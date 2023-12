Pred zadnjim krogom skupinskega dela lige prvakov je znanih že 12 udeležencev osmine finala, danes pa bosta znana še dva. V skupini A bo vroče v Köbenhavnu in Manchestru. Rdeče vrage reši le še čudežni razplet, v katerem bi prekinili rekordni niz neporaženosti Bayerna, danski prvak pa bi se proti Galatasarayu razšel brez zmagovalca. V skupini C se ob Realu nasmiha napredovanje tudi Napoliju, ki mu lahko potrditev drugega mesta prepreči le izdaten domač poraz proti Bragi.

Liga prvakov, 6. krog:

Torek, 12. december:

V Lensu spopad za tretje mesto

Sevilla za nadaljevanje sezone v evropski ligi, kjer se počuti kot riba v morju, potrebuje nujno zmago v Franciji. Lens je v veliki prednosti, saj so Andaluzijci na zadnjih 19 tekmah lige prvakov zmagali le dvakrat. Foto: Reuters Današnje dogajanje na evropskih zelenicah se bo začelo ob 18.45 v Franciji in na Nizozemskem. Londonski Arsenal si je v skupini B že zagotovil tako napredovanje kot tudi končno prvo mesto. V sklepnem dejanju skupinskega dela bo gostoval v Eindhovnu, kjer si je PSV že priigral vstopnico za nastop v osmini finala. Topničarji bi lahko odpočili nekatere najboljše igralce, povsem drugače pa bo na tekmi v Lensu, kjer se bo odločalo o tretjem mestu, ki ponuja nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa.

Zadnjeuvrščena Sevilla mora nujno v gosteh premagati Lens, Francozom pa zadošča že točka. Če bi uspelo Andaluzijcem, bi nadaljevali pot v tekmovanju, ki so ga osvojili že sedemkrat in so evropski rekorderji. Ligo Europa so osvojili nazadnje prav v prejšnji sezoni, ko so bili v finalu v Budimpešti boljši od Rome. Sevilla bo pogrešala ogromno poškodovanih igralcev, zaradi kazni bosta manjkala še Brazilec Fernando in Argentinec Lucas Ocampos. Sevilla je sicer dobila le dve od zadnjih 19 tekem lige prvakov.

Konec rekordnega niza Bayerna, ki traja že šest let?

Nekdanji trener Chelseaja Thomas Tuchel pozna odlično Old Trafford. Foto: Reuters V skupini A se zvečer obeta zelo napeto dogajanje. Razburljivo bo na obeh prizoriščih, tako v Köbenhavnu kot tudi Manchestru. Trener Uniteda Erik ten Hag se spogleduje z novo sramoto. Navijači so nezadovoljni, v tej sezoni so rdeči vragi na 23 tekmah izgubili kar 11-krat, po nedavnem polomu, na Old Traffordu so z 0:3 klonili proti Bournemouthu, je s tribun sledil koncert žvižgov. Unitedu kaže slabo tudi v ligi prvakov.

Danes jih lahko med 16 najboljših popelje le težko uresničljiv scenarij. Morajo premagati Bayern, ki ni v skupinskem delu lige prvakov izgubil že zelo dolgo. Bavarci so nepremagani vse od septembra 2017 in poraza proti PSG (0:3), nato pa so nanizali 39 tekem brez poraza, na katerih so remizirali le štirikrat. Serijski nemški prvaki so si že zagotovili prvo mesto v skupini A lige prvakov, po porazu z 1:5 v Frankfurtu v bundesligi pa se želijo na čelu s Harryjem Kanom, specialistom za otoški nogomet, navijačem opravičiti z vedno prestižnim uspehom v gledališču sanj. Na drugi tekmi skupine A bo vroče na stadionu Parken, kjer je prejšnji mesec klonila Kekova četa. To bo vrhunec sezone za Köbenhavn in Galatasaray. Tisti, ki bo zmagal, si bo zagotovil drugo mesto.

