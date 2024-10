Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Današnji spored v ligi prvakov se bo začel ob 18.45 s tekmama v Gelsenkirchnu in Gironi. Šahtar bo gostil tekme med evropsko elito v Nemčiji, Girona, novinec v ligi prvakov, pa je poskrbela, da bo danes himna lige prvakov prvič odmevala na stadionu Municipal de Montilivi, ki sprejme okrog 15 tisoč gledalcev.

Španec bi med Šeškom in Vlahovićem izbral Srba

Dušan Vlahović bo danes predstavljal veliko nevarnost za vrata Leipziga. Foto: Reuters Preostalih sedem današnjih srečanj bo potekalo v večernih urah. Leipzig bo prve točke iskal proti Juventusu. Benjamin Šeško je blestel na zadnji prvenstveni tekmi, dosegel dva zadetka v bundesligi, zdaj pa bo skušal zatresti še mrežo italijanskega velikana. Obeta se dvoboj strelcev Šeško – Vlahović, za mladega Radečana pa bo to prav posebna tekma, saj naj bi se klub iz Torina po poročanju številnih italijanskih medijev ogrel prav zanj. Juventus v tej sezoni blesti v obrambi, v serie A ni prejel še niti enega zadetka.

"Črno-beli so čvrsti v obrambi, a tudi nepredvidljivi v napadu. Imamo skrivno orožje zanje. Jasno vemo, kako jim lahko zadamo udarec," je pojasnil 21-letni Slovenec v intervjuju za La Gazzetta dello Sport in dodal, da je srečen z Leipzigom in želi z njim narediti nekaj velikega. Vsekakor pa pri tem tudi napredovati kot igralec. Ko so pri omenjenem športnem dnevniku povprašali Španca Fernanda Llorenteja, nekdanjega napadalca Juventusa, kdo mu je bolj všeč, Šeško ali Vlahović, se je odločil za Srba.

Kevin Kampl bo zaradi zdravstvenih težav preskočil srečanje z Juventusom. Foto: Ana Kovač

"Oba sta mlada in močna. Odločil bi se za Dušana. Mora se le izboljšati na psihološki ravni. Drugače ima vse, kar potrebuje, da postane eden najboljših napadalcev na svetu," je prepričan, da se bo Vlahović izkazal proti rdečim bikom. Kakšen bo odgovor Leipziga? Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl zaradi poškodbe mečne mišice ne bo kandidiral za nastop.

Oblak se vrača v Lizbono

Jan Oblak je z Benfico pred desetimi leti izgubil finale evropske lige v Torinu. Foto: Reuters Zaradi poškodbe danes ne bo mogel nastopiti tudi Jon Gorenc Stanković. Kapetan Sturma se je poškodoval ob nepravem času. Sturm bo danes odigral prvo domačo tekmo v ligi prvakov v Celovcu, Domžalčan pa bi lahko zaradi poškodbe komolca preskočil tudi oktobrsko reprezentančno akcijo. Tomi Horvat naj bi nastopil v prvi enajsterici, mladi Arjan Malić, ki še čaka na prvi nastop za prvo ekipo Sturma, pa bi lahko znova sedel na klopi.

Čustveno bo v Lizboni. Jan Oblak bo z Atleticom gostoval pri Benfici, klubu, s katerim je pred desetimi leti nastopil v finalu evropske lige, nato pa prestopil k madridskemu velikanu. Oba kluba sta v prvem klubu zmagala z 2:1. Portugalci so z 2:1 v gosteh premagali Crveno zvezdo, Atletico pa je bil boljši od Šeškovega Leipziga. Poleg Oblaka, ki je v vročem nedeljskem mestnem derbiju osvojil točko proti Realu (1:1), bosta zvečer za Simeonejevo četo zaigrala še dva nekdanja člana Benfice. To sta Axel Witsel in Reinildo.

Nastop Harryja Kana na gostovanju v "njegovi" Angliji je pod vprašajem. Foto: Reuters

V Birminghamu se bo igrala tako pomembna evropska tekma prvič po letu 1983. Prihaja Bayern München, pri katerem je zaradi poškodbe gležnja vprašljiv nastop Harryja Kana, ki je v prvem krogu mrežo Dinama zatresel kar štirikrat (trikrat z bele točke). Aston Villa je v zadnjem evropskem finalu leta 1982 v Rotterdamu premagala prav Bavarce. Bayern ni v glavnem delu lige prvakov izgubil že 41 tekem zapored. Rekord tekmovanja lahko danes še izboljša.

