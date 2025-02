Ancelotti priznava: To je nočna mora

Če se bo ponovila zgodovina, bo v tej sezoni osvojil ligo prvakov zmagovalec obračuna med Manchester Cityjem in madridskim Realom. Velikana iz Anglije in Španije se bosta v izločilnem delu lige prvakov udarila že četrto sezono zapored. Še vselej pa je tisti, ki je bil boljši, nato postal tudi prvak. Zgodovinski dan za Uefo – v najmočnejšem tekmovanju na svetu se bodo prvič igrale kvalifikacijske tekme za osmino finala – se bo začel v Franciji (Brest – PSG), nato pa se bo dogajanje poleg Manchestra preselilo še v Italijo (Juventus – PSV) in na Portugalsko (Sporting – Borussia Dortmund). Povratne tekme bodo prihodnji teden.

Derbi večera bo potekal na Etihadu, kjer bo poskušal Manchester City izkoristiti velike težave madridskega Reala, ki zaradi poškodb pogreša udarno obrambno postavo. Pri Cityju je še vedno odsoten zadnji dobitnik zlate žoge Rodri, ki pa ga je angleški prvak prijavil za spomladanske nastope v Evropi. Verjame, da bi se lahko Španec vrnil še pred koncem sezone, a se tudi poraja vprašanje, ali bo Man City takrat sploh še v igri za evropsko krono.

Vinicius jr. in Federico Valverde sta na ponedeljkovem treningu občutila mrzlo angleško zimo. Foto: Reuters

Če se bo nadaljeval trend iz prejšnjih sezon, sta letos v igri za evropski naslov le dva kluba. Le City in Real. V izločilnem delu se bosta namreč pomerila že četrtič zapored, pred tem pa je še vsakič zmagovalcu tega obračuna uspelo priti do konca. Realu v sezonah 2021/22 in 2023/24, Cityju pa 2022/23, ko je tudi osvojil svoj prvi in do danes edini naslov evropskega prvaka. Če bi se nadaljeval niz, bi lahko torej postal "znan" letošnji zmagovalec lige prvakov že prihodnjo sredo, ko se bosta Real in City pomerila še na povratni tekmi v Madridu.

Guardiola: Vem, česa je ta ekipa zmožna

Lani je Real po izvajanju 11-metrovk izločil Manchester City. Luka Modrić je napredoval, Erling Haaland in Joško Gvardiol pa izpadla. Foto: Guliverimage Bele baletnike čaka zahtevno delo. Trener Carlo Ancelotti priznava, da doživlja dvoboj kot nočno moro, saj zelo spoštuje stanovskega kolega Josepa Guardiolo. Čeprav Katalonec v tej sezoni s Cityjem ni tako prepričljiv, ga še vedno doživlja kot najboljšega stratega na svetu. "Ima ideje, ki ti dajejo misliti," pojasnjuje Italijan. "City ima eno najboljših ekip v Evropi, pa tudi najboljšega trenerja, zato nas čaka še kako zahtevna tekma. In to ne glede na to, v kakšni formi sta ekipi," zelo spoštuje City kljub njegovi rezultatski krizi v angleškem prvenstvu in ligi prvakov, kjer je v ligaškem delu osvojil šele 22. mesto.

"Vem, česa je ta ekipa zmožna. Premore nekaj posebnega. Upam, da bomo to tudi pokazali proti Realu. Zelo verjamem v te igralce, ki so nam omogočili izjemno desetletje, polno lovorik in predstav na visoki ravni," pred srečanjem sporoča Josep Guardiola. Liga prvakov poleg pokala FA ostaja njegova največja priložnost, da sezone ne konča brez lovorike.

Brest ni premagal PSG že 40 let

Khvicha Kvaratskhelia bo danes debitiral v Evropi za PSG. Tako je pred desetimi dnevi nastopil proti Brestu. Takrat se je tekma igrala v Brestu, danes pa se bo v Guingampu. Foto: Reuters Danes bo himna lige prvakov najprej zadonela v Guingampu, kjer igra evropske tekme Brest. Francoski klub ni premagal PSG že 40 let, vse od januarja 1985. Parižani so v izjemni formi, na zadnjih tekmah so tudi zelo učinkoviti, zlasti Ousmane Dembele, ki je na zadnjih treh srečanjih dosegel kar osem zadetkov. Prvič bo v Evropi za PSG zaigral donedavni zvezdnik Napolija Khvicha Kvaratskhelia. PSG je pred poldrugim tednom v francoskem prvenstvu odpravil Brest s prepričljivim rezultatom 5:2.

V Torinu se bosta pomerila nekdanja evropska prvaka Juventus in PSV Eindhoven, za katerega lahko v izločilnem delu lige prvakov nastopa tudi hrvaški veteran Ivan Perišić. Pri stari dami je Francoz Randal Kolo Muani prevzel vlogo prvega napadalca, tako da Srb Dušan Vlahović dobiva vse manj priložnosti, po koncu sezone pa bi lahko zapustil klub.

Niko Kovač je na rumeno-črnem stolčku debitiral konec prejšnjega tedna, a doma izgubil s Stuttgartom (1:2). Foto: Reuters

Na Portugalskem se bosta spopadla Sporting Lizbona in Borussia Dortmund. Pri gostiteljih je poln motivacije najboljši strelec Šved Viktor Györekes, rumeno-črne pa bo prvič v Evropi vodil nov trener Niko Kovač. Hrvat je v bundesligi debitiral z bolečim domačim porazom proti Stuttgartu (1:2), po katerem so lanski finalisti lige prvakov padli na 11. mesto. Na stadionu Jose Alvarade pričakujejo boljši rezultat.

V sredo bodo odigrane še prve tekme play-offa za osmino finala v Bruggeju (Club Brugge – Atalanta), Monaku (Monaco – Benfica), Glasgowu (Celtic – Bayern) in Rotterdamu (Feyenoord – Milan). Povratna srečanja bodo prihodnji teden.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

Liga prvakov, play-off za osmino finala (prve tekme):

Torek, 11. februar:

Sreda, 12. februar:

Lestvica ligaškega dela: