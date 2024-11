Neugodno, Benjamin Šeško se je znašel v hudi godlji

Ligaški del lige prvakov se je prevesil v drugo polovico. Danes bo odigranih devet srečanj petega kroga, na katerem bo na delu kar nekaj slovenskih legionarjev. Najtežje delo čaka Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki z Leipzigom v tej sezoni doživljata evropske neuspehe, zvečer pa bosta gostovala pri neugodnem Interju. Jan Oblak bo z Atleticom skušal upravičiti vlogo favorita pri praški Sparti, Kenan Bajrić pa z zadnjeuvrščenim Slovanom v Bratislavi presenetiti AC Milan. Derbi večera se obeta med Bayernom in PSG, zvezdnik Barcelone Robert Lewandowski pa bo skušal proti Brestu doseči jubilejni stoti zadetek v ligi prvakov!

Kenan Bajrić in soigralci so v zadnjem evropskem nastopa doma izgubili proti zagrebškemu Dinamu kar z 1:4. Foto: Guliverimage Himna lige prvakov bo malce pred 18.45 najprej družno odmevala na tleh nekdanje Češkoslovaške. Slovaški prvak Slovan bo v Bratislavi gostil AC Milan, češki prvak Sparta pa v Pragi Atletico. Če bi kateri izmed gostiteljev ostal neporažen, bi bilo to veliko presenečenje. To velja zlasti za serijskega slovaškega prvaka, ki je na skupni lestvici lige prvakov na zadnjem mestu.

Slovan je brez točk, prejel je že 15 zadetkov, več od njega jih je v ligi prvakov dobila le Crvena zvezda, za katero nastopata slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić (16) in ju v sredo čaka domača tekma s Stuttgartom. Težavo manj za obrambo Slovana, pri kateri ima pomembno vlogo slovenski branilec Kenan Bajrić, predstavlja odsotnost kaznovanega Španca Alvara Morate v napadu Milana. Rdeče-črni so v zadnjem evropskem nastopu navdušili, v četrtem krogu so v Madridu nadigrali Real s 3:1.

Atletico Madrid je pred tremi tedni na Parku princev spravil v slabo voljo PSG. Foto: Reuters

Atletico, ki je pod vodstvom Diega Simeoneja nanizal pet zmag, želi nadaljevati niz na Češkem. Po "srečni" zmagi v Parizu, kjer je v zadnjih sekundah šokiral veliko boljši in nevarnejši PSG, pri zmagi pa je imel s kar osmimi obrambami pomembne prste vmes tudi Jan Oblak, želi španski velikan premagati še Sparto in se povzpeti na lestvici, kjer je v tem trenutku pri repu najboljših 24 ekip.

Šeško proti jekleni obrambi Interja

Inter je pod vodstvom Simoneja Inzaghija zbral kar 10 točk več od Leipziga. Foto: Reuters Zelo težko delo čaka RB Leipzig, ki lovi enega zadnjih vlakov, da bi se rešil iz nehvaležnega položaja in prebil med 24 najboljših klubov, ki bodo napredovali v izločilni del. Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta v tej evropski sezoni nanizala štiri poraze. Rdeči biki so tako šele na 32. mestu. To je velik udarec zlasti za 21-letnega dragulja slovenskega nogometa, ki je dosegel tri od štirih zadetkov Leipziga v ligi prvakov, a mu grozi, da spomladi sploh ne bo zaigral v Evropi.

Leipzig se je znašel v hudi godlji, danes pa ga čaka vse prej kot lahko opravilo, saj bo gostoval na San Siru pri močnem Interju, ki blesti v serie A in je v zadnjem krogu v gosteh na krilih dvakratnega strelca Marcusa Thurama odpihnil Verono s 5:0. Obramba črno-modrih je izjemna, v ligi prvakov sploh še ni bila premagana. Tako bo imel Šeško opravka s tekmecem, ki sploh še ni prejel zadetka, na zadnjih 11 domačih tekmah v ligi prvakov pa je ostal vselej nepremagan in kar devetkrat ohranil mrežo nedotaknjeno.

Leipzig ima sicer v Evropi imeniten učinek, ko gre za gostovanja v Italiji. V preteklosti je dobil obe tekmi, v gosteh je premagal tako Atalanto kot tudi Napoli. Foto: Guliverimage

Samozavest Leipziga je dodatno načel še nevsakdanji poraz v soboto pri Hoffenheimu (3:4), na tekmi, kjer so rdeči biki kar trikrat vodili, a nato ostali brez točk.

Trener Marco Rose doživlja kritike, saj Šeška vse večkrat postavlja bližje zvezni vrsti kot napadu, na San Siru pa bo nemški strateg pogrešal kar nekaj igralcev (Poulsen, Bitshiabu, Klostermann, Raum in Schlager). Verjetno bodo od prve minute za goste začeli Gulacsi, Geertruida, Orban, Castello, Henrichs, Baumgartner, Vermeeren, Haidara, Nusa, Openda in Šeško, izkušeni Kampl pa bo čakal na priložnost za nastop na klopi.

Najboljši strelci lige prvakov: 5 – Gyökeres (Sporting), Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona), Raphinha (Barcelona)

4 – David (Lille), Vinicius Junior (Real)

3 – Adeyemi (Borussia), Akturkoglu (Benfica), Diaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Haaland (Man City), Kulenović (Dinamo Zagreb), Milambo (Feyenoord), Reindjers (AC Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Vlahović (Juventus), Wirtz (Bayer)

Lewandowski trka na vrata kluba 100

Robert Lewandowski je pred velikim mejnikom v ligi prvakov. Foto: Guliverimage Barcelono čaka zahteven izziv. V tej sezoni je edini poraz v ligi prvakov doživela proti predstavniku Francije (Monaco), zdaj pa prihaja v Katalonijo Brest, pozitivno presenečenje tekmovanja, ki je v štirih krogih zbral že 10 točk.

Barcelona bo zaradi zdravstvenih težav pogrešala številne igralce, med njimi tudi mladega asa Lamineja Yamala, ki ima težave z gležnjem. Manjkali bodo tudi Araujo, Bernal, Christensen, Fati, Ferran Torres, Garcia in Balde, a ima trener Hansi Flick vseeno na voljo dovolj kakovostnih menjav, tako da bi se lahko proti Brestu predstavil z močno enajsterico Peña; Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin; Casado, Pedri; Fermin, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Nastop Poljaka Roberta Lewandowskega, najboljšega strelca la lige, bo deležen posebne pozornosti. Do zdaj je v ligi prvakov v dresu Borussie Dortmund, Bayerna in Barcelone dosegel 99 zadetkov, danes pa lahko postane šele tretji v zgodovini, ki bi prebil magično mejo stotih golov. To je za zdaj uspelo le rekorderju tekmovanja Cristianu Ronaldu (140) in Lionelu Messiju (129), ki že nekaj let ne nastopata več v Evropi.

Bavarci doma niso izgubili že 11 let

Derbi večera bo v Münchnu. Bayern bo gostil PSG. Bavarci so na lestvici šele na 17. mestu, Parižanom pa gre še slabše. Čeprav ne igrajo slabo, imajo težave z učinkovitostjo v napadu, po zadnjem bolečem domačem porazu z Atleticom (1:2) pa so padli na zelo kritično 25. mesto, ki sploh ne zagotavlja napredovanja.

Bayernu gre odlično v nemški bundesligi, kjer si je ustvaril veliko prednost pred zasledovalci. Foto: Reuters

Prvi strelec Bayerna Harry Kane je v odlični formi, italijanskega vratarja Gianluigija Donnarummo na Allianz Areni čaka težko delo. Bayern je v ligi prvakov na domačih tekmah skupinskega oziroma ligaškega dela nepremagan že 11 let. Nazadnje je doživel poraz decembra 2013 proti Manchester Cityju (2:3), nato pa ostal nepremagan na 32 tekmah. Na kar 30 izmed teh je tudi zmagal.

Konec črnega niza Cityja?

Šved Viktor Gyökeres je najboljši strelec lige prvakov, na prvem mestu pa se je znašel tudi na lestvici strelcev v ligi narodov. Foto: Reuters Pester večer lige prvakov ponuja zelo zanimiv obračun tudi na Etihadu. Manchester City se nahaja v zgodovinski krizi. V vseh tekmovanjih je nanizal kar pet porazov, kar Josep Guardiola v svoji trenerski karieri ne pomni. V ligi prvakov je nazadnje doživel polom v Lizboni, ko je proti Sportingu izgubil kar z 1:4. Priložnost za konec neverjetnega črnega niza se mu obeta danes, ko bo v Evropi gostil Feyenoord.

Sporting bo prvič v ligi prvakov vodil nov trener. Joao Pereira je na vročem stolčku nasledil Rubena Amorima, ki je postal nov strateg Manchester Uniteda. Zeleno-beli so v zadnjem evropskem nastopu s 4:1 presenetili Man City, zdaj bodo gostili še enega angleškega velikana. Prihaja Arsenal, ki se je v preteklosti podobno kot za Benjamina Šeška, tako je bilo vsaj soditi po poročanju otoških medijev, zanimal tudi za Viktorja Gyökeresa, razigranega švedskega napadalca madžarskih korenin, ki je mrežo Cityja zatresel kar trikrat.

Na lestvici sicer vodi Liverpool, ki je edini zbral maksimalnih 12 točk, v sredo pa ga čaka veliki spopad, saj na Anfield prihaja branile naslova Real Madrid. Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem bo gostila Stuttgart, graški Sturm pa bo s Tomijem Horvatom in brez poškodovanega Jona Gorenca Stankovića v Celovcu pričakal Girono.

