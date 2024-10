Borat? Ne, Slovenijo danes čaka obračun z Jamesom Bondom.

Liga narodov, 3. krog (četrtek, petek in sobota)

Slovenska izbrana vrsta se tri dni po neuspehu v Oslu (0:3), s katerim je prekinila niz 12 tekem brez poraza po rednem delu oziroma 120 minutah, skuša vrniti v zmagovite tirnice. Če želi letos v ligi narodov napadati možnost, da bi napredovala v elitno skupino A, si ne bo smela več privoščiti tako skromnega večera, kot si ga je na Norveškem. Selektorja Matjaža Keka v slabo voljo niso spravile le napake igralcev, ampak tudi njihova govorica telesa. Na že tradicionalno neugodnem gostovanju v Skandinaviji so jih gostitelji večino srečanja nadigrali. Bo bolje v Almatyju, kjer bo imela Slovenija opravka z bistveno bolj ranljivim tekmecem?

Matjaž Kek je v četrtek v Oslu doživel prvi poraz v rednem delu srečanja v letu 2024. Foto: Reuters

Kekova četa se je do zdaj s Kazahstanom pomerila trikrat in ga vselej premagala. Skupna razlika v zadetkih je 7:1. Prejšnji mesec ga je v Ljubljani premagala s 3:0, ko se je svojega prvega reprezentančnega hat-tricka razveselil Benjamin Šeško. Zaradi poškodb bo moral selektor Kek danes v igro poslati nekoliko drugačno enajsterico. V Kazahstanu za razliko od tekme v Ljubljani ne bo Davida Brekala, pa tudi Jona Gorenca Stankovića, Sandija Lovrića, Tomija Horvata, vprašljiv je tudi nastop Jana Mlakarja.

Kazahstan nebogljen v Sloveniji in Avstriji, a ...

Slovenija bo na tem srečanju favorit, pomerila se bo z Jamesom Bondom, kot so ga v šali poimenovali navijači Kazahstana, ki se je zasidral na zadnjem mestu razpredelnice. Zakaj James Bond? Predstavlja namreč agenta 007. Po treh tekmah v ligi narodov je Kazahstan brez zmage (0), brez doseženega zadetka (0), prejel pa jih je že sedem (7).

Kazahstan v letošnji izvedbi lige narodov sploh še ni dosegel zadetka. Foto: Reuters

Kar štiri na zadnjem gostovanju v Avstriji, ko so bili izbranci Rusa Sergeja Čerčesova nebogljeni v Linzu, po drugi strani pa je Kazahstan vendarle dokazal, da je lahko na domačih tleh neugoden tekmec. To je storil v uvodnem dejanju proti Haalandovi Norveški (0:0). To je torej opozorilo za Kekovo četo, ki bi ji današnja zmaga prišla še kako prav.

Že drugo mesto v skupini namreč zagotavlja dodatne kvalifikacije za napredovanje v skupino A, tretje pa vodi v play-off za obstanek v skupini B. Če bi Slovenija bila prva, trenutno za Norveško, ki bo prihodnji mesec gostovala v Ljubljani, zaostaja tri točke, bi se neposredno uvrstila med najboljše, če pa bi zaostala za vsemi, bi izpadla v skupino C. Z zmago nad Kazahstanom bi se tako že izognila najslabšemu scenariju, hkrati pa ostala v boju za najvišja mesta.

Kazahstan ogorčen zaradi Borata Sacha Baron Cohen se je proslavil kot Borat. Foto: Getty Images Ni jih malo, ki ob omembi Kazahstana najprej pomislijo na Borata. Ta izmišljeni filmski lik, ki si ga je zamislil in nato tudi upodobil britanski komik Sacha Baron Cohen, je poskrbel za izjemno promocijo Kazahstana. Nekdanja republika Sovjetske zveze, znana po prostranih azijskih stepah, a kljub 18 milijonom prebivalcev spada med najmanj naseljene države na svetu, je po zaslugi provokativnega, zmedenega in zaigrano neukega brkatega kazahstanskega novinarja Borata Sagdijeva pridobila prepoznavnost. Borat je ob obisku ZDA s pomočjo satire in črnega humorja iz ust ameriških sogovornikov izvabil najrazličnejše predsodke. To je leta 2005 počel v ceneni sivi obleki, zablestel z nepozabnimi zelenimi kopalkami, uspeh prvega dela pa je bil tolikšen, da je poldrugo desetletje pozneje sledilo še nadaljevanje. Borat se je tako znova znašel na naslovnicah, kar pa Kazahstancem, njenim resničnim prebivalcem, zlasti pa vladi, ni bilo preveč všeč. Že ob prvem delu niso skrivali ogorčenja in neodobravanja. Bili so jezni, ker naj bi jih britanski komik prikazoval v napačni luči, tudi kot primitivce in pijance. V svet je pošiljal napačno predstavo o državi in bil žaljiv, nezadovoljstvo je bilo tolikšno, da je takratni predsednik Nursultan Nazarbejev prepovedal predvajanje filma.

Erling Haaland bo skušal vodilni položaj z Norveško v skupini B3 utrditi na gostovanju v Avstriji. Foto: Guliverimage

Obračun v Almatyju se bo začel že ob 15. uri po slovenskem času, druga tekma skupine B3 med Avstrijo in Norveško, na kateri bo Erling Haaland, novopečeni državni strelski rekorder (34 zadetkov za reprezentanco), znova nosil kapetanski trak, pa se bo v Linzu začela ob 20.45. Avstrijci, ki so v naletu, kar so nakazali že v četrtek proti Kazahstanu (4:0), se bodo skušali vikingom maščevati za nedaven tesen poraz v Oslu (1:2) in ujeti vodilne Norvežane.

Angleži na Finskem, vodilni Grki gostijo Irsko

V skupini B2 bo v središču zanimanja gostovanje Anglije, aktualnih evropskih podprvakov, na Finskem. Trije levi so v četrtek nepričakovano ostali brez točk na Wembleyju proti Grčiji (1:2), ki ji gre letos v ligi narodov imenitno in je z maksimalnimi devetimi točkami v vodstvu. V Londonu je z dvema zadetkoma blestel Vangelis Pavlidis, ki jo je nedavno v dresu Benfice v ligi prvakov zagodel tudi Oblakovemu Atleticu (4:0).

Vangelis Pavlidis je v četrtek utišal Wembley in Grčijo popeljal do čustvene zmage z 2:1 po tragični smrti reprezentančnega soigralca Georgea Baldocka. Foto: Reuters

Angleži bodo v Helsinkih gostovali oslabljeni. Bukayo Saka zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo kandidiral za tekmo, morda bo znova manjkal kapetan Harry Kane, vprašljiv je tudi nastop Jacka Grealisha. Angleži so sicer veliki favoriti, na 12 medsebojnih tekmah so Fince premagali kar desetkrat.

