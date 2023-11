United na sovražnem terenu rešuje evropsko sezono

V sredo se peti krog lige prvakov igra še v skupinah od A do D. Že ob 18.45 bo Manchester United na sovražnem terenu v Istanbulu reševal evropsko sezono. Ima samo tri točke. Galatasaray doma v ligi prvakov sploh ni tako zelo uspešen. Zmago nujno potrebuje tudi Sevilla (18.45 proti PSV), na derbiju večera med Real Madridom in Napolijem (21.00) pa bo italijanski prvak potrjeval napredovanje v osmino finala. Rezultate in strelce lahko na Sportalu spremljate v živo.

Tekma sezone za Manchester United

Erik Ten Hag Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V skupini A neporaženi Bayern München (12 točk) igra s Köbenhavnom (štiri točke), še pomembnejši v boju za osmino finala pa bo dvoboj med Galatasarayem (štiri točke) in Manchester Unitedom (tri točke). Ekipa Erika Ten Haga je na prvih štirih tekmah premagala samo dansko ekipo, proti turški pa je doma izgubila z 2:3. Na gostovanju v Istanbulu bo torej samo še težje. Ali pa tudi ne: čeprav vsi pravijo, kako sovražno je vzdušje na tamkajšnjem stadionu, je pravzaprav Galatasaray na zadnjih 15 domačih tekmah v ligi prvakov zmagal samo dvakrat (šest remijev in sedem porazov).

Dobra novica za United je vrnitev dveh poškodovanih igralcev, Rasmusa Hojlunda in Anthonyja. Slaba pa odsotnost Marcusa Rashforda, ki zaradi kartonov nima pravice nastopa. Trener Ten Hag verjame v zmago, nenazadnje v premier ligi igrajo dobro, dobili so pet od zadnjih šestih tekem. "Lani nismo mogli zmagati v gosteh, letos pa ne moremo doma. Vemo, da lahko zmagamo, tudi zadnji dve gostujoči tekmi smo v sovražnem vzdušju."

Za Sevillo šteje samo zmaga

Foto: Reuters V skupini B vodilni Arsenal (devet točk) gosti Lens (pet točk), ki ga je edini premagal v letošnji ligi prvakov. Londončani so torej z eno nogo že v osmini finala. Potrebujejo samo še točko. "To tekmo si želimo zmagati, zagotovo. Radi bi bili na vrhu naše skupine. Imamo priložnost, a proti ekipi, ki nam je že delala težave," je na novinarski konferenci pred tekmo poudaril trener Mikel Arteta. Ostale tri ekipe se bodo za osmino finala še krčevito borile. V najtežjem položaju je serijska zmagovalka evropske lige Sevilla, ki ima vsega dve točki. Ob 18.45 igra z nizozemskim PSV, s katerim se je v drugem krogu razšla z izidom 2:2. Zdaj zanjo šteje le zmaga.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 - Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 - Julian Alvarez (Man City), Evanilson (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig)

3 - Jude Bellingham (Real Madrid), Joao Felix (Atletico Madrid), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Kylian Mbappe (PSG), Brais Mendez (Real Sociedad), Danylo Sikan (Šahtar)

...

1 - Benjamin Šeško (Leipzig)

Napoli proti Realu za osmino finala

Ancelotti pravi, da poškodbe niso noben izgovor, da ima dovolj dobrih igralcev. Foto: Reuters Real Madrid (12 točk) si je v skupini C že priboril napredovanje v spomladanski del tekmovanja. Če ga v sredo zvečer premaga Napoli (sedem točk), si ga bo tudi italijanski prvak. V Neaplju je v drugem krogu madridski klub zmagal s 3:2. Trener Carlo Ancelotti je imel v zadnjih dneh precej skrbi zaradi poškodb. Manjkajo Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, vprašljiv je Luka Modrić, sta pa vsaj zdrava in cela Rodrygo in Jude Bellingham, ki sta minuli konec tedna priigrala zmago v la ligi. Še najmanjša težava sta poškodbi vratarjev: Thibaut Courtois bo manjkal daljši čas, tudi Kepa Arrizabalaga je izpustil zadnje tri tekme, a dobro brani tudi Andrij Lunin. "Če bi govoril o težavah in odsotnih igralcih, bi bil nespoštljiv do igralcev, ki so tukaj in bodo igrali. Tudi oni igrajo dobro," je pred tekmo dejal Ancelotti. Izgovorov torej ni.

Na drugi tekmi skupine mora Braga premagati Union Berlin in upati na poraz Napolija, da bi ohranila upe za osmino finala.

V skupini D odločena potnika v osmino finala

Kar se tiče osmine finala, je vse odločeno v skupini D. Real Sociedad in Inter sta s po desetimi točkami že napredovala, Salzburg ima namreč samo tri, Benfica celo nobene. Sociedad gosti Salzburg, Benfica pa Inter.

Napredovanje v osmino finala so si že zagotovili (10): Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Manchester City, RB Leipzig, Real Madrid, Real Sociedad

