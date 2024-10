V živo: Komaj se je tekma začela, že je Haaland premagal Oblaka

V nogometni ligi narodov se igra deset tekem, oči slovenske javnosti s uperjene v Oslo, kjer za prvo mesto v skupini B3 ob 20.45 igrata Norveška in Slovenija. Selektor Matjaž Kek je v prvi postavi morda presenetil z enim imenom, v vezni vrsti je Dejan Petrović. To je njegov tretji reprezentančni nastop, prvi po štirih letih.

Petrović v prvi postavi, Janža na desnem boku

Slovenska nogometna reprezentanca na Norveškem gostuje šestič, kjer je imela doslej veliko težav. Najprej je štirikrat zapored izgubila (0:4, 0:3, 1:2 in 0:1) s skupno razliko v zadetkih 1:10, nato pa devetega junija 2022, tudi takrat se je igralo za točke v B skupini lige narodov, remizirala brez zadetkov (0:0). Ob tistem remiju je Matjaž Kek zaradi bolezni ostal v domovini, reprezentanco pa je prvič vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar. Ljubljančana tokrat ni v Oslu, saj je prekinil sodelovanje z nogometno zvezo. Pripravlja se na začetek novega poglavja v karieri, delo trenerja NK Maribor, kjer bo nasledil Anteja Šimundžo.

Selektor Kek je v prvo postavo ob vratarju in kapetanu Janu Oblaku uvrstil še naslednjo deseterico: Janža, Drkušić, Bijol, Balkovec, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Petrović, Šporar in Šeško. Pri domačih je seveda v konici napada Erling Haaland. Manjše presenečenje torej Dejan Petrović, nogometaš Rijeke. To je njegov tretji reprezentančni nastop, prvi po štirih letih. Zaradi zdravstvenih težav je bil že pred tekmo vprašljiv nastop Jana Mlakarja. Erik Janža se je zaradi poškodbe Žana Karničnika preselil z levega na desni bok v obrambi, na levem je Jure Balkovec (poškodovan je tudi David Brekalo).

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo #NationsLeague proti Norveški!#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/UsXcj1QEOx — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 10, 2024

Navijačem slovenske reprezentance je zastal dih že v drugi minuti, ko se je po napaki v obrambi sam pred Janom Oblakom znašel Haaland. A je bila žoga malo prehitra in iz težkega položaja s strani ni mogel nevarno streljati. Je pa slovenskega kapetana premagal pet minut pozneje, ko je odbitek poslal v njegovo mrežo.

Šeško najboljši strelec lige narodov

Erling Haaland bo danes prvič kapetan Norveške od prve minute. Foto: Guliverimage Vse štiri zadetke v tokratni ligi narodov za Slovenijo je dosegel Benjamin Šeško, trenutno najboljši strelec tekmovanja, ki je torej dočakal nov obračun z vzornikom Erlingom Haalandom, s katerim so ga tako radi primerjali zlasti avstrijski novinarji. Oba sta nekoč blestela v napadu Salzburga, v tej sezoni pa sta zelo razigrana, saj sta dosegla že dvomestno število zadetkov. Haaland je za klub oziroma reprezentanco dosegel 12, Šeško pa 10 zadetkov. Štiri za Slovenijo, šest za Leipzig.

Avstrija v drugi tekmi skupine B3 skuša upravičiti vlogo favorita na domači zelenici proti Kazahstanu, nedeljskemu tekmecu Slovenije.

Francija prvič po osmih letih

Zvezdnik Atletica Antoine Griezmann je sklenil bogato reprezentančno pot. Foto: Guliverimage Izrael in Francija se merita na nevtralnem prizorišču na Madžarskem. Na stadionu Josef Bozsik v Budimpešti ni poškodovanega prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja, manjka tudi Antoine Griezmann, ki je sklenil reprezentančno kariero. Francija je zadnjo tekmo, na kateri ni bilo Mbappeja in Griezmanna, odigrala novembra 2016 proti Slonokoščeni obali (0:0). V ospredju sta tako Randal Kolo Muani in Ousmane Dembele, ki sta zadela za Francijo na zadnji tekmi proti Belgiji, na uvodnem srečanju proti Italiji (1:3) pa je gol za galske peteline dosegel Bradley Barcola. V polno so torej za Francijo merili le napadalci PSG. Kapetan Francije je24-letni nogometaš madridskega Reala Aurelien Tchouameni. Izrael je v zgodovini premagal Francijo le enkrat, leta 1993 v Parizu s 3:2.

Italija v poslastici večera na Olimpicu gosti Belgijo. Izbranci Luciana Spallettija so odlično vstopili v ligo narodov in osvojili maksimalnih šest točk. Zaradi poškodb pri Azzurrih ni Federica Chiese in Moiseja Keana. Še bolj so oslabljeni rdeči vragi, saj je Kevin De Bruyne na seznamu poškodovanih, Romelu Lukaku pa si je vzel reprezentančni počitek. Belgija ni premagala Italije že 52 let.

Stones na Wembleyju nosi kapetanski trak

Anglija bo pod vodstvom začasnega selektorja, vršilca dolžnosti Leeja Carsleyja, lovi tretjo zaporedno zmago. Zaradi poškodbe manjka kapetan Harry Kane. Kapetanski trak nosi John Stones. Srečanje na Wembleyju poteka tudi v znamenju tragične smrti Georgea Baldocka, Angleža z grškim potnim listom in soigralca treh slovenskih reprezentantov pri Panathinaikosu, ki so ga v sredo našli mrtvega v bazenu. Star je bil 31 let.

