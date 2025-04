Aston Villa nadigrala Newcastle, Manchester City zmagal v Liverpoolu

A v taboru Arsenala, ki se je v sredo zavihtel v polfinale lige prvakov, ne bodo obupali do zadnjega. Strateg topničarjev Mikel Arteta je že večkrat poudaril, da bodo upali na preobrat vse do trenutka, ko bo to še matematično mogoče.

Liverpool bi se z morebitnim 20. naslov angleškega prvaka, sicer drugim od nastanka premier lige, na vrhu po številu lovorik izenačil z Manchester Unitedom, ki je prav tako 20-krat postal angleški prvak, nazadnje v sezoni 2012/13. Liverpool je nazadnje na vrhu Anglije stal v koronski sezoni 2019/20. Na tretjem mestu je Arsenal s trinajstimi naslovi. Zadnje štiri naslove v premier ligi je pobral Manchester City, skupno pa šest od zadnjih sedmih sezon.

City do zmage v zaključku srečanja

Nogometaši Manchester Cityja so v 33. krogu angleške lige prišli do pomembne zmage v boju za uvrstitev v ligo prvakov. Na gostovanju proti Evertonu z igro niso navdušili, so se pa rešili v zaključku tekme, ko so dosegli oba gola.

Končni rezultat na dvoboju med Evertonom in Manchester Cityjem (0:2) je v sodnikovem podaljšku postavil Hrvat Mateo Kovačić. Foto: Reuters

Na drugi zaporedni tekmi se je med strelce vpisal Nico O'Reilly, natančen je bil v 84. minuti, ko se je pred golom znašel na pravem mestu po podaji Matheusa Nunesa, osem minut pozneje je končni izid postavil Mateo Kovačić.

Pred končnico, v kateri so moštvo Pepa Guardiole rešile menjave, je bil Everton nevarnejši, v prvem polčasu je James Tarkowski zadel tudi okvir vrat, v drugem pa so domači zapravili kar nekaj priložnosti.

Brentford je doma s 4:2 premagal Brighton, dva gola je dosegel Bryan Mbeumo, Crystal Palace in Bournemouth sta se razšla brez golov, zadnjeuvrščeni Southampton pa je v zadnjih trenutkih gostovanja pri West Hamu prišel do neodločenega izida 1:1.

