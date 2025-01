Ostre kritike Hrvata, še kako hvaležnega Keku, šokirale Nemčijo

Hrvaški napadalec Andrej Kramarić si je pri Hoffenheimu priigral status klubske ikone. Nemškemu klubu se je pridružil leta 2016 in od takrat ni zamenjal klubskega okolja. V dresu Hoffenheima je odigral 308 tekem, dosegel 134 zadetkov in prispeval 58 asistenc, s tem pa postal najboljši strelec vseh časov. Njegova beseda velja ogromno v slačilnici, nemško javnost pa je presenetilo, da je po visokem porazu v Münchnu (0:5) spregovoril tako neposredno in iz srca.

Hoffenheim je na lestvici na nevarnem 16. mestu, ki pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek. Foto: Reuters "Ne želim govoriti o tekmi, saj mi je bilo jasno, kaj se bo zgodilo. Ta tekma ponazarja celotno sezono. Ta sezona je, če sem lahko iskren, eno veliko sra.... To so še mile besede. Če bi rekel resnico, tisto, kar resnično mislim o klubu, bi verjetno prejel najvišjo kazen v zgodovini bundeslige. A obstaja razlog za mojo jezo. Jezen sem na klub zaradi vsega, kar je naredil v zadnjih mesecih. Vložili smo ogromno denarja za prazen nič. Zato nočem govoriti o današnji tekmi, saj nam zdaj grozi, da bomo izpadli. Imamo dobre nogometaše, a nam ne gre. Še vedno sem blag, a bi lahko v prihodnje postal bolj oster. Hvala navijačem, ki nas več čas podpirajo. Vedo, kaj se dogaja," je pohvalil privržence Hoffenheima, ki stojijo klubu ob strani tudi v težkih trenutkih, ko na lestvici zaseda skromno 16. mesto.

"Prvič v karieri se tako počutim. V klubu imamo veliko sra... Če ne bo tega nihče spremenil, bom to storil sam, saj nam grozi izpad. Če bom začel govoriti, me bodo vsi poslušali," je še dejal 33-letni Hrvat pred mikrofonom ESPN.

⚠️Here is Hoffenheim’s Andrej Kramaric and his interview with us on @ESPNFC after their 5-0 defeat at Bayern.



“This is one big shit season”



“If I want to say the things on my mind about the club, I will probably get the biggest fine in the history of the Bundesliga.” pic.twitter.com/QrYyjWCkbv