Bayern in PSG za veliki finale: drugi polčas dvoboja, ki je osupnil Evropo

Pred osmimi dnevi sta PSG in Bayern München nogometno Evropo pustila brez besed. Ko si je slednja vendarle opomogla in začela zbirati prve vtise po videnem spektaklu, je bolj ali manj v en glas ugotavljala, da je prva tekma v Parizu postregla z eno najboljših predstav v zgodovini tega tekmovanja. Pričakovanja pred povratnim obračunom v bavarski prestolnici so upravičeno visoka, na mizi pa je ogromno. Zmagovalec bo avtomatično postal favorit velikega finala lige prvakov, v katerem na nasprotnika čaka londonski Arsenal.

Da bi utegnil pariško-münchenski dvoboj poskrbeti za finale pred finalom, se je napovedovalo že pred nepozabnim večerom v francoski prestolnici. Kar sta na zelenici Parka princev uprizorila PSG in Bayern, je preseglo tudi najbolj optimistične napovedi. O uri in pol nogometne naslade, v kateri so zaradi dramatičnih preobratov še najmanj uživali navijači obeh vpletenih ekip, se bo govorilo še dolgo časa.

Začelo se je z uspešno izvedeno enajstmetrovko Harryja Kana v 17. minuti srečanja, končalo pa z mojstrovino Luisa Diaza v 68. minuti, ko je padel še zadnji zadetek na tekmi. Vmes se je mreža za hrbtom Manuela Neuerja zatresla kar petkrat, še dvakrat je žogo iz svoje pobiral tudi Matvej Safonov. Ob skupno devetih prejetih zadetkih sta bila oba vratarja med najslabše ocenjenimi na igrišču, a bi si težko karkoli očitala. Takšnega razkošja napadalnega talenta v eni sami tekmi nismo videli že zelo dolgo.

Kaj torej pričakovati od nocojšnjega povratnega obračuna? Računati na ponovitev pariške poplave zadetkov bi bilo znova optimistično, a si je prav tako povsem mogoče zamisliti scenarij, po katerem bi četi Vincenta Kompanyja in Luisa Enriqueja še enkrat presegli še tako visoka pričakovanja.

Poškodovanega Achrafa Hakimija bo po vsej verjetnosti nadomestil Warren Zaïre-Emery. Bayern novih težav s poškodbami nima, sezono je sicer že zaključil Serge Gnabry, pod vprašajem ostaja Lennart Karl. Foto: Reuters

Čeprav mora Bayern nadoknaditi minimalen zaostanek, je münchenski stroj na stavnicah v vlogi rahlega favorita. Bavarci so na Allianz Areni stroj, ki redko razočara svoje navijače; na 23 tekmah v letošnji sezoni so vknjižili kar 20 zmag. V ligi prvakov so na zadnjih 29 domačih tekmah utrpeli en sam poraz!

Po drugi strani je PSG, ki bo danes pogrešal poškodovanega Achrafa Hakimija, ravno na münchenski zelenici pred slabim letom dni spisal klubsko zgodovino in v velikem finalu s 5:0 odpihnil milanski Inter.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):