Vložek je ogromen, turški prvak, ki je v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil tudi Olimpijo, pa za uspeh nujno potrebuje zmago. Köbenhavnu bi zadoščala že točka, če bi Dancem na pomoč priskočil Bayern in ostal neporažen pri Unitedu. Rdeči vragi so v tej sezoni na domačem stadionu izgubili kar šest od 13 tekem.

Harry Kane in soigralci se želijo opravičiti navijačem za nepričakovano visok poraz proti Eintrachtu (1:5). Foto: Reuters

Obstaja tudi možnost, da United osvoji tretje mesto v primeru remija z Bayernom, a mora v tem primeru Galatasaray nujno premagati Köbenhavn. Tretje mesto podaljšuje evropsko sezono, prinaša spomladanski nastop, izločilne boje za osmino finala evropske lige, v katerem bi se klub pomeril z eno izmed drugouvrščenih ekip skupinskega dela lige Europa.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Gabriel Jesus (Arsenal), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig),

3 – Joao Felix (Barcelona), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Joao Mario (Benfica), Kylian Mbappe (PSG), Brais Mendez (Real Sociedad), Rodrygo (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), Danilo Sikan (Šahtar),

...

1 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Union še ni rekel zadnje glede evropske pomladi

Jude Bellingham, najboljši mladi nogometaš na svetu, ki je nedavno prejel priznanje za zlatega dečka leta, bo prvič, odkar je zapustil Borussio Dortmund, gostoval v Nemčiji. Foto: Reuters V skupini C ima evropski rekorder Real Madrid že zagotovljeno prvo mesto, Napoli pa je na dobri poti, da se mu pridruži v osmini finala. Italijanski prvak se mora danes le izogniti domačemu porazu z vsaj dvema goloma razlike proti Bragi. Neuspeh Portugalcev v mestu pod Vezuvom bi ohranil v igri za evropsko pomlad zadnjeuvrščeni Union. Berlinčane po novem vodi Hrvat Nenad Bjelica, z današnjo zmago na olimpijskem stadionu proti belim baletnikom, ki bodo zaigrali močno zdesetkani, saj ima Carlo Ancelotti ogromno poškodovanih igralcev, nekatere izmed najboljših pa želi tudi spočiti za la ligo, kjer bo Real v nedeljo pričakal Villarreal, pa bi še lahko prehiteli Brago. Union bo zaigral brez kaznovanega Leonarda Bonuccija.

V skupini D je znano že veliko, danes pa bo postalo jasno, kdo bo najboljši, kdo pa bo končal evropske nastope že sredi decembra. Vodilni Real Sociedad bo gostovali pri Interju, Milančani pa morajo za skok na prvo mesto nujno premagati Baske. Salzburgu se nasmiha tretje mesto, bogati avstrijski prvak, za katerega je v zadnjih sezonah nastopal Benjamin Šeško, bo gostil Benfico. Lizbončani so še v prejšnji sezoni zaigrali v četrtfinalu lige prvakov, v tej sezoni pa so osvojili zgolj točko. Če želijo orli skočiti na tretje mesto, morajo danes zmagati v Mozartovem mestu z vsaj dvema zadetkoma. V zadnjem evropskem nastopu je blestel Joao Mario, ki je mrežo Interja zatresel kar trikrat (3:3).

Benjamin Šeško bo v zadnjem krogu skupinskega dela v sredo v Leipzigu ob 18.45 gostil švicarskega prvaka Young Boys. Foto: Guliverimage

V sredo bodo zadnjo tekmo skupinskega dela v tej sezoni odigrali vsi slovenski udeleženci lige prvakov, to so Jan Oblak (Atletico), Benjamin Šeško in Kevin Kampl (oba RB Leipzig). Vsi trije so si s svojima kluboma že zagotovili nastop med najboljših 16.

Napredovanje v osmino finala so si že zagotovili (12): Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Manchester City, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Real Madrid, Real Sociedad

Liga prvakov, 6. krog:

Torek, 12. december:

Sreda, 13. december:

