferenci avstrijske izbrane vrste pred petkovo tekmo dejal Nemec na avstrijski klopi.

V zadnjih dneh je na treningih videl veliko dobrega, je dejal Foda: "Moštvo na treningih dela zelo dobro, fantje so zbrani in osredotočeni na nalogo. Vsak posameznik je zelo pozitiven, vsi so zelo motivirani. Vsak igralec je imel na pripravah tudi svoj načrt dela, kot sem videl v zadnjih dneh, so ga vsi tudi izpolnili." Uspeha na tekmi čez dobrih 24 ur pa seveda ne more zagotavljati: "Odločilno bo, kako se bomo predstavili na terenu."

Slovenija in Avstrija se bosta srečali v petek. Foto: Mario Horvat/Sportida

Foda izdal recept za uspeh proti Sloveniji

Čeprav je na papirju po položaju na lestvici Fife status favorita v rokah domačih (Avstrija je trenutno 34., Slovenija pa 63.), pa Foda opozarja, da uspeh samo zaradi tega podatka ni samoumeven. "Moramo narekovati ritem, biti dinamični v napadu in trdni v obrambi. Poleg tega pa moramo biti samozavestni in vajeti igre prevzeti v svoje roke," je recept za uspeh proti Sloveniji našel Foda.

O tekmecih je bil v napovedih spoštljiv. "V napadu imajo kakovost, tu so Iličić, Verbič in Šporar, imajo tudi dobro obrambo in so dobri pri prehodih. A najbolj pomembno bo, kako bomo delovali mi." Izid 3:0 za Avstrijo na zadnji prijateljski tekmi lanskega marca, ki sta jo ekipi prav tako igrali v Celovcu, pa po mnenju Fode ne pomeni nič: "Slovenija ima nove igralce, novega selektorja in drugačen sistem igre."

Medije je pred tekmo s Slovenci zanimalo tudi, kakšna so po dveh porazih razmerja v moštvu oziroma ali se v ekipi na novo vzpostavlja hierarhija. "Po nekaterih upokojitvah se je moštvo seveda spremenilo. Za novo vzpostavljanje razmerij v ekipi pa potrebujemo čas. A razprave na to temo me ne zanimajo. V osnovi gre vendarle za isto ekipo kot lani, ko smo videli, kdo so vodje na igrišču. Poleg tega pa morajo vsi znati prevzeti odgovornost. Izkušenih nogometašev za to pa imamo dovolj."

Preberite še: