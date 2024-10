Kakšna usoda! Barcelono sta ponižala z 8:2, zdaj želita skalp Bayerna.

Po pestrem torku, ki ga je najbolj zaznamoval atomski preobrat madridskega Reala (od 0:2 do 5:2), bodo ljubitelji nogometa tudi danes prišli na račun na devetih tekmah tretjega kroga ligaškega dela lige prvakov. Derbi večera se obeta med Barcelono in Bayernom, Jan Oblak bo z Atleticom gostil Lille, Benjamin Šeško in Kevin Kampl pa bosta z Leipzigom lovila prve letošnje evropske točke proti močnemu Liverpoolu. Današnji spored v ligi prvakov se začenja ob 18.45 v Bergamu in Brestu.

Liga prvakov, ligaški del (3. krog):

Sreda, 23. oktober:

Pred dnevi je mrežo Celtica v škotskem prvenstvu zatresel tudi nekdanji napadalec Radomljanov Ester Sokler. Foto: Guliverimage Danes bo himna lige prvakov najprej odmevala v Bergamu in Brestu. Atalanta, zadnji prvak evropske lige in nekdanji delodajalec Josipa Iličića, bo skušal upravičiti vlogo favorita proti Celticu. Škotski prvak je na zadnji evropski tekmi prejel kar sedem zadetkov (1:7 v Dortmundu), konec prejšnjega tedna pa v domačem prvenstvu presenetljivo na Celtic Parku remiziral z Aberdeenom (2:2), pri čemer je njegovo mrežo zatresel tudi slovenski napadalec Ester Sokler.

V Franciji se bosta v sosedskem obračunu spopadla Brest in Bayer Leverkusen, ki sta v uvodnih dveh krogih lige prvakov osvojila maksimalnih šest točk. Za koga bo zvečer konec sanjskega niza? Brest je v tej sezoni premagal oba najboljša avstrijska kluba (Sturm in Salzburg), nemški prvak pa je spravil v slabo voljo Feyenoord in Milan. Trener Bayerja Xabi Alonso bo sicer v naslednjem krogu gostoval pri Liverpoolu na Anfieldu, kjer se obeta še kako čustven večer, saj je Španec pred leti navduševal v zvezni vrsti rdečih.

Leipzig po prve točke, Oblak po drugo zmago

Benjamin Šeško je v tej evropski sezoni dosegel že tri zadetke. Foto: Guliverimage Večer v ligi prvakov prinaša številne poslastice. Ena izmed njih bo potekala v Leipzigu, tudi po zaslugi slovenskega dragulja Benjamina Šeška, ki je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že tri zadetke. Je edini strelec Leipziga v ligaškem delu lige prvakov, za zdaj pa je njegov klub v Evropi še brez točk. Rdeči biki so najprej izgubili proti Oblakovemu Atleticu (1:2), nato pa še proti Juventusu (2:3).

Zdaj jih čaka nov zahteven tekmec, šestkratni evropski prvak Liverpool, v napadu pa naj bi od prve minute znova sodelovala Belgijec Lois Openda in Šeško. Mladi Posavec je pred dvema letoma že zagodel Liverpoolu, takrat še v dresu Salzburga (1:0), tokrat pa bo imel opravka z zelo neugodno obrambno vrsto. Nizozemec Arne Slot odlično vodi angleškega velikana, dobil je deset od 11 tekem. Za dvoboj bo kandidiral tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Jan Oblak bo skušal danes z Atleticom upravičiti vlogo favorita proti Lillu. Foto: Guliverimage

Atletico bo zvečer pričakal Lille. Evropski znanci Olimpije iz leta 2023 so letos kot edini premagali madridski Real, Atleti pa so si v zadnjem krogu lige prvakov dovolili nezaslišano sramoto v Lizboni, ko so brez strela v okvir vrat izgubili proti Benfici kar z 0:4. Jan Oblak že dolgo ni prejel tako veliko zadetkov. Škofjeločan je po dvoboju poudaril, kako je bila to najslabša tekma sezone. Lille, nekdanji delodajalec Milenka Ačimovića, ima tako priložnost, da po belih baletnikih pokvari načrte v Evropi še drugemu madridskemu velikanu.

Najboljši strelci lige prvakov: 4 – Kane (Bayern)

3 – Adeyemi (Borussia), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Vinicius Junior (Real)

Jo bosta Flick in Lewandowski zagodla Bayernu?

Tako je bilo leta 2020 na Portugalskem. Foto: Guliverimage Derbi večera se obeta na Olimpijskem stadionu na Montjuicu. Barcelona bo pričakala Bayern München, pravico pa bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Navijači katalonskega velikana niso bili zadovoljni z njegovim sojenjem na dvoboju z milanskim Interjem v sezoni 2022/23.

Na današnjem dvoboju bo največ oči uprtih v trenerja in prvega strelca Barcelone. To sta Nemec Hansi Flick in Poljak Robert Lewandowski, ki ju čaka dvoboj proti nekdanjemu klubu, s katerim sta osvojila ogromno lovorik, leta 2020 pa postala tudi evropska prvaka. Takrat so Bavarci na poti do naslova izločili tudi Barcelono. Lionela Messija in druščino so pod vodstvom Flicka na Portugalskem nadigrali z neverjetnimi 8:2, Lewandowski pa je prispeval gol in podajo.

Vincent Kompany se je odlično znašel v trenerski vlogi pri Bayernu. Foto: Reuters

Bayern je v tej sezoni odpravil zagrebški Dinamo celo z 9:2, a tudi izgubil na Otoku. Nepremagljiva pravljica Bayerna pod vodstvom Vincenta Kompanyja se je končala na Villa Parku v Birminghamu (0:1). S tem se je prekinil rekordni niz 41 zaporednih tekem skupinskega oziroma ligaškega dela v ligi prvakov brez poraza. Katalonce čaka kaj kmalu še en spektakel, v soboto bo plenil pozornost el clasico z Realom. Zato navijače Barcelone še kako veseli novica, da je čudežni mladenič Lamine Yamal spet pripravljen za igro.

City lahko popravi rekord Uniteda

Josep Guardiola z Manchester Cityjem že dolgo ni izgubil v rednem delu srečanja v ligi prvakov. Foto: Reuters Praška Sparta, edini udeleženec lige prvakov, ki se je v glavno tekmovanje prebil prek kvalifikacij in je več kot konkurenčen evropski eliti, saj se lahko po dveh krogih pohvali s štirimi točkami, se bo udaril z Manchester Cityjem. Danski trener Hans Friis je tako Sparto popeljal do enakega števila točk kot njegov stanovski kolega, Katalonec Josep Guardiola. City lahko danes postavi nov angleški rekord, saj je (po rednem delu oziroma podaljšku) nepremagan na zadnjih 25 tekmah prvakov. Nanizal je 17 zmag in osem porazov. S tem je izenačil rekord Manchester Uniteda.

Benfica, ki je v tej sezoni pokvarila srce že trem slovenskim reprezentantom (Timiju Maxu Elšniku, Vanji Drkušiću in Janu Oblaku), bo gostila Feyenoord, zagrebški Dinamo bo gostoval v Salzburgu, kjer pričakujejo veliko navijačev iz Hrvaške, milanski Inter pa je favorit na gostovanju pri Young Boys.

