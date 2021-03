Nimajo ravno Lewandowskega ali Haalanda, a izstopajo trije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić bo nocoj proti Sloveniji pogrešal poškodovana Anteja Rebića in Bruna Petkovića, a v Stožicah bo vseeno razpolagal z izjemno močno postavo. V Ljubljano je pripeljal šest močno napadalno usmerjenih nogometašev, ki bodo skušali nocoj ob 20.45 napolniti mrežo slovenskega čuvaja mreže Jana Oblaka.

Hrvati, za katerimi je slaba lanska sezona – v ligi narodov so v skupini s Portugalsko, Francijo in Švedsko zmagali le enkrat in petkrat izgubili –, sicer v napadu nimajo napadalca Roberta Lewandowskega (42 zadetkov), ki v tej sezoni zabija na vsakih 72 minut, ali Erlinga Haalanda (33 zadetkov), ki zatrese mrežo nasprotnika vsake 80 minut, a od šesterice napadalcev izstopata dva, ki sta v odlični formi. Najbolj vroč je član Hoffenheima Andrej Kramarić, ki je v tej sezoni za nemško ekipo na 27 tekmah dosegel 19 zadetkov. Mrežo nasprotnika zatrese vsakih 113 minut, v povprečju torej dosega skoraj enega na tekmo, kar je izjemen podatek.

Andrej Kramarić blesti v nemški bundesligi. Foto: Reuters

V solze je spravil Mourinha, bo tudi Keka?

Drugi v vrsti je nekdanji član Celja Mislav Oršić, ki je pred dnevi v ligi Europa s hat-tricom z Dinamom izločil bogati Tottenham in v solze spravil tudi velikega Jose Mourinha. Portugalec je bil tako šokiran, da se je po tekmi opravičil navijačem, odšel pa je tudi v slačilnico Zagrebčanov in jim zaploskal. Napadalec Dinama je v tej sezoni odigral 36 tekem in dosegel 19 zadetkov. Zadetek dosega na vsakih 150 minut igre.

Šov Oršića proti Tottenhamu:

Še boljšo statistiko od Oršića dosega debitant v reprezentanci in član Gorice Kristjan Lovrić. 25-letni krilni napadalec je v tej sezoni za Gorico, ki v hrvaškem prvenstvu zaseda visoko tretje mesto, na 24 tekmah zabil kar 16 zadetkov, kar v povprečju pomeni zadetek na vsakih 118 minut. Sliši se fantastično, a ne gre verjeti, da ga bo selektor Dalić že v Stožicah poslal v ogenj. Vsaj ne od prve minute.

Odličen tudi Vlašić

Preostali trije člani hrvaškega napada so bolj zadržani. Ante Budimir je za špansko Osasuno dosegel šest zadetkov, Josip Brekalo (Wolfsburg) in Ivan Perišić (Inter) pa za svoji ekipi po tri. V odlični formi je tudi vezist Nikola Vlašić, nekdanji član Hajduka in Evertona, ki svojo drugo pomlad doživlja pri moskovskem CSKA.

Nikola Vlašić se v Angliji ni znašel, povsem drugače pa je v Rusiji. Foto: Getty Images

Nogometaš sredine se je v tej sezoni podpisal pod 11 zadetkov, kar je daleč največ med vsemi člani hrvaške vezne linije. V tem pogledu se pred njim "skrijejo" tudi Luka Modrić, Mateo Kovačić, član Chelseaja v tej sezoni sploh še ni zadel, in Marcelo Brozović, a za nogometaše sredine doseganje zadetkov zagotovo ni v prvem planu.

Forma hrvaških napadalcev, ki so prišli v Stožice:

Ime Število tekem Število zadetkov Minute za zadetek Ivan Perišić (Inter) 35 3 655 Andrej Kramarić (1899 Hoffenheim) 27 19 113 Josip Brekalo (Wolfsburg) 26 3 543 Mislav Oršić (Dinamo Zagreb) 36 19 150 Ante Budimir (Osasuna) 23 6 174 Kristjan Lovrić (Gorica) 24 16 118

Preberite še: